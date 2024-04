Primavera all’estero: 10 mete da non perdere in Spagna

La primavera europea è come un sogno che si avvera, e per questo abbiamo deciso di portarvi a scoprire alcune destinazioni magiche che si trovano in un magnifico Paese del nostro continente. Parliamo della Spagna, che in questa stagione diventa più affascinante che mai. La prima meta che vi consigliamo è la Valle del Jerte (in foto), dove si è circondati da un milione e mezzo di ciliegi in fiore: in questo angolo dell'Estremadura, a marzo e aprile, è come vivere un vero e proprio miracolo primaverile.