Dal Nord al Sud d’Italia un weekend tra sagre gastronomiche, feste tradizionali, folklore e degustazioni con protagonisti vini, miele e ricette locali

Ufficio Stampa Aosta, capitale dell'artigianato

L’ultimo weekend di luglio e il primo assaggio di agosto portano in tutta Italia un ricco calendario di sagre, feste tradizionali ed eventi dedicati ai sapori locali. Dal Nord al Sud il viaggio passa attraverso borghi, montagne e piazze dove scoprire prodotti tipici, antichi mestieri, musica e folklore.

Tra fettuccine alla trebulana, miele, vini pregiati, grano siciliano e tradizioni alpine, il fine settimana dal 31 luglio al 2 agosto 2026 è l’occasione ideale per una gita fuori porta all’insegna dell’enogastronomia e della cultura.

Festival Internazionale del Folklore a Sappada (UD)

Dal 31 luglio all’1 agosto Sappada ospita la 26ª edizione del Festival Internazionale del Folklore, evento organizzato dal Gruppo Folkloristico Holzhockar. La manifestazione porta nella località dolomitica tradizioni e culture provenienti da tutto il mondo, con la partecipazione del gruppo Choomdam & Yeon Dance Company della Repubblica di Corea e del Ballet Andino e Grupo Musical Indoamerica dell’Ecuador.

Il momento più atteso sarà la grande sfilata di sabato 1 agosto alle ore 17, con partenza dalla piazza vicino al Rio Mühlbach e arrivo nel centro del paese. In serata, alle 20.45 presso il tendone in località Eibn, spazio agli spettacoli folkloristici con ingresso libero.

Solero

Sagra delle Fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino (RI)

A Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, l’1 e il 2 agosto torna la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate sui Monti Sabini. Dopo una giornata trascorsa al mare o al lago, il borgo offre la possibilità di raggiungere le zone più fresche dell’entroterra e vivere una serata dedicata alla cucina tradizionale. La festa prenderà il via dalle ore 19 con la degustazione delle celebri fettuccine alla trebulana, ricetta simbolo del territorio, accompagnata dall’atmosfera conviviale tipica delle sagre di paese.

Festa della Spillatura del Torchiato a Fregona (Treviso)

Sabato 1 agosto il Centro di appassimento del Torchiato di Fregona, in via Castagnola 50 a Osigo di Fregona, ospita la seconda edizione della Festa della Spillatura. Organizzata dalla Pro Loco di Fregona e dalla Cantina Produttori di Fregona, la giornata celebra la nuova annata 2025 del celebre vino passito.

Il programma inizia alle 14.30 con degustazioni, laboratori e visite guidate alla cantina. Dalle 15 alle 18 sarà possibile assistere alla spillatura del Torchiato e conoscere i segreti di un prodotto realizzato fin dal Seicento. La festa prosegue con aperitivo, degustazioni di vini locali e una cena serale con piatti abbinati alle eccellenze enologiche del territorio.

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Sagra del Grano a Petralia Soprana (PA)

Nel cuore delle Madonie, la frazione di Pianello a Petralia Soprana ospita l’1 e 2 agosto 2026 la XIII edizione della Sagra del Grano. L’evento celebra il legame tra la comunità siciliana e il mondo agricolo attraverso degustazioni, rievocazioni storiche e spettacoli. Sabato 1 agosto alle ore 18 è previsto il laboratorio “Mani in pasta”, dedicato alla panificazione e alla preparazione della pasta fresca. Alle 20.30 spazio allo street food con specialità siciliane come panelle, milza e salsiccia, mentre la serata continua con musica e danze popolari.

Domenica 2 agosto sarà protagonista la rievocazione storica della vita trascorsa nell’aia con la rappresentazione de “a pisata” e “a spartenza”, seguita da un percorso gastronomico dedicato ai prodotti del grano.

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Festa del Viccio a Castel San Lorenzo (SA)

Fino al 1° agosto torna a Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, la Festa del Viccio, giunta alla decima edizione. L’appuntamento si svolge nella suggestiva area del Mulino del Principe, antico edificio risalente al 1579 oggi punto di riferimento culturale del territorio. Protagonista della manifestazione è il viccio, una particolare ciambella di pane nata come preparazione utilizzata per verificare la temperatura del forno prima della cottura del pane. Oltre ai sapori della tradizione, il programma propone musica dal vivo, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Ardesio DiVino ad Ardesio (BG)

Dal 31 luglio al 2 agosto torna Ardesio DiVino, manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane ed europee. L’edizione 2026 rende omaggio a Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana moderna, grazie alla collaborazione con Casa Artusi.

Il borgo bergamasco ospiterà degustazioni, incontri culturali e appuntamenti gastronomici ispirati alla tradizione culinaria artusiana. Nel centro storico sarà allestito un percorso dedicato alle ricette de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, mentre non mancheranno laboratori sulla preparazione della piadina guidati dalle Mariette di Casa Artusi.

Festa del Costume Livignasco a Livigno (SO)

Il 31 luglio 2026 Livigno celebra la propria identità alpina con la Festa del Costume Livignasco, appuntamento dedicato alla storia e alle tradizioni della comunità locale. L’evento racconta il concetto di “Livignasc”, simbolo di autenticità alpina, cultura del territorio e memoria collettiva. Le vie del centro diventano uno spazio dove riscoprire antichi mestieri, abiti tradizionali e scene della vita quotidiana di un tempo. Tra rappresentazioni e degustazioni di prodotti locali, la festa permette ai visitatori di conoscere il lato più autentico della località valtellinese.

Festa di San Lorenzo a Valiano (SI)

Dal 2 al 10 agosto 2026 il centro storico di Valiano, frazione di Montepulciano, ospita la Festa di San Lorenzo, dedicata al patrono del paese. Il calendario prevede celebrazioni religiose, musica, degustazioni e iniziative legate alla tradizione agricola locale. L’apertura è prevista domenica 2 agosto con il raduno dei trattori alle ore 10 e la Messa dell’Agricoltore alle ore 11, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli. Dopo il pranzo dedicato al mondo contadino, nel pomeriggio spazio anche al torneo di freccette.

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L’estate dell’artigiano valdostano ad Aosta (AO)

Fino al 2 agosto Aosta celebra artigianato e tradizioni con un ricco programma di eventi. In Piazza Chanoux apre l’Atelier des Métiers, dedicato ai maestri artigiani e alle loro lavorazioni, mentre il progetto ORSOFF porta nelle vie del centro un dialogo tra arte e artigianato contemporaneo. Il momento centrale sarà il 1 agosto con la 57ª Foire d’été, storica fiera dell’artigianato valdostano che richiama centinaia di espositori. In programma anche laboratori per famiglie, dimostrazioni di antichi mestieri, attività per bambini e la tradizionale sfilata degli antichi mestieri.

Sagra del Miele Amaro a Monti (SS)

Domenica 2 agosto Monti, nel cuore della Gallura, ospita la XXI edizione della Sagra del Miele Amaro, appuntamento inserito nel calendario “Andar per Miele” dedicato alla scoperta dei mieli italiani. La manifestazione si svolge in contemporanea con la Sagra del Vermentino e celebra uno dei prodotti più preziosi della Sardegna: il miele amaro di corbezzolo.

Dal colore scuro e dal gusto caratteristico, è considerato uno dei mieli più rari e ricercati, apprezzato dagli intenditori per le sue qualità e per il forte legame con il territorio. Un’occasione per degustare specialità locali e scoprire le tradizioni della Gallura.