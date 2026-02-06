Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@AKA Studio collective Tra gli eventi del weekend, Taste 2026 a Firenze

Il weekend del 6-8 febbraio si preannuncia ricco di eventi, a partire dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che coinvolgeranno diverse località del Nord Italia, dai primi carri carnevaleschi che attraversano i Comuni d’Italia, e le immancabili sagre gastronomiche.

Anche questo fine settimana, infatti, gli appuntamenti con il cibo, le specialità locali, il buon vino e le feste folkloristiche sono tanti. Ne abbiamo selezionati dieci, aperti a tutti, gratuiti o a pagamento, ce n’è per tutti i gusti.

Legumi che Passione! a Stra (VE)

La cittadina di Stra ospita il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 la IX edizione di Legumi che Passione!, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dei legumi organizzata con Veneto a Tavola e Slow Food Riviera del Brenta e Chioggia. L’evento consiste in un mercatino di prodotti alimentari e artigianali, degustazioni e incontri, insieme a una grande mostra “Legumi d’Italia”, che riunisce oltre 400 varietà provenienti da tutto il Paese, comprese specie antiche e Presìdi Slow Food.

Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri ad Asiago (VI)

Dal 6 all’8 febbraio, il centro di Asiago si trasforma nella capitale del cioccolato con Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri, la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale italiano. In piazza Carli, i maître chocolatier provenienti da diverse regioni presentano praline, tavolette, creazioni artistiche e specialità di pasticceria. Accanto agli stand di degustazione, il programma comprende show cooking e laboratori didattici gratuiti, sia per i bambini sia per il pubblico adulto.

Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt a Legnano (MI)

Il 6, 7 e 8 febbraio, in provincia di Milano si svolge la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt, due piatti tipici della Valtellina, in onore delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che iniziano il 6 febbraio e che si svolgono anche in Valtellina. Protagonisti assoluti del weekend saranno i pizzoccheri, preparati secondo la ricetta tradizionale, con farina di grano saraceno, verze, patate e abbondante formaggio fuso, e gli sciatt, le celebri frittelle di formaggio croccanti. Non mancheranno bresaola, spezzatino di manzo con polenta e torta di grano saraceno con marmellata ai frutti di bosco. Gli orari sono i seguenti: venerdì e sabato, dalle 19 alle 24, domenica, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Sagra di San Bello a Berbenno di Valtellina (SO)

Dal 6 all’8 febbraio, la Sagra di San Bello anima Monastero e Maroggia, due frazioni del Comune di Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio. La sagra si articola in nove giornate distribuite sui tre weekend consecutivi di febbraio. Inaugura la manifestazione una cena con menu tipico valtellinese e musica dal vivo. Il piatto principale è il Pollo San Bello, la specialità della sagra che dà il nome all’evento. La domenica 8 febbraio è previsto il pranzo dalle 12:30 e il pomeriggio prosegue fino alle 17 con musica, animazione, trucca bimbi e attività creative per i più piccoli.

Sagra del cotechino di Alberone di Cento (FE)

I weekend del 6-7-8 e 13-14-15 febbraio 2026, si svolge la 127^ Sagra del cotechino, sei giorni dedicati al prodotto tipico ferrarese in tutte le sue versioni. L’appuntamento è al centro sportivo di via Rossini, 22 ad Alberone. Il menu prevede polenta, gnocco con salumi, tortellini in brodo, con la panna o al tartufo e la lasagna al cotechino. I secondi piatti vedono protagonista il cotechino tipico alberonese con purè, affiancato da salamina da sugo, cotolette e salsicce. Domenica 8 e domenica 15 lo stand gastronomico sarà aperto solo a pranzo.

Festa della Polenta a Pontenuovo (LT)

Domenica 8 febbraio 2026, la borgata Pontenuovo celebra uno dei piatti più amati dell’inverno: la polenta. Il programma prevede l’inizio della preparazione della polenta alle 7, la Santa Messa alle 11, la benedizione dei pani e, alle 12.30, la distribuzione del piatto, condito con sugo di salsiccia, pomodoro e olio di oliva locale. Nel pomeriggio sono attesi gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Alla Sagra della Polenta è stato attribuito il marchio De.C.O., Denominazione comunale di origine, per il suo forte legame con il territorio.

Puro Cioccolato Festival 2026 a Catanzaro

Il 7 e 8 febbraio il centro di Catanzaro si trasforma in una vetrina dedicata al cioccolato artigianale con il Puro Cioccolato Festival, in programma in piazza Luigi Rossi. Per tre giorni, 15 stand animati da maestri cioccolatieri, pasticceri e produttori provenienti da diverse regioni italiane propongono degustazioni, creazioni d’autore e lavorazioni dal vivo, raccontando il cioccolato dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali. Il festival è a ingresso gratuito dalle 10 alle 21.

Il Barolo a Palazzo Barolo a Torino

Sabato 7 febbraio, Torino ospita la quinta edizione della manifestazione Il Barolo a Palazzo Barolo, un evento che riporta simbolicamente il “Re dei Vini” nella sua dimora storica: Palazzo Falletti di Barolo. Negli eleganti saloni del Piano Nobile, un tempo residenza dei Marchesi di Barolo, i produttori della Strada del Barolo incontrano il pubblico per una degustazione che mette al centro annate, cru e interpretazioni diverse di uno dei grandi vini italiani. Accanto alla degustazione libera, il programma propone i Salotti-Degustazione, momenti di approfondimento guidati che uniscono racconto, storia e assaggi selezionati, offrendo una lettura più intima e consapevole del Barolo contemporaneo. L’ingresso è a pagamento.

Sagra della Pasta ripiena e della cacciagione a Casumaro (MO)

Nei weekend del 7,- 8 e 14-15 febbraio, Casumaro, in provincia di Modena, ospita la Sagra della Pasta ripiena e della cacciagione con apertura il sabato a cena e la domenica a pranzo. Il menu celebra i sapori autentici della tradizione unendo la pasta fatta a mano ai piatti di selvaggina. Tra i primi, tortellini, serviti in brodo di cappone, con pancetta croccante e crema di Parmigiano o nella classica versione alla panna; non mancano i cappellacci di zucca, le lasagnette alle verdure e vari tipi di ravioli. I secondi piatti comprendono specialità come il cinghiale brasato, il fagiano in umido con polenta, il piccione al forno e il germano reale. Chiudono il tutto i dolci tipici, tra cui la zuppa inglese e la torta di tagliatelle alla ferrarese.

Taste 2026 a Firenze

Dal 7 al 9 febbraio 2026, la Fortezza da Basso di Firenze ospita la XIX edizione di Taste, il salone dedicato all’eccellenza enogastronomica. Con il tema True Food, la manifestazione propone una lettura del cibo come espressione autentica di filiere, territori e persone, puntando su materie prime riconoscibili, lavorazioni trasparenti e produzioni di qualità. Oltre 750 aziende, un centinaio delle quali per la prima volta, espongono prodotti, a cui si affiancano degustazioni e talk. L’ingresso è a pagamento.