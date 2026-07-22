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Il ritmo lento delle serate all’aperto, le piazze che si riempiono di luci e voci, i tavoli condivisi dove ci si siede fianco a fianco: è la stagione in cui la convivialità diventa protagonista. Tra sagre di paese, feste patronali e appuntamenti dedicati ai sapori del territorio, l’estate porta in tavola prodotti di stagione e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Nelle Marche ogni borgo accoglie i visitatori con l’atmosfera semplice e genuina delle grandi occasioni di comunità, tra profumi invitanti e musica fino a tardi.

In questo viaggio tra colline e mare, il calendario di luglio 2026 nelle Marche è un susseguirsi di appuntamenti da segnare in agenda: dalle atmosfere storiche de La Contesa del Pozzo della Polenta a Corinaldo alle emozioni cavalleresche della Cavalcata dell’Assunta a Fermo, passando per la golosa Festa del Prosciutto di Carpegna DOP. Un mosaico di feste, rievocazioni e sapori che invita a scoprire il territorio spostandosi di borgo in borgo, seguendo il filo rosso dell’enogastronomia e della tradizione.

Tutti gli eventi di luglio 2026 nelle Marche da segnare in agenda

Giovedì al Castello: tornano le serate medievali a Gradara – Gradara (PU), dal 11 giugno al 10 settembre 2026.

I Giovedì al Castello di Gradara propongono serate a tema medievale con gruppi storici, animazioni diverse ogni settimana e mercatini di artigianato nel borgo.

– Gradara (PU), dal 11 giugno al 10 settembre 2026. I Giovedì al Castello di Gradara propongono serate a tema medievale con gruppi storici, animazioni diverse ogni settimana e mercatini di artigianato nel borgo. Festa della famiglia e Palio dei Ronchi – Falconara Marittima (AN), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.

A Castelferretti la Festa della famiglia anima la piazza con spettacoli musicali e teatrali, cortei medievali, giochi e palio, affiancati da stand gastronomici e cene in oratorio.

– Falconara Marittima (AN), dal 27 giugno al 5 luglio 2026. A Castelferretti la Festa della famiglia anima la piazza con spettacoli musicali e teatrali, cortei medievali, giochi e palio, affiancati da stand gastronomici e cene in oratorio. Festa della Trebbiatura a Macerata – Macerata (MC), dal 3 al 5 luglio 2026.

A Piediripa di Macerata la Festa della Trebbiatura rievoca la civiltà contadina degli anni ’50 con figuranti in costume, dimostrazioni dei lavori nei campi, tradizioni enogastronomiche, cibo, intrattenimento e musica.

– Macerata (MC), dal 3 al 5 luglio 2026. A Piediripa di Macerata la Festa della Trebbiatura rievoca la civiltà contadina degli anni ’50 con figuranti in costume, dimostrazioni dei lavori nei campi, tradizioni enogastronomiche, cibo, intrattenimento e musica. Palio delle Contrade a Fano – Fano (PU), il 4 luglio 2026.

A Fano il Palio delle Contrade rievoca il matrimonio di Pandolfo III Malatesta con Paola Bianca, con gare di tiro alla fune, corsa a cavallo al tiro all’anello e sfide di tiro con l’arco tra le contrade.

– Fano (PU), il 4 luglio 2026. A Fano il Palio delle Contrade rievoca il matrimonio di Pandolfo III Malatesta con Paola Bianca, con gare di tiro alla fune, corsa a cavallo al tiro all’anello e sfide di tiro con l’arco tra le contrade. La Contesa del Pozzo della Polenta – Corinaldo (AN), il 10 luglio 2026.

A Corinaldo la Contesa del Pozzo della Polenta rievoca in chiave rinascimentale la vittoria dell’assedio del 1517 con sbandieratori, tamburi, arcieri, taverne tipiche, giullari, falconieri, mercatini artigianali e grande corteggio storico.

– Corinaldo (AN), il 10 luglio 2026. A Corinaldo la Contesa del Pozzo della Polenta rievoca in chiave rinascimentale la vittoria dell’assedio del 1517 con sbandieratori, tamburi, arcieri, taverne tipiche, giullari, falconieri, mercatini artigianali e grande corteggio storico. Palio del somaro – Mercatello sul Metauro (PU), dal 11 al 19 luglio 2026.

A Mercatello il Palio del somaro è un torneo tra quattro contrade con corsa dei somari nel centro storico e numerosi giochi popolari come corse coi sacchi, gare gastronomiche, corsa di birucini, albero della cuccagna e altre sfide.

– Mercatello sul Metauro (PU), dal 11 al 19 luglio 2026. A Mercatello il Palio del somaro è un torneo tra quattro contrade con corsa dei somari nel centro storico e numerosi giochi popolari come corse coi sacchi, gare gastronomiche, corsa di birucini, albero della cuccagna e altre sfide. Sagra del Maialino alla Brace – Treia (MC), dal 16 al 19 luglio 2026.

A Camporota di Treia la Sagra del Maialino alla Brace unisce stand gastronomici con maialino locale e vino a musica dal vivo, spettacoli serali e dimostrazione di trebbiatura tradizionale.

– Treia (MC), dal 16 al 19 luglio 2026. A Camporota di Treia la Sagra del Maialino alla Brace unisce stand gastronomici con maialino locale e vino a musica dal vivo, spettacoli serali e dimostrazione di trebbiatura tradizionale. Festa della Tratta – Mondolfo (PU), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Festa della Tratta a Marotta rievoca l’antica pesca con sciabica sulla spiaggia, con posa della rete da battana e recupero a mano, permettendo al pubblico di partecipare e riscoprire gesti e sapori della tradizione marinara.

– Mondolfo (PU), dal 17 al 19 luglio 2026. La Festa della Tratta a Marotta rievoca l’antica pesca con sciabica sulla spiaggia, con posa della rete da battana e recupero a mano, permettendo al pubblico di partecipare e riscoprire gesti e sapori della tradizione marinara. Festa del Prosciutto di Carpegna DOP – Carpegna (PU), il 19 luglio 2026.

Evento enogastronomico dedicato al Prosciutto di Carpegna DOP, con musica dal vivo, sapori tipici del territorio e intrattenimento per tutta la famiglia.

– Carpegna (PU), il 19 luglio 2026. Evento enogastronomico dedicato al Prosciutto di Carpegna DOP, con musica dal vivo, sapori tipici del territorio e intrattenimento per tutta la famiglia. Cingoli 1848 – Cingoli (MC), il 19 luglio 2026.

Rievocazione storica ottocentesca a Cingoli con corteo in costume, magistratura e figuranti che attraverso il centro storico raggiungono lo sferisterio per il tradizionale gioco del pallone a bracciale.

– Cingoli (MC), il 19 luglio 2026. Rievocazione storica ottocentesca a Cingoli con corteo in costume, magistratura e figuranti che attraverso il centro storico raggiungono lo sferisterio per il tradizionale gioco del pallone a bracciale. Festa di Sant’Ugo – Sassoferrato (AN), dal 21 al 26 luglio 2026.

Festa religiosa a Sassoferrato dedicata a Sant’Ugo, con un ricco programma serale che propone diverse attività tra cui scegliere.

– Sassoferrato (AN), dal 21 al 26 luglio 2026. Festa religiosa a Sassoferrato dedicata a Sant’Ugo, con un ricco programma serale che propone diverse attività tra cui scegliere. Giostra de la Castella – Caldarola (MC), dal 24 al 26 luglio 2026.

Giostra storica a Caldarola con corteo in splendidi costumi, offerta del doppiere e Disputa del palio, che rievocano fedelmente antichi giochi d’epoca nella cornice della piazza cinquecentesca.

– Caldarola (MC), dal 24 al 26 luglio 2026. Giostra storica a Caldarola con corteo in splendidi costumi, offerta del doppiere e Disputa del palio, che rievocano fedelmente antichi giochi d’epoca nella cornice della piazza cinquecentesca. Cavalcata dell’Assunta a Fermo – Fermo (FM), dal 26 luglio al 12 agosto 2026.

Grande rievocazione medievale a Fermo con scene di vita d’epoca, hostarie, investiture, sbandieratori e, nel giorno clou, corteo storico, corsa della cavalcata entro le mura, fuochi d’artificio e tombola.