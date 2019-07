Ryanair, voli low cost in offerta per partire ad agosto e settembre

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta con biglietti aerei a partire da 9,99 euro per volare nei mesi di agosto e di settembre.

Tantissime le mete raggiungibili dai principali aeroporti italiani dove opera la compagnia aerea irlandese. Alcune sono perfette per le vacanze estive. Altre, invece, per i prossimi weekend di fine estate. Tra le destinazioni migliori per questo periodo ci sono mete di mare, come Marsiglia, una delle ultime rotte inaugurate quest’anno da Ryanair, raggiungibile a prezzi bassissimi da Bologna e con qualche euro in più anche da Roma Fiumicino, Catania e Palermo.

Marsiglia è una bellissima città portuale che, dopo essere stata Capitale europea della cultura nel 2013, ha rinnovato il proprio look ed è ancora in fase di restyling. Da poco è stato inaugurato anche un nuovo grattacielo progettato dall’archistar Jean Nouvel. Marsiglia è anche il punto di partenza per andare alla scoperta del mare (da non perdere le calanche di Cassis), delle spiagge e delle isole di questa zona del Sud della Francia – Château d’If, quella del Conte di Montecristo, e le isole del Frioul – e soprattutto delle cittadine d’arte – Aix-en-Provence, Arles, Avignone, Carcassonne, solo per citarne alcune – , dei tantissimi borghi arroccati (Gordes, Carpentras, Les Baux-de-Provence) e dei celebri campi di lavanda.

Città d’arte perfetta per un long weekend di settembre è Bratislava, in Slovacchia. Si parte da Milano Bergamo a partire da 9,99 euro a tratta e con qualche euro in più anche da Roma Ciampino, Catania e Cagliari. È la migliore meta low cost d’Europa. Gli hotel, anche i più belli del centro, costano poco, mangiare al ristorante è molto conveniente, si spende tra i 10 e i 15 euro, bevande incluse, e anche i divertimenti hanno costi davvero abbordabili: la birra costa all’incirca un euro, salvo nei locali più trendy del centro. Con un budget ridotto avrete modo di visitare una città ricca di storia e di contrasti (ricordiamo che la Slovacchia apparteneva al blocco comunista), di bellezze e di edifici di pregio, a partire dal castello.

Infine, da visitare prima della fine del 2019 è Berlino, che quest’anni festeggia il 30° anniversario delle caduta del Muro. Il 17 e 18 agosto si svolge una corsa popolare lungo l’ex Muro, mentre fino al 25 del mese la Kulturbrauerei ospita una mostra fotografica sulla vita nella DDR. A partire dal 12 settembre e fino a gennaio 2020 il Martin-Gropius-Bau espone opere d’arte dedicate al concetto di confini e barriere. Gli eventi clou in realtà si terranno a novembre: dal 4 al 10 sarà possibile seguire la Route der Revolution, un percorso lungo sette luoghi significativi come la Porta di Brandeburgo e Alexanderplatz, dove si terranno concerti all’aperto e diverse commemorazioni. Tenete d’occhio anche le offerte autunnali.