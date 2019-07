La Grotta della Poesia, gioiello del Salento, limita gli accessi

editato in: da

Roca Vecchia è una località marina situata nel comune di Melendugno, a circa 25 km da Lecce. Qui si trova una delle più belle piscine naturali al mondo: viene chiamata la Grotta della Poesia, e attira ogni anno migliaia di turisti.

È infatti una perla di rara bellezza, che in tantissimi desiderano visitare. Sono molte le famiglie che vi trascorrono qualche giorno nel più pieno relax. Inoltre la grotta possiede una roccia a picco sulle acque cristalline che permette un tuffo di circa 5 metri, attrazione irresistibile per molti giovani che decidono di ignorare il divieto di balneazione.

Proprio l’incredibile numero di turisti che frequentano la zona e il mancato rispetto delle regole poste a tutela di questo sito archeologico di importanza nazionale hanno fatto sì che il comune decidesse di prendere dei provvedimenti piuttosto severi. È in progetto, per i prossimi mesi, la recinzione dell’area in cui sorge la Grotta della Poesia, così da preservarne la sua integrità.

Il sindaco di Melendugno ha annunciato che l’inizio dei lavori avverrà nella seconda metà del mese di luglio. Il progetto prevede la costruzione di un muretto a secco alto circa 70 centimetri, su cui verrà posizionata una ringhiera in ferro della stessa altezza.

L’accesso, ancora gratuito ma tuttavia limitato, sarà consentito soltanto dal varco che verrà situato nei pressi del santuario, e da qui si potrà raggiungere la grotta. Per l’occasione, verrà restaurata anche una parte delle mura messapiche che circondano la zona.

Il progetto, che è già stato approvato, costerà circa 190mila euro e sarà interamente finanziato dal comune, grazie ai ricavi dell’imposta di soggiorno e del parcheggio a pagamento che sorge a poca distanza dalla Grotta della Poesia.

Questa iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Marco Potì, è volta a tutelare un importante patrimonio storico e naturalistico come quello offerto dalla grotta, ma anche a garantire la sicurezza dei visitatori. In passato non sono infatti mancati incidenti dovuti ai tuffi spericolati, soprattutto vista l’inadeguata altezza del fondale marino in quelle zone.

La Grotta della Poesia è solo uno dei luoghi più amati dai turisti presenti nel Salento. A pochissima distanza sorge anche la Poesia Piccola, una seconda grotta non balneabile che offre un panorama mozzafiato. E nei pressi ci sono varie spiagge famose e apprezzate dai vacanzieri, come San Foca e Torre dell’Orso.