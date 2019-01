San Valentino in Emilia Romagna, tra crociere e cene in castello

editato in: da

Dall’Italia all’Europa, le proposte per un San Valentino all’insegna del romanticismo e dell’originalità non si contano.

Dopo l’apertura di alcune dimore FAI in Nord Italia, arrivano ora le proposte di Destinazione Turistica Emilia che – per celebrare l’Amore con la A maiuscola – ha deciso di creare un particolare “triangolo amoroso” in senso geografico, i cui vertici sono rappresentati da Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Tante sono le idee messe in campo qui, con gli itinerari creati ad hoc tra castelli, crociere e cene a lume di candela per accendere o per ravvivare la passione, immersi nelle bellezze d’una regione che ha molto da offrire.

La prima proposta arriva da Piacenza. Qui, si cena sul tetto più spettacolare della città – quello del Grande Albergo Roma – con vista a 360° sul centro storico dopo un romanticissimo brindisi al tramonto. Si chiama “Vertigini d’Amore”, il pacchetto, e comprende portate a base di pesce fresco e momenti indimenticabili nell’area wellness (40 euro a persona la cena, 190 euro a coppia se si abbina anche il pernottamento, una bottiglia di spumante in camera, accesso all’area benessere e una colazione panoramica in terrazza).

Per chi ha sempre sognato di dormire in un castello, invece, è necessario spingersi un po’ più in giù. Sulle colline tra Parma e Piacenza, il Castello della Corte degli Scotti offre il pacchetto “San Valentino da fiaba in castello tra romanticismo e benessere”: cena nelle eleganti scuderie e pernottamento nelle antiche sale del maniero dopo una visita guidata a 120 euro a coppia.

Un’alternativa (diurna) è rappresentata dalla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), le cui visite verteranno su storie di passione, di amanti e di grandi amori realmente vissute nel Castello e nell’antica corte di pianura, ancora circondata dall’acqua del fossato. Alle 20.30, poi, seguirà una romantica cena in uno dei manieri più belli e più fotografati dell’Emilia Romagna.

E se si volesse invece regalarsi una mini-crociera? “San Valentino Jazz in crociera sul Po Moon River” offre la possibilità di navigare il Po a bordo della Motonave Stradivari, il battello più elegante e raffinato d’Italia, che partirà da Boretto (RE) e si trasformerà per l’occasione in un avamposto galleggiante dell’amore, che saprà rendere unica e indimenticabile la serata a due, grazie al menu ad hoc dello Chef di bordo e alla musica Jazz e Soul. Il costo, in questo caso, è di 70 euro a persona.

“Un bacio sulle nuvole a Castell’Arquato” (PC) permette invece d’organizzare una romantica passeggiata tra le viuzze di uno dei più bei borghi d’Italia, costeggiando la Fontana del Duca, il Torrione Farnese, il Palazzo del Podestà e la Collegiata, antica pieve romanica dedicata a Maria Assunta. Dopo una visita guidata a lume di candela alla Rocca Viscontea, il lancio delle lanterne volanti e una cena in un locale tipico, si dorme in un b&b e – l’indomani – si va alla scoperta di Vigoleno (PC), antico borgo ancora circondato dalle mura mediavali. Il costo del pacchetto? A partire da 115 euro a persona.

Tante idee insolite, per celebrare San Valentino in una tra le più belle regioni italiane.