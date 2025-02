Clima e temperatura di Rovaniemi: qual è la stagione migliore per un viaggio in Lapponia?

Fonte: Istock L'aurora boreale a Rovaniemi

Quando si pensa a un viaggio a Rovaniemi, la prima cosa che salta alla nostra mente è l’immagine di una foresta imbiancata dove le renne corrono felici. A questa raffigurazione si aggiunge, poi, quella di una grande casa in legno dove vive un certo signore anziano con la barba bianca, sempre impegnato il 25 dicembre. Rovaniemi non è solo questo: è un luogo da vedere anche in stagioni diverse dall’inverno. La domanda ora sorge spontanea: come sono clima e temperatura a Rovaniemi durante tutto l’arco dell’anno?

Quando andare a Rovaniemi

La seconda domanda che sorge spontanea è quando andare a Rovaniemi. La risposta è una sola: dipende dal tipo di viaggio che cerchi. Quando si esplora il mondo, tutto dipende da quello che si cerca in un luogo o in una data esperienza. Rovaniemi in inverno è quasi magica ma anche in estate, con il sole che non va mai oltre l’orizzonte, sa conquistare. Per non parlare delle stagioni intermedie, solitamente molto brevi a quelle latitudini. Chiediti, quindi, cosa cerchi dal tuo viaggio nella Lapponia Finlandese e poi continua a leggere i nostri consigli per scoprire cosa offrono le varie stagioni.

Rovaniemi in inverno: quando magia fa rima con bianco

L’inverno, a Rovaniemi, dura mediamente da novembre ad aprile. Il clima tipico di questo pezzo di Finlandia è definito come subartico, proprio perché Rovaniemi stessa si trova sulla linea del Circolo Polare. Gli inverni, come è facile immaginare, sono rigidi, con temperature che arrivano a toccare anche i -30°.

In genere, non si sale mai sotto lo zero e, per questo motivo, devi arrivare in Finlandia con l’abbigliamento giusto o noleggiarlo in loco. Molti viaggiatori, per esempio, mettono in valigia le tute da sci da utilizzare sopra il normale abbigliamento invernale.

Il bianco dell’ambiente ammantato di neve aiuta ad avere una sensazione di maggiore luce ma devi sapere che fare un viaggio in inverno a Rovaniemi ti porterà a conoscere quel fenomeno chiamato “kaamos”, ovvero la notte polare: si tratta di un momento dell’anno in cui, soprattutto tra fine novembre e metà gennaio, il sole non supera mai la linea dell’orizzonte. A questo fenomeno si contrappone, però, la splendida danza dell’aurora boreale.

Rovaniemi in primavera: poche settimane di splendore colorato

Sono i mesi di maggio e giugno quelli che costituiscono il periodo primaverile a Rovaniemi. Pochi, ma buonissimi, soprattutto per ammirare lo splendido risveglio della natura nel nord della Finlandia. La posizione geografica di Rovaniemi rende questo luogo la patria di muschi e licheni ma, nei mesi di maggio e giugno, non mancano mai i piccoli fiori di campo che sbocciano copiosi e colorano il sottobosco.

In questo periodo, il clima si addolcisce, con temperature che salgono sopra lo zero, arrivano anche, soprattutto verso giugno, oltre i 15°. Le giornate si fanno, via via, più lunghe e questo aiuta molto a trascorrere del tempo fuori.

Rovaniemi in estate: quando il sole non va mai a dormire

L’estate è un altro dei momenti di maggiore afflusso di persone a Rovaniemi. La vastità di questa parte di Finlandia, però, aiuta a non sentire mai troppo affollamento attorno a sé. Questa è la stagione del sole di mezzanotte, ovvero quel periodo dell’anno in cui ci possono vivere dei tramonti eterni, a orari normalmente impossibili per gli italiani, senza che mai il sole se ne vada dal cielo.

L’estate è una stagione in cui il cielo assume dei colori caldi e intensi: scattare foto è qualcosa di bellissimo, così come camminare tra i boschi e andare in cerca di mirtilli che, in Lapponia, sono praticamente ovunque. Clima e temperatura di Rovaniemi sono particolarmente gentili in estate: si va da una minima di 10°-12° fino a massime che superano anche i 25°. L’estate va, di norma, da fine giugno a fine agosto.

Come molte parti della Finlandia, anche la regione di Rovaniemi ha i propri laghi dove poter tranquillamente fare il bagno, magari dopo una bella sessione in sauna.

Unico avvertimento per trascorrere un’estate serena a Rovaniemi: ci sono molte zanzare. Meglio portare sempre con sé un ottimo repellente, in modo da poter trascorrere all’esterno anche le ore serali.

Rovaniemi in autunno: foliage e tanti boschi da ammirare

L’autunno, nell’area sub-artica, dura da settembre a fine ottobre. Questo è uno dei periodi più sorprendenti per visitare questa parte di Finlandia. Il clima e la temperatura di Rovaniemi sapranno regalare un’atmosfera più unica che rara.

La colonnina di mercurio inizia a scendere e la neve, solitamente, inizia a farsi vedere già in ottobre. Prima che ciò avvenga, però, i boschi intorno a Rovaniemi si tingono di colori pazzeschi grazie al classico fenomeno del foliage. Contrariamente a quello che si pensa, i boschi della Lapponia non sono fatti solo di conifere: è pieno di alberi con foglie caduche, pronti a colorarsi tra settembre e ottobre. Il fenomeno del foliage, da quelle parti, si chiama ruska e regala tonalità che non ci sono in altre parti d’Europa.

L’autunno di Rovaniemi è quello che, con tutta probabilità, assomiglia di più a un inverno italiano. È decisamente più gestibile, anche a livello di vestiario, rispetto al vero inverno che si vive da quelle parti. Sicuramente, è uno dei migliori periodi per fare un’esperienza di viaggio autentica in questa parte di Finlandia.