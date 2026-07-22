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Tra pomodori maturi al sole, melanzane lucide e profumo di basilico, l’estate italiana trova nelle sagre il suo palcoscenico più genuino. Le piazze tornano a riempirsi di tavolate, musica dal vivo e sorrisi, mentre i borghi riscoprono ricette di stagione e prodotti tipici. È il momento ideale per rallentare, assaggiare, chiacchierare all’aria aperta e lasciarsi guidare dai sapori. In Campania ogni serata può trasformarsi in una festa, tra colline, mare e piccoli paesi che aprono le loro strade ai visitatori.

Nel luglio 2026 la regione diventa un grande calendario a cielo aperto, dalle serate sul lungomare del Napoli Pizza Village: tra sapore e spettacolo alle atmosfere profumate di agrumi di Limoni in Festa a Massa Lubrense. Chi ama le specialità di tradizione trova appuntamenti come la Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore o la Sagra della Mulignana a Scafati, mentre tra danze popolari e stand gastronomici ogni weekend offre nuovi spunti per un viaggio goloso alla scoperta della Campania.

Eventi di luglio 2026 in Campania, tutte le sagre da vivere

Luglio Sammaritano – Santa Maria la Carità (NA), dal 27 giugno al 20 luglio 2026.

Rassegna estiva a Santa Maria la Carità tra tradizioni, folklore, arte e gastronomia, con tornei, pali con asini, sagra della melanzana e talent show per giovani artisti.

– Santa Maria la Carità (NA), dal 27 giugno al 20 luglio 2026. Rassegna estiva a Santa Maria la Carità tra tradizioni, folklore, arte e gastronomia, con tornei, pali con asini, sagra della melanzana e talent show per giovani artisti. Sagra della lumaca – Moiano (BN), dal 2 al 5 luglio 2026.

A Moiano torna la Sagra della Lumaca, con cucina tipica umbra e piatti a base di lumache, accompagnata ogni sera da concerti, serate danzanti, mercatino, bancarelle e spazio giochi per bambini.

– Moiano (BN), dal 2 al 5 luglio 2026. A Moiano torna la Sagra della Lumaca, con cucina tipica umbra e piatti a base di lumache, accompagnata ogni sera da concerti, serate danzanti, mercatino, bancarelle e spazio giochi per bambini. Sagra degli Antichi Sapori – Pignataro Maggiore (CE), dal 2 al 6 luglio 2026.

A Partignano di Pignataro Maggiore la Sagra degli Antichi Sapori propone numerose specialità locali di carne, pasta fatta in casa, dolci tipici e mozzarella di bufala, con stands espositivi, giochi, balli di piazza, musica popolare e iniziative solidali.

– Pignataro Maggiore (CE), dal 2 al 6 luglio 2026. A Partignano di Pignataro Maggiore la Sagra degli Antichi Sapori propone numerose specialità locali di carne, pasta fatta in casa, dolci tipici e mozzarella di bufala, con stands espositivi, giochi, balli di piazza, musica popolare e iniziative solidali. Sagra del Cinghiale a Dugenta – Dugenta (BN), dal 3 al 5 luglio 2026.

A Dugenta la Sagra del Cinghiale offre porchetta, pancetta e salsiccia di cinghiale servite in trattorie all’aperto, abbinate a vini locali, con balli e canti folkloristici e possibilità di acquistare prodotti tipici della carne di cinghiale.

– Dugenta (BN), dal 3 al 5 luglio 2026. A Dugenta la Sagra del Cinghiale offre porchetta, pancetta e salsiccia di cinghiale servite in trattorie all’aperto, abbinate a vini locali, con balli e canti folkloristici e possibilità di acquistare prodotti tipici della carne di cinghiale. Sagra delle Pennette all’Ogliarese – Salerno (SA), dal 3 al 8 luglio 2026.

A Ogliara la Sagra delle Pennette all’Ogliarese celebra i fiori di zucca e le specialità ogliaresi con pennette, frittelle di fiorilli, melanzane, pane cotto a legna, panini farciti, vino e zeppole secondo ricetta tradizionale.

– Salerno (SA), dal 3 al 8 luglio 2026. A Ogliara la Sagra delle Pennette all’Ogliarese celebra i fiori di zucca e le specialità ogliaresi con pennette, frittelle di fiorilli, melanzane, pane cotto a legna, panini farciti, vino e zeppole secondo ricetta tradizionale. Napoli Pizza Village: tra sapore e spettacolo – Napoli (NA), dal 7 al 12 luglio 2026.

Sul Lungomare Caracciolo di Napoli il Napoli Pizza Village propone una nuova edizione ricca di iniziative che unisce il sapore della pizza allo spettacolo, nella suggestiva cornice sul mare.

– Napoli (NA), dal 7 al 12 luglio 2026. Sul Lungomare Caracciolo di Napoli il Napoli Pizza Village propone una nuova edizione ricca di iniziative che unisce il sapore della pizza allo spettacolo, nella suggestiva cornice sul mare. Sera Passaie a…Forino – Forino (AV), dal 9 al 12 luglio 2026.

Nel centro storico di Forino il festival “Sera Passaie… a Forino” trasforma piazze e vicoli in un palcoscenico diffuso con musica, teatro, giocolieri ed enogastronomia, valorizzando territorio, artigianato, prodotti tipici e beni storico-culturali.

– Forino (AV), dal 9 al 12 luglio 2026. Nel centro storico di Forino il festival “Sera Passaie… a Forino” trasforma piazze e vicoli in un palcoscenico diffuso con musica, teatro, giocolieri ed enogastronomia, valorizzando territorio, artigianato, prodotti tipici e beni storico-culturali. Gustati Giovi: i sapori della tradizione – Salerno (SA), dal 9 al 12 luglio 2026.

Gustati Giovi propone a luglio menù sempre diversi dedicati alla tradizione gastronomica salernitana, accompagnati ogni sera da musica dal vivo, spettacoli, iniziative culturali e sociali.

– Salerno (SA), dal 9 al 12 luglio 2026. Gustati Giovi propone a luglio menù sempre diversi dedicati alla tradizione gastronomica salernitana, accompagnati ogni sera da musica dal vivo, spettacoli, iniziative culturali e sociali. La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi – Cimitile (NA), dal 10 al 12 luglio 2026.

La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi in Via Macello offre ogni sera gnocchi e altre specialità locali, richiamando una tradizione iniziata nei primi del Novecento in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine.

– Cimitile (NA), dal 10 al 12 luglio 2026. La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi in Via Macello offre ogni sera gnocchi e altre specialità locali, richiamando una tradizione iniziata nei primi del Novecento in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine. ‘La damigella del Re’, la Festa Medievale di Roccarainola – Roccarainola (NA), dal 10 al 12 luglio 2026.

A Roccarainola la festa medievale “La damigella del Re” rievoca la storia d’amore tra Alfonso I d’Aragona e Lucrezia D’Alagno, animando il borgo con un appuntamento storico adatto a grandi e piccini.

– Roccarainola (NA), dal 10 al 12 luglio 2026. A Roccarainola la festa medievale “La damigella del Re” rievoca la storia d’amore tra Alfonso I d’Aragona e Lucrezia D’Alagno, animando il borgo con un appuntamento storico adatto a grandi e piccini. Wine & Taranta Fest 2026: danza, vino e tradizioni – Teora (AV), dal 10 al 12 luglio 2026.

A Teora il Wine & Taranta Fest unisce cucina tipica, vino e musica popolare irpina in un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, con gruppi folk e un percorso tra danza e sapori del territorio.

– Teora (AV), dal 10 al 12 luglio 2026. A Teora il Wine & Taranta Fest unisce cucina tipica, vino e musica popolare irpina in un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, con gruppi folk e un percorso tra danza e sapori del territorio. Limoni in Festa – Massa Lubrense (NA), dal 11 al 12 luglio 2026.

A Massa Lubrense “Limoni in Festa” invita a degustare piatti tipici a base di limone ovale massese, accompagnati da musiche popolari e da un percorso di riscoperta di palazzi, stradine e angoli caratteristici del centro cittadino.

– Massa Lubrense (NA), dal 11 al 12 luglio 2026. A Massa Lubrense “Limoni in Festa” invita a degustare piatti tipici a base di limone ovale massese, accompagnati da musiche popolari e da un percorso di riscoperta di palazzi, stradine e angoli caratteristici del centro cittadino. Sagra dello Gnocco al Tegamino – Roccaromana (CE), dal 11 al 12 luglio 2026.

A Stigliano di Roccaromana la Sagra dello Gnocco al Tegamino propone gnocchi artigianali preparati secondo antica ricetta, insieme ad altri piatti tradizionali, formaggi, dolci, vino, con giochi, balli e musica.

– Roccaromana (CE), dal 11 al 12 luglio 2026. A Stigliano di Roccaromana la Sagra dello Gnocco al Tegamino propone gnocchi artigianali preparati secondo antica ricetta, insieme ad altri piatti tradizionali, formaggi, dolci, vino, con giochi, balli e musica. Mercato della Terra – Piano di Sorrento (NA), il 12 luglio 2026.

A Piano di Sorrento il Mercato della Terra di Slow Food Campania riunisce produttori locali e Presìdi con un’ampia varietà di specialità agroalimentari, affiancati da momenti culturali e Laboratori del Gusto per promuovere il consumo consapevole.

– Piano di Sorrento (NA), il 12 luglio 2026. A Piano di Sorrento il Mercato della Terra di Slow Food Campania riunisce produttori locali e Presìdi con un’ampia varietà di specialità agroalimentari, affiancati da momenti culturali e Laboratori del Gusto per promuovere il consumo consapevole. Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini – Teano (CE), dal 15 al 19 luglio 2026.

Nella frazione Furnolo di Teano la Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini offre ogni sera piatti di gnocchi ai porcini e altre specialità contadine, con musica, balli di gruppo e un’atmosfera fresca e conviviale.

– Teano (CE), dal 15 al 19 luglio 2026. Nella frazione Furnolo di Teano la Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini offre ogni sera piatti di gnocchi ai porcini e altre specialità contadine, con musica, balli di gruppo e un’atmosfera fresca e conviviale. Sagra della Pannocchia – Recale (CE), dal 16 al 20 luglio 2026.

A Recale la Sagra della Pannocchia propone pannocchie biologiche a km 0, piatti tipici e vini locali, con serate animate da musica dal vivo, balli, spettacoli comici e intrattenimento.

– Recale (CE), dal 16 al 20 luglio 2026. A Recale la Sagra della Pannocchia propone pannocchie biologiche a km 0, piatti tipici e vini locali, con serate animate da musica dal vivo, balli, spettacoli comici e intrattenimento. Ariano Music Station & Sagra degli Antichi Sapori – Ariano Irpino (AV), dal 17 al 19 luglio 2026.

Ad Ariano Irpino un ricco cartellone con concerti, teatro, La Corrida, raduno di auto d’epoca, lotteria e sagra degli antichi sapori, per valorizzare gruppi musicali locali, artigianato e cucina tradizionale.

– Ariano Irpino (AV), dal 17 al 19 luglio 2026. Ad Ariano Irpino un ricco cartellone con concerti, teatro, La Corrida, raduno di auto d’epoca, lotteria e sagra degli antichi sapori, per valorizzare gruppi musicali locali, artigianato e cucina tradizionale. Festa Popolare della Tammorra – Napoli (NA), dal 17 al 19 luglio 2026.

Grande festa popolare campana dedicata alla tammorra, con artisti, musicanti e danzatori che celebrano la tradizione musicale come punto di partenza verso una musica senza frontiere.

– Napoli (NA), dal 17 al 19 luglio 2026. Grande festa popolare campana dedicata alla tammorra, con artisti, musicanti e danzatori che celebrano la tradizione musicale come punto di partenza verso una musica senza frontiere. Sagra Lagane e Ceci a Rufoli – Salerno (SA), dal 17 al 22 luglio 2026.

Sagra dedicata alle lagane e ceci e ad altri piatti tipici, con spettacoli, musica, intrattenimento per bambini e una mostra di busti in terracotta.

– Salerno (SA), dal 17 al 22 luglio 2026. Sagra dedicata alle lagane e ceci e ad altri piatti tipici, con spettacoli, musica, intrattenimento per bambini e una mostra di busti in terracotta. La notte dei mulini – San Pietro al Tanagro (SA), dal 17 al 18 luglio 2026.

Nel Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro un rural festival gratuito con musica popolare, gastronomia, attività culturali e divertimento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Parco Nazionale e del Comune.

– San Pietro al Tanagro (SA), dal 17 al 18 luglio 2026. Nel Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro un rural festival gratuito con musica popolare, gastronomia, attività culturali e divertimento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Parco Nazionale e del Comune. A’ Chiena – Campagna (SA), il 19 luglio 2026.

Il fiume Tenza viene deviato nelle strade del centro storico, allagando vicoli e piazze e trasformandoli in un originale scenario di festa molto atteso dagli abitanti.

– Campagna (SA), il 19 luglio 2026. Il fiume Tenza viene deviato nelle strade del centro storico, allagando vicoli e piazze e trasformandoli in un originale scenario di festa molto atteso dagli abitanti. La Sagra dei Fiori di Zucca – Castel Morrone (CE), dal 23 al 26 luglio 2026.

Nella Villa Comunale Ganci-Pignatelli di Castel Morrone una sagra dedicata ai fiori di zucca, con piatti tipici e momenti di intrattenimento promossi dall’associazione LiberaMente.

– Castel Morrone (CE), dal 23 al 26 luglio 2026. Nella Villa Comunale Ganci-Pignatelli di Castel Morrone una sagra dedicata ai fiori di zucca, con piatti tipici e momenti di intrattenimento promossi dall’associazione LiberaMente. Festa della Birra a Teano – Teano (CE), dal 23 al 26 luglio 2026.

A Teano, in località Sant’Antonio, torna la festa della birra con concerti dal vivo, numerosi stand gastronomici e parco giochi per bambini.

– Teano (CE), dal 23 al 26 luglio 2026. A Teano, in località Sant’Antonio, torna la festa della birra con concerti dal vivo, numerosi stand gastronomici e parco giochi per bambini. Sagra del Casereccio – Caianello (CE), il 24 luglio 2026.

La sagra del casareccio di Caianello offre specialità tipiche come gnocchi, ciceri e tagliariegli, trippa, muss e pork, panini e pizze fritte, accompagnate da musica, artigianato, folclore e attività per bambini.

– Caianello (CE), il 24 luglio 2026. La sagra del casareccio di Caianello offre specialità tipiche come gnocchi, ciceri e tagliariegli, trippa, muss e pork, panini e pizze fritte, accompagnate da musica, artigianato, folclore e attività per bambini. Festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini – Scafati (SA), dal 24 al 28 luglio 2026.

A Scafati si svolgono solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Maria delle Vergini, con un articolato programma di riti e iniziative.

– Scafati (SA), dal 24 al 28 luglio 2026. A Scafati si svolgono solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Maria delle Vergini, con un articolato programma di riti e iniziative. Sagra della Mulignana – Scafati (SA), il 24 luglio 2026.

In occasione dei festeggiamenti per Santa Maria delle Vergini, a Scafati si tiene la Sagra della Mulignana con piatti a base di melanzane e uno stand dedicato ai celiaci.

– Scafati (SA), il 24 luglio 2026. In occasione dei festeggiamenti per Santa Maria delle Vergini, a Scafati si tiene la Sagra della Mulignana con piatti a base di melanzane e uno stand dedicato ai celiaci. Sagra della Coccetella a Sorbo Serpico – Sorbo Serpico (AV), dal 24 al 26 luglio 2026.

A Sorbo Serpico la Sagra della Coccetella propone piatti tradizionali come coccetelle al sugo, braciola, salsiccia, provolone impiccato e vini dei Feudi di San Gregorio, con esibizioni di gruppi folk.

– Sorbo Serpico (AV), dal 24 al 26 luglio 2026. A Sorbo Serpico la Sagra della Coccetella propone piatti tradizionali come coccetelle al sugo, braciola, salsiccia, provolone impiccato e vini dei Feudi di San Gregorio, con esibizioni di gruppi folk. Festa del Bruschettone e della Scamorza coi Funghi Porcini – Castiglione del Genovesi (SA), dal 25 al 28 luglio 2026.

A Castiglione del Genovesi si svolge la Festa del Bruschettone e della Scamorza coi Funghi Porcini, appuntamento gastronomico con specialità tipiche e intrattenimento organizzato dall’associazione Balliamo sul Monte.

– Castiglione del Genovesi (SA), dal 25 al 28 luglio 2026. A Castiglione del Genovesi si svolge la Festa del Bruschettone e della Scamorza coi Funghi Porcini, appuntamento gastronomico con specialità tipiche e intrattenimento organizzato dall’associazione Balliamo sul Monte. Sagra del Vitello Paesano – Pago Veiano (BN), dal 25 al 27 luglio 2026.

La Sagra del Vitello Paesano promuove la razza marchigiana locale con un menù a base di rigatoni al ragù di vitello, straccetti del contadino, spezzatino alla paesana e vino del territorio.

– Pago Veiano (BN), dal 25 al 27 luglio 2026. La Sagra del Vitello Paesano promuove la razza marchigiana locale con un menù a base di rigatoni al ragù di vitello, straccetti del contadino, spezzatino alla paesana e vino del territorio. Sagra del Biscotto e Prosciutto a Giovi Piegolelle – Salerno (SA), dal 25 al 28 luglio 2026.

A Giovi Piegolelle la sagra valorizza il tipico biscotto di pane di grano con prosciutto o fagioli e pancetta, affiancando musica, balli di gruppo, gare sportive e mostre di opere e manufatti artigianali.

– Salerno (SA), dal 25 al 28 luglio 2026. A Giovi Piegolelle la sagra valorizza il tipico biscotto di pane di grano con prosciutto o fagioli e pancetta, affiancando musica, balli di gruppo, gare sportive e mostre di opere e manufatti artigianali. Festa della cipolla di Vatolla – Perdifumo (SA), dal 26 al 27 luglio 2026.

A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della cipolla propone serate dedicate ai piatti tipici a base di cipolla e momenti di divertimento per il pubblico.

– Perdifumo (SA), dal 26 al 27 luglio 2026. A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della cipolla propone serate dedicate ai piatti tipici a base di cipolla e momenti di divertimento per il pubblico. Cavalcata di Sant’Anna – San Mango sul Calore (AV), il 26 luglio 2026.

Tradizionale cavalcata folkloristica e religiosa dedicata a Sant’Anna a San Mango Sul Calore, momento simbolico di coesione comunitaria e di rinnovati legami con i paesi vicini.

– San Mango sul Calore (AV), il 26 luglio 2026. Tradizionale cavalcata folkloristica e religiosa dedicata a Sant’Anna a San Mango Sul Calore, momento simbolico di coesione comunitaria e di rinnovati legami con i paesi vicini. Festa del Caciocavallo Sassanese – Sassano (SA), dal 27 al 30 luglio 2026.

Manifestazione gastronomica dedicata al caciocavallo sassanese, con piatti tipici locali, vino del territorio e intrattenimento musicale.

– Sassano (SA), dal 27 al 30 luglio 2026. Manifestazione gastronomica dedicata al caciocavallo sassanese, con piatti tipici locali, vino del territorio e intrattenimento musicale. Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino – Ceppaloni (BN), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

Sagra estiva a Ceppaloni incentrata su fusilli e formaggio pecorino, con stand gastronomici che propongono specialità locali e vino rosso.

– Ceppaloni (BN), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. Sagra estiva a Ceppaloni incentrata su fusilli e formaggio pecorino, con stand gastronomici che propongono specialità locali e vino rosso. Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello – Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026.

Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari.

– Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026. Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari. La Macenata – Paternopoli (AV), il 31 luglio 2026.

Evento dedicato al vino che rievoca l’antico rito contadino della pigiatura dell’uva con i piedi, valorizzando le tradizioni rurali.