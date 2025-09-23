Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Raggiungere Zante in autunno

Se la vita d’ufficio ti ha già stressato e la routine ti fa venire voglia di scappare è il momento giusto per prenotare un viaggio: una nuova super offerta flash Ryanair è l’occasione giusta. Dal 23 settembre al 24 settembre 2025 si possono prenotare voli a partire da 16,99 (weekend inclusi!) dal 25 settembre al 30 novembre 2025.

L’occasione da non farsi scappare collega grandi aeroporti italiani con tante capitali europee perfette da visitare anche in 2-3 giorni.

Da Milano a Bucarest

Milano-Bucarest a meno di 20 euro? Questa è una delle proposte dell’offerta flash Ryanair. Con meno di 17 euro è possibile scoprire la capitale della Romania che incanta con eleganza e autenticità. Soprannominata “la piccola Parigi dell’Est” incanta con viali ampi ed edifici in stile francese, senza dimenticare la sua anima vivace e creativa.

Scopri la Calea Victoriei dove passeggiare, vivi la nightlife del quartiere Lipscani e restare a bocca aperta davanti al palazzo del parlamento. Potresti anche pensare di visitare il museo del villaggio e in autunno non perderti il castello di Bran, secondo alcuni legato al leggendario personaggio di Dracula: si trova a poca distanza dalla città.

iStock

Da Roma a Dubrovnik

La Croazia è stata una delle mete estive top ma sapete che anche in autunno ha il suo fascino? Il volo da Roma a Dubrovnik con collegamenti in promo a meno di 17 euro a tratta, weekend inclusi dà modo di scoprire la città. La perla dell’Adriatico con mura medievali Patrimonio UNESCO è perfetta per un fine settimana. Da non perdere poi una foto panoramica da Mount Srd, un aperitivo vista mare al tramonto godendosi ancora le belle giornate di sole e andare alla ricerca dei set che hanno fatto parte della celebre serie Tv Game of Thrones che, in parte, è stata girata qui.

iStock

Da Bari a Zante

Chi ha ancora voglia di estate e di mare può provare ad approfittare delle giornate di sole partendo da Bari e volando a Zante con voli a meno di 17 euro a tratta. Una vera chicca che dà modo di scoprire una delle isole della Grecia più amate. Affollatissima in estate, tende a svuotarsi e proprio per questo regala la sua magia. Perfetta per chi ama il mare, il relax e il buon cibo è tutta da visitare. Dalla Navagio Beach con il relitto incastonato alla gita alle Blue Caves fino ad andare alla ricerca delle tartarughe caretta caretta nella baia di Laganas. E che dire del food? Impossibile resistere a un piatto di moussaka o a un buon souvlaki in una delle taverne vista mare.

Questa offerta flash Ryanair dura pochissimo: solo il 23 e 24 settembre 2025. I posti sono limitati e i prezzi incredibili: da 16,99 euro a tratta verso destinazioni che sanno regalare esperienze uniche, anche nei weekend. Nonostante il rientro in ufficio sia relativamente recente capiamo bene il bisogno di viaggiare e tornare a scoprire posti belli: questa promozione è assolutamente imperdibile.