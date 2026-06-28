La Luna delle Fragole torna il 30 giugno 2026 come microluna: quando osservarla e perché sarà uno spettacolo da non perdere

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iStock Luna piena delle fragole giugno 2026

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’inizio dell’estate: la Luna piena delle Fragole. Quest’anno, il plenilunio sarà ancora più particolare perché coinciderà con una cosiddetta “microluna“, un fenomeno che farà apparire il nostro satellite leggermente più piccolo e meno luminoso rispetto a una normale Luna piena.

Si tratta di uno spettacolo meno appariscente rispetto a una Superluna, ma comunque affascinante. Inoltre, sarà la prima Luna piena dell’estate appena iniziata, un aspetto che contribuisce a renderla uno degli eventi astronomici più suggestivi del periodo.

Perché quella del 30 giugno sarà una microluna

La fase di Luna piena si verificherà tecnicamente alle ore 1:56 del 30 giugno 2026, anche se il fenomeno sarà osservabile per tutta la notte tra il 29 e il 30 giugno.

La particolarità di questo plenilunio è legata alla posizione della Luna lungo la sua orbita: il satellite si troverà infatti vicino all’apogeo, il punto più distante dalla Terra. In questa occasione, la distanza tra il nostro pianeta e la Luna sarà di circa 405 mila chilometri, superiore rispetto alla distanza media che li separa.

Proprio questa maggiore distanza farà apparire la Luna leggermente più piccola nel cielo. Rispetto a una Superluna, il suo diametro apparente potrà risultare fino al 14% inferiore, mentre anche la luminosità sarà lievemente ridotta rispetto a quella di un normale plenilunio.

È importante sottolineare che il termine “microluna”, così come “Superluna”, non rappresenta una definizione astronomica ufficiale. Si tratta di espressioni di uso comune impiegate per descrivere in modo semplice gli effetti visivi prodotti dalla diversa distanza della Luna dalla Terra durante la sua orbita.

Perché si chiama Luna delle Fragole

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Il nome potrebbe far pensare a una Luna dai riflessi rossastri o rosati, ma in realtà non ha alcun legame con il colore del satellite.

La denominazione “Luna delle Fragole” deriva infatti dalle tradizioni dei popoli nativi americani, che associavano il plenilunio di giugno all’inizio della stagione della raccolta delle fragole selvatiche in Nord America. Come accade anche per altre Lune piene dell’anno, il nome è quindi legato al calendario naturale e alle attività stagionali, piuttosto che alle caratteristiche dell’aspetto della Luna.

Quando e come osservare la luna piena di giugno

Anche se il momento esatto del plenilunio cadrà alle 1:56 del 30 giugno, la Luna apparirà piena per l’intera notte tra il 29 e il 30 giugno, così da offrire un’ampia finestra di osservazione.

Per ammirare lo spettacolo sarà sufficiente rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte sud-sudest, dove la Luna sorgerà nei pressi della costellazione del Sagittario. Le condizioni meteorologiche, come sempre, avranno un ruolo determinante: un cielo sereno permetterà di osservare al meglio il fenomeno.

Essendo il primo plenilunio successivo al solstizio d’estate, la Luna seguirà inoltre un percorso particolarmente basso sull’orizzonte per tutta la notte, regalando uno scenario suggestivo che accompagnerà gli osservatori fino alle prime luci dell’alba: ciò è dovuto alla posizione del Sole che, in questo momento dell’anno, tocca il punto più alto del suo apparente tragitto nel cielo. La Luna Piena, invece, trovandosi sempre dalla parte opposta, segue una traiettoria più bassa.