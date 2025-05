Un'offerta da non farsi scappare: Ryanair abbassa i costi dei voli verso le mete top dell'estate con una promozione che dura solo per poco

Si dice sempre che anticipando le prenotazioni si risparmia, ma in alcune situazioni il last minute è il vero affare. È il caso delle offerte flash di Ryanair valide fino al 22 maggio 2025. La promozione, attiva per voli dal 20 maggio al 31 luglio inclusi, permette di volare in tantissime destinazioni top per il periodo, godendosi un po’ di mare senza rinunciare alla cultura. Bisogna approfittarne subito: il 20% sui voli già a prezzi accessibili rendono l’opportunità di una vacanza extra davvero allettante.

Da Milano a Corfù per una vacanza ad un prezzo wow

Costano meno di 33 euro i voli che da Milano Malpensa fanno volare a Corfù. L’isola greca tra le più belle mixa mare, natura e storia. Il suo centro storico con la città antica? Cuore vibrante dell’isola da esplorare la sera dopo una cena in una taverna tipica. E di giorno via alla scoperta delle spiagge più belle di Corfù. Da aggiungere ai costi assolutamente un motorino o un’auto a noleggio, solo così ci si muove agevolmente. Eventualmente si possono usare i mezzi pubblici, in alta stagione la rete bus non è affatto male. Da non perdere la baia di Paleokastritsa, uno dei punti più scenografici dell’isola. Con prezzi così a meno di 33 euro a tratta non si può perdere proprio l’occasione.

Da Roma a Ibiza per un weekend low cost

Patria del divertimento, delle spiagge selvagge e dei ritmi frizzanti: l’offerta Ryanair con il 20% di sconto fa volare da Roma verso Ibiza con meno di 25 euro. La regina delle Baleari attira adolescenti e giovani alla ricerca della nightlife ma anche chi ama la natura incontaminata. Le spiagge come Cala Comte e Cala d’Hort sono pronte ad incantare regalando un paradiso di relax. Chi cerca una zona più dinamica potrà praticare trekking ed escursioni godendosi paesaggi da cartolina. E tra le opzioni da non perdere? I mercatini hippie e le cene tipiche nei ristoranti dell’entroterra. Da inserire nell’itinerario almeno la vista di un tramonto su Es Vedrà… solo questo vale il viaggio. Il totale è talmente basso che dà modo di organizzare almeno un weekend in una delle mete top dell’estate.

Da Bari a Zara in super promo

Si vola in Croazia dalla Puglia per l’estate con biglietti a meno di 22 euro. Zara è un gioiellino: il suo centro storico è compatto, perfetto per un weekend e già in città si trovano splendide spiagge frequentate dai local ma il consiglio, dopo aver osservato l’Organo Marino, il Saluto al Sole e i monumenti di origine romana è quello di prenotare le escursioni nelle isole vicine o verso il parco nazionale dei laghi di Plitvice per scoprire la natura più autentica della zona.

Le offerte flash Rynair con validità fino al 22 maggio danno modo di partire e organizzare una vacanza di pochi giorni o di un’intera settimana in alcune di quelle che sono considerate le mete estive top per il 2025. Isole greche, la Spagna, il Portogallo, Malta o la Croazia sono solo alcune delle possibilità. La cosa più importante, però, è affrettarsi. I posti in promozione sono limitati e le ore per accedere agli sconti altrettanto.