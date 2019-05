Ryanair, voli low cost in offerta per un anticipo d’estate

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per partire tra maggio e giungo a partire da 14,99 euro. Sono tantissime le mete che si possono raggiungere dagli aeroporti italiani in cui opera la compagnia aerea. Alcune di queste destinazioni sono perfette per una vacanza che anticipi l’estate.

Prima che vengano invase dai turisti estivi, ecco quali sono le località più consigliate dove vale la pena andare.

Innanzitutto c’è la Grecia, con offerte low cost per la splendida isola di Cefalonia, nell’arcipelago delle Ionie. Spiagge favolose – come Myrtos Beach una delle più belle della Grecia -, deliziosi borghi di mare come Assos o il pittoresco villaggio di pescatori di Fiskardo, strade panoramiche, trekking nella macchia mediterranea, resti archeologici e tesori sommersi sono solo alcuni dei motivi per cui andarci. Ci sono voli da Milano Bergamo e da Pisa.

Per trascorrere una vacanza sicuramente al caldo prima che scoppi la piena estate si consigliano le Canarie. Ci sono voli per Lanzarote da Bergamo, Fiumicino e da Bologna. Il clima a Lanzarote è più caldo e secco rispetto alle altre isole sorelle, a causa dei venti caldi provenienti dal Sahara che si alternano alle brezze dell’Atlantico. È un’isola che ha tanti aspetti che soddisfano tutte le esigenze del turismo balneare: dalla pianura di sabbia ai crateri delle eruzioni del 1730, dalle colline vulcaniche di La Geria ai blocchi di magma rappreso del Malpais de la Corona. Le principali località turistiche si trovano sulla parte orientale dell’isola. Puerto del Carmen è un ottimo punto di partenza per esplorare la parte meridionale dell’isola, in particolare il Parco Nazionale Timanfaya, ma la spiaggia imperdibile è quella di Papagayo.

Consigliatissimo per un anticipo d’estate è il Salento. Tra maggio e giungo è un sogno, con pochi turisti e spiagge deserte. Località di mare come Melendugno, Polignano a Mare, Santa Maria di Leuca, ma anche cittadine deliziose come Galatina, Nardò, Carovigno, Torre Guaceto e tante altre che a luglio e soprattutto ad agosto vengono prese d’assalto da orde di turisti sono perfette fuori stagione. Ci sono voli in offerta per Brindisi in partenza da Bergamo, Roma Fiumicino, Torino, Bologna, Venezia Treviso e da Pisa.