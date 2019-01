Ryanair, voli a 5 euro da prenotare subito per San Valentino

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta flash con centinaia di voli a partire da 5 euro.

La disponibilità dei posti è limitata. Si prenota oggi e si parte tra il 15 gennaio e il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Quale migliore occasione della festa degli innamorati per una fuga di coppia in qualche destinazione romantica?

Ecco i consigli di SiViaggia sulle mete più adatte a festeggiare San Valentino, ma non solo, a prezzi stracciati.

Ci sono voli per Parigi, la città dell’amore per antonomasia, in partenza da Bergamo e da Venezia Treviso a 5 euro (solo andata). Immaginate di passeggiare sul Pont Neuf al tramonto o di salire sulla Tour Eiffel ad ammirare il meraviglioso panorama della città dalle mille luci – motivo per cui è chiamata ‘ville lumière – o di navigare sulla Senna a bordo di un bateau mouche in compagnia della vostra metà.

Super sensuale è anche Valencia, la città del flamenco, ottima meta per San Valentino o anche prima. Ci sono voli da 5 euro in partenza da Malpensa, Venezia Treviso e da Pisa. Noleggiate un ape car che fa il giro della città scegliendo la vostra canzone a fare da sottofondo al tour oppure prendete il tram che porta fino al mare per una passeggiata al chiaro di luna o ancora comprate un biglietto per l’opera ospitata in uno degli edifici avveniristici della Città delle scienze, disegnata da Calatrava. Valencia è la meta perfetta per un weekend.

In alternativa, optate per Atene, raggiungibile da Roma Ciampino e da Palermo sempre a 5 euro. La Capitale greca è una meta low cost. Perdetevi tra i vicoli del quartiere antico di Monastiraki tra mercatini delle pulci e negozietti o nella pittoresca zona di Plaka, alle pendici dell’Acropoli, tra localini e ristoranti tipici e, se non avete mai visitato l’Acropoli, patrimonio dell’Unesco: salire fin lassù vale il viaggio.