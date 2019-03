Ryanair, centinaia di voli in offerta per partire a Primavera

editato in: da

Ryanair ha annunciato le nuove offerte low cost per partire a Primavera.

Tantissimi i biglietti aerei a prezzi che partono da 9,99 euro (solo andata) verso le migliori destinazioni da visitare con la bella stagione raggiungibili con voli in partenza dagli aeroporti italiani dove la compagnia aerea opera.

Tra le migliori mete dove andare a Primavera, abbiamo selezionato quelle che, secondo noi, sono perfette per quest’anno.

Bordeaux è la prima. Questa città sta diventando la più desiderata dagli stessi francesi che, otre ad andarci in vacanza, si vogliono trasferire a vivere. SiViaggia ha intervistato l’autore di una guida appena uscita su Bordeaux che ha raccontato quante attività e quante attrazioni turistiche ci sono in questa città , molte delle quali anche gratuite. Oltre al centro storico che è Patrimonio Unesco, alla Place de la Bourse, una delle più grandi d’Europa, e agli splendidi châteaux dei vigneti alle porte di Bordeaux, ci sono nuovi quartieri storici e innovativi da visitare sull’altra sponda del fiume Garonna. Ci sono voli Ryanair che partono da Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venezia Treviso, Bologna, Bari e Napoli.

La seconda meta consigliata è Nottingham, in Gran Bretagna. Il nuovo aeroporto di East Midlands, dove atterrano le compagnie low cost come Ryanair, è il più vicino, ma serve anche le città di Derby e Leicester. Una zona decisamente nuova da esplorare rispetto a Londra, Manchester o Liverpool dove molto probabilmente sono stati già tutti e che distano tutte una paio d’ore di auto. Se pensando a Nottingham vi viene in mente subito Robin Hood, ebbene è proprio questa la sua città , tanto che si può prendere parte a un Robin Hood Town Tour che tocca la foresta di Sherwood, Castle Rock, con il Nottingham Castle Museum, e la City of Caves, dove si nasconde un pozzo incantato. Ci sono voli da Bergamo, Ciampino, Pisa, Napoli e Venezia Treviso.

La terza meta consigliata per la Primavera è Palma di Maiorca, la destinazione perfetta per questa stagione. Palma è una vera città e non la classica città di un’isola che, fuori stagione, è disabitata. Con i suoi 500mila abitanti è una città vera, molto interessante dal punto di vista culturale perché ha un sacco di attività , di musei anche di arte contemporanea, come la Fundació Miró e altre gallerie private. Si possono fare belle passeggiate a piedi o in bicicletta lungo la Serra de Tramuntana alla scoperta dei borghi di pietra, come Banyalbufar, Valldemossa e Deià , il villaggio degli artisti. E se le temperature lo permettono già si può andare anche in spiaggia e fare il bagno. Ci sono voli da Bergamo, Campino e Bologna,