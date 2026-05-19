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Unione Terre Malaspina Sentiero con ponte tibetano in Oltrepo

I ponti tibetani stanno diventando un trend, un’esperienza emozionante che coraggiosi (e non solo) affrontano per poter godere una vista unica durante le passeggiate nella natura. L’ultimo inaugurato? Il ponte tibetano in Oltrepò che svetta a 50 metri d’altezza sulla valle Staffora.

Collega Cecima a Ponte Nizza, non molto distante da Varzi, ed è stato ufficialmente aperto il 16 maggio ottenendo già un buon numero di visitatori. Lungo 70 metri, si attraversa velocemente.

Il nuovo ponte tibetano in Oltrepò

Inaugurato il 16 maggio, il nuovo ponte tibetano collega Cecima e Ponte Nizza attraverso una passerella lunga 70 metri a 50 metri d’altezza.

Il progetto, realizzato nell’ambito del progetto Oltrepò SmartLand con il finanziamento di Regione Lombardia e gestita dall’Unione Terre dei Malaspina è un’opera piccola nelle dimensioni, ma potenzialmente grande per quello che può muovere in termini di turismo lento e valorizzazione di un territorio che ha ancora molto da raccontare.

La struttura è collocata in località Serra del Monte, tra i territori comunali di Cecima e Ponte Nizza, e attraversa uno degli orridi più scenografici della Valle Staffora. Ai piedi scorre l’acqua, attorno ci sono pareti rocciose e vegetazione fitta, sopra il cielo aperto delle colline appenniniche.

Unione Terre Malaspina

Come visitarlo

L’accesso è gratuito ma regolamentato. Sul ponte possono salire al massimo 10 persone contemporaneamente, con una distanza minima di circa due metri l’una dall’altra, misura che serve a limitare le oscillazioni e garantire la stabilità della struttura. Come tutti i ponti tibetani reagisce al movimento, e il rispetto delle distanze è fondamentale per la sicurezza di tutti.

La finestra di apertura stagionale va dal 16 marzo al 14 novembre, esclusivamente durante le ore diurne, dall’alba al tramonto. Non è possibile attraversarlo di notte o fuori stagione.

Il ponte non si raggiunge in auto né con navette, serve camminare attraverso il sentiero ad anello che parte da Cecima e attraversa i luoghi più suggestivi della valle. Si passa per San Ponzo, piccola frazione nota per le sue grotte, e si risale fino all’osservatorio astronomico di Cà del Monte, punto panoramico da cui nelle notti limpide si vede un cielo che in pianura non esiste più.

Poco prima dell’osservatorio il sentiero si biforca: a sinistra si torna verso Cecima, a destra si scende verso Cascina Rossago e da lì verso San Ponzo, chiudendo l’anello.

Il dislivello complessivo è contenuto, il fondo in buona parte è sentiero naturale. Non è una passeggiata che richieda preparazione alpinistica. Basta indossare scarpe idonee, il sentiero è segnalato come adatto a tutti.

Il tempo complessivo per percorrere l’anello completo, ponte incluso, si aggira sulle 3 ore, soste fotografiche comprese.

Dove si trova e come arrivare

Come arrivare al ponte tibetano in Oltrepo? Siamo nell’area della Valle Staffora non distanti dalla zona che sfiora i confini di Liguria e Piemonte. Da Pavia si viaggia in direzione Voghera per circa un’oretta, qualcosa di più nel weekend. Si svolta poi verso Cecima e Ponte Nizza, magari pianificando anche una sosta nel bel borgo di Varzi. Attenzione ai parcheggi: soprattutto nei fine settimana sono pochi e potrebbe essere necessario allontanarsi un po’ dal centro per trovare una soluzione.