Ryanair, l’offerta per volare fino ad agosto a partire da 9,90 euro

Ogni occasione è buona per viaggiare. Sia che stiate pensando ai ponti di primavera o alle tanto attese vacanze estive, Ryanair ha la soluzione che fa per voi. La compagnia aerea low cost, infatti, continua a proporre incredibili offerte per volare alla scoperta dell’Europa con biglietti (solo andata) a partire da 9,90 euro, da maggio ad agosto. Non perdete tempo, allora, e pianificate con largo anticipo la vostra estate.

Da Milano Bergamo, ad esempio, con soli 9,99 euro potrete raggiungere Timisoara, la città più a ovest della Romania, conosciuta anche come “Piccola Venezia” o “Città Giardino” e famosa per l’architettura in stile secessionista. Il centro pedonale è ricco di edifici dalle linee sinuose, impreziositi da decori floreali e disegni geometrici, come ad esempio la Cattedrale Ortodossa che ha ben undici torri campanarie.

Altra attrazione da non perdere è il Bastione Theresia, ciò che rimane dell’antica cinta muraria della fortezza di Timisoara, che oggi ospita bar, negozi, ristoranti, discoteca, biblioteca e due esposizioni permanenti del Museo del Banato. Il Castello Huniade, invece, è sede del Museo Nazionale del Banato con un’interessante sezione dedicata all’archeologia, alla storia e alle scienze naturali.

Se vi trovate a Bologna partite con un biglietto da 12,99 euro e scoprite Marsiglia, “il punto d’incontro di tutto il mondo” come diceva Dumas. Città marittima del sud della Francia, conserva un aspetto tradizionale, con le strette stradine, vicoli color albicocca e un’architettura antica, e il suo territorio offre numerose baie, insenature, spiagge e ristoranti tipici. Vivace, multietnica, con un passato importante alle spalle, fonde musiche, cucine, tradizioni e culture in un panorama variegato tutto da scoprire.

Visitate il Porto, punto nevralgico di Marsiglia, la Cattedrale con la sua facciata bianca e nera, passeggiate lungo La Corniche, lunga ben cinque chilometri, e concedetevi una sosta nel quartiere le Panier tra negozi etnici, laboratori artigianali e locali hipster per conoscere da vicino la vera anima della città, dai mille colori e volti.

Da Palermo, volate a Madrid con un biglietto da 16,99 euro. La capitale spagnola è la città della movida per eccellenza, dove il giorno e la notte si confondono senza soluzione di continuità. Divertimento, locali aperti a tutte le ore, il tempo che scorre in maniera diversa che altrove. Ma non soltanto: gli amanti dell’arte si stupiranno ammirando i tre grandi musei cittadini: Prado, Reina Sofia e Thyssen.