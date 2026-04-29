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Ufficio Stampa La montagna russa Reversum inaugurata a Leolandia

Leolandia, il parco divertimenti di Capriate, festeggia il suo 55° anniversario con una grande novità per gli amanti dell’adrenalina: l’inaugurazione di REVEЯSUM, definito il roller coaster più importante dell’anno in Italia.

Questa nuova attrazione rappresenta la sintesi perfetta tra l’ingegneria moderna e la capacità narrativa che ha reso celebre il parco. REVEЯSUM, infatti, è stata prodotta da Mack Rides, colosso tedesco tra i principali costruttori di attrazioni a livello globale e proprietario di Europa-Park, parco a tema situato nei pressi di Friburgo, considerato un punto di riferimento europeo per il settore.

REVEЯSUM, la nuova attrazione di Leolandia

REVEЯSUM si presenta come l’opera più imponente mai realizzata nella storia di Leolandia. Con una lunghezza tripla rispetto a qualsiasi altra montagna russa presente nel parco, la sua silhouette domina con oltre 300 tonnellate di acciaio, sostenute da un complesso sistema di 131 plinti che affondano fino a 5 metri nel terreno. Ma a rendere questa struttura l’attrazione dei record per il 2026 è la tecnologia dei suoi veicoli.

A differenza delle montagne russe tradizionali, i vagoni di REVEЯSUM sono dotati di un sistema a rotazione libera. Mentre il treno affronta curve paraboliche e picchiate mozzafiato, i passeggeri ruotano su se stessi, rendendo impossibile prevedere la direzione dello sguardo.

Ogni corsa è un’esperienza differente: la forza centrifuga e il senso di vuoto della caduta libera si mescolano al movimento rotatorio, raddoppiando la percezione della velocità. Nonostante l’alto tasso di emozione, l’attrazione è stata progettata con un rigore che garantisce la massima stabilità, permettendo anche ai ragazzi più giovani di sfidare i propri limiti. Inoltre, grazie alla presenza di due treni simultanei, il parco gestisce fino a 1.000 persone l’ora, ottimizzando i flussi anche nelle giornate di grande affluenza.

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L’area tematica Crazy Circus

L’arrivo di REVEЯSUM completa Crazy Circus, l’area tematica di 20.000 metri quadrati inaugurata nel 2025 dove l’estetica dei circhi itineranti d’epoca rivive in chiave moderna. La stazione di partenza si trova sotto un imponente tendone a righe alto 12 metri, dove i passeggeri vengono accolti da scimmiette funamboliche che trasformano l’attesa in un prologo narrativo.

Con REVEЯSUM, il parco vanta ora dieci attrazioni ad alta intensità, bilanciando l’offerta tra i desideri degli amanti del brivido e le esigenze dei più piccoli.

Inoltre, i festeggiamenti per il 55° anniversario si trasformano in un festival continuo di cultura pop e intrattenimento digitale. Dopo il successo di Lucilla, il calendario di maggio vede protagonisti i DinsiemE (9 maggio) e il celebre gamer BellaFaccia (23 maggio), portando il mondo di Minecraft e le hit di YouTube dal vivo. Tra musical ispirati alle produzioni di Broadway, parate colorate e incontri con personaggi iconici come Bluey e Bingo, Leolandia si conferma una destinazione ideale per le famiglie italiane e per chi ama il divertimento.