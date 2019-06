Ryanair, voli low cost per visitare le Capitali europee a giugno

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per partire entro giungo b alla scoperta delle Capitali europee. Sono tantissime le mete che si possono raggiungere dagli aeroporti italiani in cui opera la compagnia aerea. Alcune di queste città sono perfette per una vacanza estiva.

Tra le città che vale la pena visitare c’è Bruxelles. Perfetta per un weekend, la sontuosa e regale capitale del Belgio vanta un centro storico di grande fascino, grandi parchi, musei e tradizioni antiche e radicate, che la rendono, se possibile, ancora più “gustosa”, come il cioccolato, la birra e le patatine fritte (che sono state inventate qui).

I tanti caffè in stile Belle époque, i ristorantini del centro, i chioschi, i pub e le case del cioccolato sono solo alcune delle mete da non perdere per conoscere i locali storici e gustare i piatti e le specialità del territorio ma anche per divertirsi. Per chi ha qualche giorno in più, in unìora di treno di può arrivare a Bruges, una delle cittadine più pittoresche e romantiche d’Europa. Ci sono voli da Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venezia Treviso, Pisa, Bologna, Comiso, Pescara, Lamezia, Torino, Cagliari, Alghero e da Ancona.

Una cittadina dell’Irlanda occidentale è tra le mete stagionali di Ryanair raggiungibili da Bergamo. Si tratta di Knock, nella contea di Mayo. Non è una Capitale, ma non è lontana da Belfast e si trovano voli a prezzi più economici. È il punto di partenza per andare alla scoperta del Connacht, una regione è ricca di laghi, fiumi e la sua costa è caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare al largo delle quali si contano all’incirca 300 isole. Dalla costa, all’altezza di Newport, parte anche una delle vie più famose, la Wild Atlantic Way, il più lungo itinerario costiero dell’isola di smeraldo che si estende per 2.500 km. La Atlantic Way costeggia altissime scogliere e spiagge nascoste, attraversa vivaci villaggi e cittadine e permette di venire a contatto con le antiche tradizioni gaeliche e con la gente locale, famosa per la sua incredibile accoglienza.

Infine, tra i consigli di viaggio per il mese di giugno ci sentiamo di indicarvi Vilnius, in Lituania, specie se siete alla ricerca di un po’ di divertimento. A Vilnius, infatti, non esiste pericolo di annoiarsi. La Capitale lituana è una città davvero interessante e anticonformista, che sorprende per la vivacità della vita notturna, perfetta per trascorrere un weekend alternativo alle classiche Parigi, Londra o Berlino. Èconsiderata la città Barocca per eccellenza e vanta un centro storico tra i meglio conservati dell’Europa dell’Est, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1994. Ed è proprio qui, tra i vicoli stretti, le chiese Barocche e i palazzi Rinascimentali e in stile Art Nouveau che si incontrano alcuni dei migliori locali notturni, dai disco-pub ai night club che vivacizzano il cuore della città. Tappa obbligata è il quartiere Uzupis che da oltre vent’anni ospita scrittori, intellettuali e pittori. Una “repubblica” autonoma con tanto di costituzione e presidente. Nonostante si trovi molto vicino al centro, in passato era considerato un quartiere pericoloso e malfamato, ma a partire dagli Anni ’90, sempre più intellettuali e artisti hanno iniziato a trasferirvisi e a trasformarlo nel quartiere più trendy della Capitale della Lituania.