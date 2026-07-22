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Tra borghi di collina, piazze illuminate e lunghe serate sul mare, l’estate si accende di profumi e voci di festa. I fine settimana si riempiono di sagre di paese, mercatini all’aperto e serate musicali, dove i prodotti di stagione diventano protagonisti di tavolate conviviali. Lungo strade di campagna e viali sul litorale, si alternano calici di vino, specialità locali e luci di luna, in un’atmosfera rilassata e accogliente. È il momento ideale per rallentare, passeggiare e lasciarsi guidare dalla curiosità.

In Emilia-Romagna il calendario di luglio 2026 è un susseguirsi di appuntamenti gustosi e suggestivi, dalle grandi feste enogastronomiche alle tradizionali sagre di paese. Tra i tanti eventi in programma spiccano la Festa del Vino 2026 a Bacedasco di Castell’Arquato, la Festa Artusiana 2026, cultura a tavola a Forlimpopoli e la golosa Sagra della tagliatella a Poggio Torriana, solo alcune delle occasioni per scoprire sapori, storie e paesaggi diversi, muovendosi tra costa, pianura e Appennino.

Luglio 2026 in Emilia-Romagna, tutte le sagre e gli eventi da scoprire

Festa del Vino 2026 a Bacedasco – Castell’Arquato (PC), dal 26 giugno al 5 luglio 2026.

A Bacedasco torna la Festa del Vino con degustazioni dei vini locali, accompagnate da musica, danze e promozione delle tipicità gastronomiche del territorio, tra formaggi e salumi.

– Castell’Arquato (PC), dal 26 giugno al 5 luglio 2026. A Bacedasco torna la Festa del Vino con degustazioni dei vini locali, accompagnate da musica, danze e promozione delle tipicità gastronomiche del territorio, tra formaggi e salumi. Festa Artusiana 2026, cultura a tavola – Forlimpopoli (FC), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.

La Festa Artusiana celebra Pellegrino Artusi con un ricco programma che unisce cultura gastronomica, riflessioni sociali e spettacoli, nel segno della tradizione della città romagnola.

– Forlimpopoli (FC), dal 27 giugno al 5 luglio 2026. La Festa Artusiana celebra Pellegrino Artusi con un ricco programma che unisce cultura gastronomica, riflessioni sociali e spettacoli, nel segno della tradizione della città romagnola. Festa della birra di Cotignola – Cotignola (RA), dal 1 al 5 luglio 2026.

La festa della birra di Cotignola propone ogni sera musica dal vivo, un fornito stand gastronomico, numerose varietà di birre e un’atmosfera vivace all’insegna del divertimento.

– Cotignola (RA), dal 1 al 5 luglio 2026. La festa della birra di Cotignola propone ogni sera musica dal vivo, un fornito stand gastronomico, numerose varietà di birre e un’atmosfera vivace all’insegna del divertimento. Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 1 luglio 2026.

Il Biomarché di Lugo è un mercatino settimanale dedicato ai prodotti biologici locali, con alimenti a chilometro zero e articoli per la casa e la bioedilizia garantiti da controlli certificati.

– Lugo (RA), il 1 luglio 2026. Il Biomarché di Lugo è un mercatino settimanale dedicato ai prodotti biologici locali, con alimenti a chilometro zero e articoli per la casa e la bioedilizia garantiti da controlli certificati. Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 1 luglio 2026.

Il mercato contadino di via Repubblica ospita ogni settimana produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio.

– San Lazzaro di Savena (BO), il 1 luglio 2026. Il mercato contadino di via Repubblica ospita ogni settimana produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio. Mercatino delle Erbe e dell’Artigianato 2026 a Calderino – Monte San Pietro (BO), il 2 luglio 2026.

Il Mercatino delle Erbe e dell’Artigianato riempie la piazza del municipio di Calderino con prodotti locali, piante officinali, erbe aromatiche, antichità, artigianato tradizionale ed etnico, oltre a musica e intrattenimenti.

– Monte San Pietro (BO), il 2 luglio 2026. Il Mercatino delle Erbe e dell’Artigianato riempie la piazza del municipio di Calderino con prodotti locali, piante officinali, erbe aromatiche, antichità, artigianato tradizionale ed etnico, oltre a musica e intrattenimenti. TresinFesta 2026, tona la Fiera di Sant’Apollinare – Tresignana (FE), dal 2 al 6 luglio 2026.

TresinFesta a Tresigallo ripropone la Fiera di Sant’Apollinare con stand gastronomici, musica dal vivo, mercatini, intrattenimento per tutte le età e raduni motoristici.

– Tresignana (FE), dal 2 al 6 luglio 2026. TresinFesta a Tresigallo ripropone la Fiera di Sant’Apollinare con stand gastronomici, musica dal vivo, mercatini, intrattenimento per tutte le età e raduni motoristici. Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 3 luglio 2026.

Il Mercato della Terra di Imola, promosso da Slow Food, offre ogni venerdì prodotti stagionali e trasformati per la spesa e la degustazione in viale Rivalta.

– Imola (BO), il 3 luglio 2026. Il Mercato della Terra di Imola, promosso da Slow Food, offre ogni venerdì prodotti stagionali e trasformati per la spesa e la degustazione in viale Rivalta. Sagra del Maccherone al Pettine – Pieve di Cento (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra del Maccherone al Pettine a Pieve di Cento fa riscoprire la pasta fatta a mano con diversi sughi, servita negli stand serali in un clima di festa con vino, musica e intrattenimento.

– Pieve di Cento (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra del Maccherone al Pettine a Pieve di Cento fa riscoprire la pasta fatta a mano con diversi sughi, servita negli stand serali in un clima di festa con vino, musica e intrattenimento. Sagra della Cucombra 2026, torna la festa del Cocomero e del Melone – San Giovanni in Persiceto (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra del Cocomero e del Melone a San Matteo della Decima propone stand gastronomici, ristorante, taverna, musica dal vivo, dj set, giochi e attività per grandi e piccoli.

– San Giovanni in Persiceto (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra del Cocomero e del Melone a San Matteo della Decima propone stand gastronomici, ristorante, taverna, musica dal vivo, dj set, giochi e attività per grandi e piccoli. Sagra della Patata 2026 a Sant’Agata Bolognese – Sant’Agata Bolognese (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra della Patata di Sant’Agata Bolognese valorizza ricette artigianali preparate con materie prime selezionate e offre ogni sera musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

– Sant’Agata Bolognese (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra della Patata di Sant’Agata Bolognese valorizza ricette artigianali preparate con materie prime selezionate e offre ogni sera musica dal vivo e momenti di intrattenimento. Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), il 4 luglio 2026.

Il mercatino biologico Biopomposa è un appuntamento settimanale con produttori certificati che vendono frutta, verdura, latticini, salumi, vino, conserve, erbe aromatiche e altri prodotti biologici.

– Modena (MO), il 4 luglio 2026. Il mercatino biologico Biopomposa è un appuntamento settimanale con produttori certificati che vendono frutta, verdura, latticini, salumi, vino, conserve, erbe aromatiche e altri prodotti biologici. La Fiera della Conchiglia 2026, i gioielli del mare in mostra a San Mauro – San Mauro Pascoli (FC), dal 4 al 5 luglio 2026.

La Fiera della Conchiglia trasforma San Mauro in una città dedicata alle conchiglie, con espositori, specialità gastronomiche locali, minerali, fossili, artigianato, erbe officinali, articoli esoterici e altre proposte.

– San Mauro Pascoli (FC), dal 4 al 5 luglio 2026. La Fiera della Conchiglia trasforma San Mauro in una città dedicata alle conchiglie, con espositori, specialità gastronomiche locali, minerali, fossili, artigianato, erbe officinali, articoli esoterici e altre proposte. Festa della Lavanda: cibo, musica e colori meravigliosi – Zocca (MO), dal 4 al 5 luglio 2026.

La Festa della Lavanda a Montombraro di Zocca valorizza i campi fioriti e l’Appennino con eventi legati alla lavanda e alle erbe aromatiche, accompagnati da cibo, musica, spettacoli e intrattenimento.

– Zocca (MO), dal 4 al 5 luglio 2026. La Festa della Lavanda a Montombraro di Zocca valorizza i campi fioriti e l’Appennino con eventi legati alla lavanda e alle erbe aromatiche, accompagnati da cibo, musica, spettacoli e intrattenimento. Il Giardino dei Semplici 2026, la mostra mercato dei prodotti naturali – Cervia (RA), il 7 luglio 2026.

Il Giardino dei Semplici è una mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erbe, alimenti salutistici, piante officinali, prodotti dell’alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico.

– Cervia (RA), il 7 luglio 2026. Il Giardino dei Semplici è una mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erbe, alimenti salutistici, piante officinali, prodotti dell’alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico. Sagra primaverile del Cappelletto – Massa Lombarda (RA), dal 8 al 11 luglio 2026.

Nel centro di Fruges a Massa Lombarda la Sagra primaverile del Cappelletto propone cappelletti e tortellini fatti a mano, musica e animazioni, con finalità benefica a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

– Massa Lombarda (RA), dal 8 al 11 luglio 2026. Nel centro di Fruges a Massa Lombarda la Sagra primaverile del Cappelletto propone cappelletti e tortellini fatti a mano, musica e animazioni, con finalità benefica a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. La “Fira ‘d Zola” 2026, torna la fiera di Zola – Zola Predosa (BO), dal 9 al 12 luglio 2026.

La Fira ‘d Zola anima il centro di Zola Predosa con concerti, mercatini, esibizioni di danza, attività per bambini e ampio spazio alle specialità gastronomiche e alle eccellenze vitivinicole locali.

– Zola Predosa (BO), dal 9 al 12 luglio 2026. La Fira ‘d Zola anima il centro di Zola Predosa con concerti, mercatini, esibizioni di danza, attività per bambini e ampio spazio alle specialità gastronomiche e alle eccellenze vitivinicole locali. La Tavola di Bisanzio 2026, un tuffo nel passato – Baiso (RE), dal 10 al 12 luglio 2026.

La Tavola di Bisanzio fa rivivere i sapori della cucina bizantina con piatti tipici di carne e dolci al miele, affiancando rievocazioni storiche, mercatini, spettacoli, musica e gastronomia legata alla Val Tresinaro.

– Baiso (RE), dal 10 al 12 luglio 2026. La Tavola di Bisanzio fa rivivere i sapori della cucina bizantina con piatti tipici di carne e dolci al miele, affiancando rievocazioni storiche, mercatini, spettacoli, musica e gastronomia legata alla Val Tresinaro. Medicipolla 2026, torna l’Antica Fiera di Luglio – Medicina (BO), dal 10 al 12 luglio 2026.

Medicipolla e l’Antica Fiera di Luglio trasformano il centro storico di Medicina in una grande festa per la Cipolla di Medicina, con stand gastronomici, spettacoli, musica, esposizioni di mezzi agricoli e la preparazione della frittata più lunga del mondo.

– Medicina (BO), dal 10 al 12 luglio 2026. Medicipolla e l’Antica Fiera di Luglio trasformano il centro storico di Medicina in una grande festa per la Cipolla di Medicina, con stand gastronomici, spettacoli, musica, esposizioni di mezzi agricoli e la preparazione della frittata più lunga del mondo. Dall’Alabastro allo Zenzero 2026, mostra mercato di artigianato artistico d’eccellenza – Montechiarugolo (PR), dal 10 al 11 luglio 2026.

Nel borgo medievale di Montechiarugolo la mostra-mercato Dall’Alabastro allo Zenzero offre prodotti per il benessere, alimentazione genuina, produzioni DOP, medicina naturale e artigianato ecosostenibile in materiali naturali.

– Montechiarugolo (PR), dal 10 al 11 luglio 2026. Nel borgo medievale di Montechiarugolo la mostra-mercato Dall’Alabastro allo Zenzero offre prodotti per il benessere, alimentazione genuina, produzioni DOP, medicina naturale e artigianato ecosostenibile in materiali naturali. La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna in festa – Ravenna (RA), dal 10 al 12 luglio 2026.

Al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna la festa celebra la cozza selvaggia locale con stand gastronomici, ristoranti convenzionati, incontri con chef, dibattiti sull’ambiente e show cooking dedicati alla tradizione marinara romagnola.

– Ravenna (RA), dal 10 al 12 luglio 2026. Al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna la festa celebra la cozza selvaggia locale con stand gastronomici, ristoranti convenzionati, incontri con chef, dibattiti sull’ambiente e show cooking dedicati alla tradizione marinara romagnola. P.assaggi DiVino 2026: serate di buon vino, cibo e musica – Rimini (RN), dal 10 al 11 luglio 2026.

P.assaggi DiVino a Rimini è una manifestazione dedicata ai vini DOC locali e al loro legame con l’entroterra, con degustazioni di cibo e vino di qualità in un contesto suggestivo accompagnato da musica e dj set.

– Rimini (RN), dal 10 al 11 luglio 2026. P.assaggi DiVino a Rimini è una manifestazione dedicata ai vini DOC locali e al loro legame con l’entroterra, con degustazioni di cibo e vino di qualità in un contesto suggestivo accompagnato da musica e dj set. Feste rinascimentali 2026, tornano i fasti della signoria alidosiana – Castel del Rio (BO), il 12 luglio 2026.

Le Feste rinascimentali rievocano i fasti della signoria Alidosi con un grande corteo storico in costume, cene e celebrazioni che ricreano atmosfere e sapori del ’500, affermandosi come importante evento storico-culturale del territorio imolese.

– Castel del Rio (BO), il 12 luglio 2026. Le Feste rinascimentali rievocano i fasti della signoria Alidosi con un grande corteo storico in costume, cene e celebrazioni che ricreano atmosfere e sapori del ’500, affermandosi come importante evento storico-culturale del territorio imolese. Bundan Celtic Festival 2026, un tuffo nella storia – Bondeno (FE), dal 16 al 19 luglio 2026.

Il Bundan Celtic Festival offre rievocazioni storiche con guerrieri celti, duelli, tiro con l’arco, antichi mestieri, laboratori artigianali ed esperienziali e suggestive cerimonie di matrimonio con rito celtico.

– Bondeno (FE), dal 16 al 19 luglio 2026. Il Bundan Celtic Festival offre rievocazioni storiche con guerrieri celti, duelli, tiro con l’arco, antichi mestieri, laboratori artigianali ed esperienziali e suggestive cerimonie di matrimonio con rito celtico. Sagra del Tortellone a Bevilacqua di Cento – Cento (FE), dal 16 al 19 luglio 2026.

La Sagra del Tortellone al Campo Sportivo di Bevilacqua di Cento propone il tortellone tipico in numerose varianti gastronomiche, per un evento interamente dedicato a questo piatto della tradizione locale.

– Cento (FE), dal 16 al 19 luglio 2026. La Sagra del Tortellone al Campo Sportivo di Bevilacqua di Cento propone il tortellone tipico in numerose varianti gastronomiche, per un evento interamente dedicato a questo piatto della tradizione locale. SassoFest 2026, Atuttabirra: birra, cibo e musica a Sasso Marconi – Sasso Marconi (BO), dal 16 al 19 luglio 2026.

SassoFest al Parco Marconi di Sasso Marconi propone un ampio assortimento di birre, stand gastronomici, concerti e intrattenimento, uniti a iniziative di sostegno sociale e attenzione al territorio.

– Sasso Marconi (BO), dal 16 al 19 luglio 2026. SassoFest al Parco Marconi di Sasso Marconi propone un ampio assortimento di birre, stand gastronomici, concerti e intrattenimento, uniti a iniziative di sostegno sociale e attenzione al territorio. A Casalecchio di Reno torna la Festa del Gelato – Casalecchio di Reno (BO), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Festa del Gelato trasforma le vie di Casalecchio di Reno in una grande gelateria a cielo aperto, con gusti tradizionali e novità proposti anche come ghiaccioli, granite e sorbetti, oltre a varie iniziative collaterali.

– Casalecchio di Reno (BO), dal 17 al 19 luglio 2026. La Festa del Gelato trasforma le vie di Casalecchio di Reno in una grande gelateria a cielo aperto, con gusti tradizionali e novità proposti anche come ghiaccioli, granite e sorbetti, oltre a varie iniziative collaterali. Torna la Grande Rustida del Pesce Azzurro 2026, la sagra del Pescatore – Cattolica (RN), il 17 luglio 2026.

In piazza Primo Maggio la Grande Rustida del Pesce Azzurro propone pesce azzurro fresco alla griglia cucinato dai bagnini cattolichini, accompagnato da vino locale, musica live e un clima conviviale.

– Cattolica (RN), il 17 luglio 2026. In piazza Primo Maggio la Grande Rustida del Pesce Azzurro propone pesce azzurro fresco alla griglia cucinato dai bagnini cattolichini, accompagnato da vino locale, musica live e un clima conviviale. Fiera delle pere a Renazzo – Cento (FE), dal 17 al 20 luglio 2026.

La Fiera delle pere a Renazzo celebra la pera Muscatela con stand gastronomici che la propongono in molte varianti, insieme a spettacoli, iniziative culturali ed esposizioni.

– Cento (FE), dal 17 al 20 luglio 2026. La Fiera delle pere a Renazzo celebra la pera Muscatela con stand gastronomici che la propongono in molte varianti, insieme a spettacoli, iniziative culturali ed esposizioni. Fiera del Carmine 2026, torna l’evento più importante dell’estate crevalcorese – Crevalcore (BO), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Fiera del Carmine a Crevalcore anima il centro cittadino con area campionaria, spettacoli, street food, luna park, attività per bambini ed eventi sportivi, rivolgendosi a famiglie, visitatori e professionisti.

– Crevalcore (BO), dal 17 al 19 luglio 2026. La Fiera del Carmine a Crevalcore anima il centro cittadino con area campionaria, spettacoli, street food, luna park, attività per bambini ed eventi sportivi, rivolgendosi a famiglie, visitatori e professionisti. Sagra della Vongola sotto le stelle – Goro (FE), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra della Vongola sotto le stelle al campo sportivo di Goro propone numerose ricette a base di vongole e pesce secondo la tradizione locale, con stand gastronomici, giochi per bambini, musica e intrattenimenti.

– Goro (FE), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra della Vongola sotto le stelle al campo sportivo di Goro propone numerose ricette a base di vongole e pesce secondo la tradizione locale, con stand gastronomici, giochi per bambini, musica e intrattenimenti. Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna – Pellegrino Parmense (PR), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Pellegrino Parmense la Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna celebra le eccellenze enogastronomiche con cucina locale, stand espositivi, musica, intrattenimento, visite guidate, giochi contadini, torneo di calcio e spettacoli per bambini.

– Pellegrino Parmense (PR), dal 17 al 19 luglio 2026. A Pellegrino Parmense la Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna celebra le eccellenze enogastronomiche con cucina locale, stand espositivi, musica, intrattenimento, visite guidate, giochi contadini, torneo di calcio e spettacoli per bambini. Sagra della tagliatella – Poggio Torriana (RN), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Poggio Berni la Sagra della tagliatella permette di gustare questo piatto tipico locale negli stand allestiti per l’occasione.

– Poggio Torriana (RN), dal 17 al 19 luglio 2026. A Poggio Berni la Sagra della tagliatella permette di gustare questo piatto tipico locale negli stand allestiti per l’occasione. Beer Music Festival 2026, ottima birra e tanta musica – Toano (RE), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Cerredolo di Toano il Beer Music Festival propone birre anche artigianali, cocktail, specialità enogastronomiche, concerti, dj set a ingresso gratuito, mercatino e area beer pong in un’atmosfera di festa estiva.

– Toano (RE), dal 17 al 19 luglio 2026. A Cerredolo di Toano il Beer Music Festival propone birre anche artigianali, cocktail, specialità enogastronomiche, concerti, dj set a ingresso gratuito, mercatino e area beer pong in un’atmosfera di festa estiva. Sagra della Trippa e dello Strozzaprete – Montescudo-Monte Colombo (RN), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Montecolombo la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete offre strozzapreti fatti a mano, trippa tradizionale, piadine, grigliate, dolci, mercatino artigianale e serate animate da spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie.

– Montescudo-Monte Colombo (RN), dal 18 al 19 luglio 2026. A Montecolombo la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete offre strozzapreti fatti a mano, trippa tradizionale, piadine, grigliate, dolci, mercatino artigianale e serate animate da spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie. Sagra del cinghiale 2026, il gusto della tradizione – Pennabilli (RN), dal 18 al 19 luglio 2026.

La Sagra del cinghiale 2026 propone numerose specialità gastronomiche a base di cinghiale affiancate da musica e attività di intrattenimento.

– Pennabilli (RN), dal 18 al 19 luglio 2026. La Sagra del cinghiale 2026 propone numerose specialità gastronomiche a base di cinghiale affiancate da musica e attività di intrattenimento. Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 18 al 19 luglio 2026.

Nel centro storico di Ravenna la mostra mercato dell’antiquariato e artigianato propone oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, tessili, argenti, mobili, ceramiche, bigiotteria e altro in un grande mercato a cielo aperto.

– Ravenna (RA), dal 18 al 19 luglio 2026. Nel centro storico di Ravenna la mostra mercato dell’antiquariato e artigianato propone oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, tessili, argenti, mobili, ceramiche, bigiotteria e altro in un grande mercato a cielo aperto. Sagra del Cinghiale 2026 a Montecoronaro di Verghereto – Verghereto (FC), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Montecoronaro di Verghereto la Sagra del Cinghiale unisce cucina tipica a base di cinghiale con intrattenimento musicale, mercatini, eventi culturali, gare per boscaioli e cacciatori, oltre a giochi per bambini.

– Verghereto (FC), dal 18 al 19 luglio 2026. A Montecoronaro di Verghereto la Sagra del Cinghiale unisce cucina tipica a base di cinghiale con intrattenimento musicale, mercatini, eventi culturali, gare per boscaioli e cacciatori, oltre a giochi per bambini. Lo sbarco dei Saraceni 2026, la rievocazione storica in costumi d’epoca – Bellaria-Igea Marina (RN), il 24 luglio 2026.

A Bellaria Igea Marina “Lo sbarco dei Saraceni” rievoca in costumi d’epoca le incursioni dei pirati saraceni legate alla torre di avvistamento costiera, con corteo storico, spettacoli e concerti.

– Bellaria-Igea Marina (RN), il 24 luglio 2026. A Bellaria Igea Marina “Lo sbarco dei Saraceni” rievoca in costumi d’epoca le incursioni dei pirati saraceni legate alla torre di avvistamento costiera, con corteo storico, spettacoli e concerti. Sagra del cinghiale – Sogliano al Rubicone (FC), dal 24 al 26 luglio 2026.

A Ponte Uso di Sogliano al Rubicone la sagra del cinghiale offre piatti a base di cinghiale e specialità romagnole, con musica, intrattenimento e altre iniziative.

– Sogliano al Rubicone (FC), dal 24 al 26 luglio 2026. A Ponte Uso di Sogliano al Rubicone la sagra del cinghiale offre piatti a base di cinghiale e specialità romagnole, con musica, intrattenimento e altre iniziative. A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 26 luglio 2026.

Nel centro storico di Cervia “A Spass par Zirvia” è un mercatino di gastronomia, artigianato e antiquariato dove produttori e artigiani propongono creazioni originali e specialità locali, con intrattenimento e spettacoli per famiglie.

– Cervia (RA), il 26 luglio 2026. Nel centro storico di Cervia “A Spass par Zirvia” è un mercatino di gastronomia, artigianato e antiquariato dove produttori e artigiani propongono creazioni originali e specialità locali, con intrattenimento e spettacoli per famiglie. Fiera di San Lazzaro 2026, l’antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica “Fira ed San Lazar”.

– San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica “Fira ed San Lazar”. Festa sull’Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo – Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull’Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d’epoca.