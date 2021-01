È ufficiale: a Sanremo nascerà il Museo della Canzone italiana

editato in: da

Sanremo è la città dei fiori e della musica, è quella del Festival della Canzone italiana, è la città ricca di attrazioni turistiche, quella caratterizzata da un vivace litorale e da panorami mozzafiato e suggestivi. Sanremo è una delle realtà più vive e animate della Riviera di Ponente, dei viaggi lenti e delle passeggiate in bicicletta.

È la città degli spazi verdi meravigliosi come quelli del parco di Villa Ormond, la Cattedrale di San Siro, lo storico Casinò e la bellissima Chiesa di San Salvatore.

Ma oggi, Sanremo, è anche la cittadina che si prepara a ospitare il primo Museo della Canzone Italiana. Due anni di ipotesi, discussioni e progetti, seguiti in silenzio per non creare troppe aspettative. La conferma è però arrivata dal sindaco Alberto Biancheri, dopo l’approvazione da parte della Giunta: Sanremo avrà il suo museo.

Un progetto che è arrivato sulla scrivania del sindaco due anni fa, un’idea che si sposa perfettamente con l’essenza stessa della città che ogni anno, da diverso tempo, in occasione del festival che si tiene in città si trasforma in hub culturale dal respiro internazionale. Quella tra Sanremo e la musica è una storia d’amore che è destinata a non finire mai, e la nascita del Museo della Canzone italiana sembra un po’ suggellare questa promessa romantica ed eterna.

L’aggiunta di un centro culturale di forte attrattiva, come sarà il Museo della Canzone italiana, riuscirà a valorizzare l’offerta turistica della città legata al festival durante tutto l’anno. Un progetto ambizioso con una visione assolutamente innovativa: quello che nascerà, infatti, sarà uno spazio espositivo fortemente tecnologico, multimediale, multisensoriale, aperto all’attualità circostante e quindi in continua evoluzione.

L’obiettivo di questa istituzione museale sarà quello di valorizzare, ancor di più, l’inestimabile patrimonio rappresentato dal Festival di Sanremo e dalla sua incredibile storia, dei successi e delle canzoni che fanno parte della memoria storica del nostro Paese. Dal punto di vista turistico, invece, il progetto punta a consolidare il ruolo di Sanremo come città cosmopolita e meta da raggiungere per poter vivere e apprezzare il Festival tutto l’anno.