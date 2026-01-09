Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF La festa della birra di Sestri Levante

Per chi non riesce a stare a casa nel weekend o per chi non è sazio delle feste di Natale e Capodanno, ecco alcuni eventi divertenti dove andare questo fine settimana. Molti Comuni festeggiano Sant’Anonio Abate che cade il 17 gennaio con celebrazioni religiose a cui s’associano immancabili stand gastronomici, sagre ed eventi per tutta la famiglia.

Sagra dei pizzoccheri e degli sciatt a Bergamo

La cucina tipica della Valtellina si dà appuntamento per una sagra che si svolge nel fine settimana tra il 9 e l’11 gennaio a Bergamo, precisamente in piazzale degli Alpini (gli appuntamenti precedenti sono stati dal 2 al 6 gennaio, mentre i prossimi saranno dal 16 al 18 gennaio 2026). Per questa occasione protagonisti sono proprio i piatti che potranno essere gustati nei numerosi stand gastronomici. Primi tra tutti proprio gli sciatt e i pizzoccheri valtellinesi. Ma anche gnocchi, polenta, taroz, brasato e bresaola per festeggiare l’inverno con cibi innegabilmente del conforto.

Festa di Sant’Antonio Abate e Novoli (LE)

Dal 6 al 25 gennaio a Novoli, in provincia di Lecce, torna la grande Festa di Sant’Antonio Abate. Un lungo festival di oltre 40 appuntamenti tra devozione, ritualità, tradizione, cultura, arte, musica e spettacolo. Una rassegna che racconta una comunità che da secoli custodisce, tramanda e fa rivivere in un evento collettivo le sue radici di fuoco, attorno alla grandiosa Fòcara riconosciuta come uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo. Venerdì 16 gennaio alle 20.30 è attesa l’accensione della Fòcara in piazza Tito Schipa.

Campionato friulano del museto a Bannia di Fiume Veneto (PN)

Sabato 10 gennaio 2026 a Bannia di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, va in scena il Campionato friulano del museto, semifinale del campionato mondiale. A partire dalle ore 19.30, nella Sala Eventi della Pro Loco, è in programma una serata dedicata a una delle eccellenze più autentiche della tradizione norcina friulana, tra degustazioni, convivialità e sfida tra i migliori produttori. Cena aperta a tutti su prenotazione.

Sagra della Braciola a Camerata Nuova (RM)

Domenica 11 gennaio a pochi chilometri da Roma si svolge la sagra della braciola. Il microscopico Comune festeggi l’edizione numero 66 di questa sagra che vede come protagonista assoluta, come da tradizione, la braciola, preparata e servita negli stand gastronomici insieme ad altri piatti tipici della cucina locale, tra cui pasta e ceci e panini, accompagnati da vino e bevande.

Sagra di Sant’Antonio a Casalgrande (RE)

Domenica 11 gennaio 2026 torna nel centro di Casalgrande uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la quindicesima edizione della Sagra di Sant’Antonio con disfida dei migliori norcini della provincia. Prodotti tipici negli stand gastronomici per tutta la giornata, mercato dell’artigianato, la tradizionale sfida dei migliori norcini della provincia, animazione, sbandieratori, voli in mongolfiera e una camminata dedicata a Sant’Antonio.

Sagra del casoncello a Pontoglio (BS)

Fino al 17 gennaio, a Pontoglio, piccolo Comune della provincia bresciana, si festeggia una delle paste più famose della cucina regionale: i casoncelli. La sagra diffusa coinvolge alimentari del posto dove è possibile acquistare i casoncelli eseguiti secondo la ricetta tradizionale del posto, che prevede la creazione di una mezzaluna di pasta sfoglia ripiena di macinato di carne di maiale e manzo. Alcuni ristoranti della zona offrono menu speciali con prezzi dedicati che avranno come protagonisti proprio i famosi casoncelli.

Sagra di Sant Antoni a Versuta (PN)

Nella piccola frazione di Versuta, parte di Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone, la festa di Sant’Antonio Abate si celebra con un rituale che va avanti per più giorni. Si comincia il 9 gennaio 2026 e si va avanti fino a domenica 19 gennaio con un ricco programma di camminate, musica e cibo. Piatto principe delle serate è la costata di carne, di solito accompagnata da piatti friulani come frico e musetto. Ma anche carne alla griglia, funghi e panini.

Winter Critical Beer a Sestri Levante (GE)

Nell’Ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante torna il Winter Critical Beer, l’evento giunto alla settima edizione che propone tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale. La manifestazione, a cura dell’associazione Dal Mastro Birraio e del Riviera Critical Beer, si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026: venerdì e sabato dalle 17 all’una, domenica dalle 15 alle 22. Oltre a tanti tipi di birre, anche arrosticini di pecora, barbecue e taglieri di salumi e formaggi.

Festa dei Carri di Sant’Antuono a Macerata Campania (CE)

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S. Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari e religiose della Campania. Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa” che, a partire da sabato 10 gennaio, animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio.

Peglingusto a Pegli (GE)

Domenica 11 gennaio l’appuntamento è con i mercatini di Peglingusto. Come ogni seconda domenica del mese, i banchi di eccellenze alimentari, i creativi selezionati con le loro creazioni uniche handmade e i promoter selezionati animeranno il Lungomare di Pegli.