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Il ritmo lento delle serate all’aperto, i tavoli nelle piazze che si riempiono di voci e brindisi, i profumi che si alzano dalle griglie e dalle cucine di paese: l’estate è il momento in cui la convivialità torna protagonista. Tra sagre, feste patronali ed eventi enogastronomici, ogni weekend diventa un’occasione per scoprire prodotti stagionali, ricette del territorio e tradizioni condivise. Le giornate si allungano, le colline e le coste si animano, le comunità locali aprono le porte a chi cerca atmosfere autentiche. In questo scenario il Friuli Venezia Giulia offre un mosaico di appuntamenti che unisce sapori, musica e voglia di stare insieme.

Nel luglio 2026 il calendario regionale è fitto di proposte: dalla Sagra delle Fragole e dei Lamponi di Attimis alla saporita Sardelada di Grado, passando per la grande Festa del Prosciutto di Sauris e per l’appuntamento gourmet Ein Prosit in Tarvis a Tarvisio. Tra località di mare, borghi di pianura e vallate di montagna, le sagre e gli eventi enogastronomici invitano a costruire un vero e proprio itinerario del gusto, alla scoperta delle diverse anime del territorio regionale.

Gli eventi di luglio in Friuli-Venezia Giulia da vivere giorno per giorno

Sere d’estate a Latisana – Latisana (UD), dal 2 al 3 luglio 2026.

Sere d’estate a Latisana anima il centro cittadino il giovedì con musica dal vivo, shopping, enogastronomia e animazione per bambini nelle principali piazze.

– Latisana (UD), dal 2 al 3 luglio 2026. Sere d’estate a Latisana anima il centro cittadino il giovedì con musica dal vivo, shopping, enogastronomia e animazione per bambini nelle principali piazze. Festeggiamenti Pratensi – Prata di Pordenone (PN), dal 2 al 4 luglio 2026.

I Festeggiamenti Pratensi propongono la sagra della Pro Loco di Santa Lucia con musica, spettacoli, mostre e stand gastronomici con grigliate, vini e prodotti locali.

– Prata di Pordenone (PN), dal 2 al 4 luglio 2026. I Festeggiamenti Pratensi propongono la sagra della Pro Loco di Santa Lucia con musica, spettacoli, mostre e stand gastronomici con grigliate, vini e prodotti locali. Sagra dei Gamberi – Zoppola (PN), dal 2 al 12 luglio 2026.

Sagra enogastronomica dedicata ai gamberi e ai vini locali delle Grave, con serate di ballo liscio, musica per giovani, teatro, gare sportive e animazione per bambini.

– Zoppola (PN), dal 2 al 12 luglio 2026. Sagra enogastronomica dedicata ai gamberi e ai vini locali delle Grave, con serate di ballo liscio, musica per giovani, teatro, gare sportive e animazione per bambini. Sagra delle Fragole e dei Lamponi – Attimis (UD), dal 3 al 5 luglio 2026.

Storica festa popolare nel Parco dei Conti d’Attimis dedicata a fragole e lamponi, da gustare al naturale o in dolci, dessert, aperitivi e piatti vari.

– Attimis (UD), dal 3 al 5 luglio 2026. Storica festa popolare nel Parco dei Conti d’Attimis dedicata a fragole e lamponi, da gustare al naturale o in dolci, dessert, aperitivi e piatti vari. La Sardelada – Grado (GO), dal 10 al 12 luglio 2026.

Caratteristica degustazione di pesce a Grado, con le sardine protagoniste di diverse varianti gastronomiche, molto attesa da cittadini e turisti.

– Grado (GO), dal 10 al 12 luglio 2026. Caratteristica degustazione di pesce a Grado, con le sardine protagoniste di diverse varianti gastronomiche, molto attesa da cittadini e turisti. Ein Prosit in Tarvis: torna l’appuntamento con il gusto – Tarvisio (UD), dal 10 al 12 luglio 2026.

Grande manifestazione enogastronomica tra Tarvisio e Malborghetto dedicata al vino e alle specialità culinarie regionali e internazionali, con mostra-assaggio, degustazioni guidate, incontri, seminari e itinerari del gusto.

– Tarvisio (UD), dal 10 al 12 luglio 2026. Grande manifestazione enogastronomica tra Tarvisio e Malborghetto dedicata al vino e alle specialità culinarie regionali e internazionali, con mostra-assaggio, degustazioni guidate, incontri, seminari e itinerari del gusto. Festa del Prosciutto – Sauris (UD), dal 11 al 12 luglio 2026.

Festa a Sauris dedicata al celebre prosciutto crudo affumicato, con stand gastronomici che propongono salumi, gnocchi, carni alla griglia e dolci fatti in casa.

– Sauris (UD), dal 11 al 12 luglio 2026. Festa a Sauris dedicata al celebre prosciutto crudo affumicato, con stand gastronomici che propongono salumi, gnocchi, carni alla griglia e dolci fatti in casa. Mostra Regionale delle Pesche – Fiumicello Villa Vicentina (UD), dal 15 al 20 luglio 2026.

Mostra dedicata alle pesche di Fiumicello, con degustazioni di prodotti tipici, mercatino, pesca di beneficenza, giochi per bambini e possibilità di acquisto del frutto simbolo locale.

– Fiumicello Villa Vicentina (UD), dal 15 al 20 luglio 2026. Mostra dedicata alle pesche di Fiumicello, con degustazioni di prodotti tipici, mercatino, pesca di beneficenza, giochi per bambini e possibilità di acquisto del frutto simbolo locale. Sagre da la Bisate – Sagra dell’Anguilla – Rivignano Teor (UD), dal 18 al 27 luglio 2026.

Festa paesana in onore di San Giacomo Apostolo con attività ludiche, visite all’Acquario Regionale e al parco di Villa Ottelio, oltre a piatti tipici a base di anguilla del Fiume Stella.

– Rivignano Teor (UD), dal 18 al 27 luglio 2026. Festa paesana in onore di San Giacomo Apostolo con attività ludiche, visite all’Acquario Regionale e al parco di Villa Ottelio, oltre a piatti tipici a base di anguilla del Fiume Stella. Sagra dei Pirus – Pavia di Udine (UD), dal 23 al 26 luglio 2026.

Sagra friulana dedicata alle pere che unisce proposte enogastronomiche, concerti gratuiti, itinerari agrituristici, mostre, degustazioni, sport e un suggestivo gran finale con l’incendio della pera gigante.

– Pavia di Udine (UD), dal 23 al 26 luglio 2026. Sagra friulana dedicata alle pere che unisce proposte enogastronomiche, concerti gratuiti, itinerari agrituristici, mostre, degustazioni, sport e un suggestivo gran finale con l’incendio della pera gigante. 27a Sagra dello Struzzo – Pozzuolo del Friuli (UD), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra dedicata ai piatti a base di carne di struzzo, con menù curato, prezzi familiari, attenzione all’ambiente e spazi accoglienti anche per bambini.

– Pozzuolo del Friuli (UD), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. Sagra dedicata ai piatti a base di carne di struzzo, con menù curato, prezzi familiari, attenzione all’ambiente e spazi accoglienti anche per bambini. Cena a Corte – Rivignano Teor (UD), il 24 luglio 2026.

Cena a Corte nella cornice di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis, evento conviviale che torna dopo il successo delle precedenti edizioni.

– Rivignano Teor (UD), il 24 luglio 2026. Cena a Corte nella cornice di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis, evento conviviale che torna dopo il successo delle precedenti edizioni. Tempus est jocundum – 34a Edizione – Gemona del Friuli (UD), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

Rievocazione medievale nel centro storico, illuminata da torce e fiaccole, con animazioni teatrali, giochi interattivi e taverne che servono menù ispirati al Medioevo.