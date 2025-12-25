Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Un aereo in pista al tramonto

Il 2025 ha confermato una tendenza chiara: mentre il mondo ancora oggi recupera dalla pandemia, alcune rotte aeree continuano a registrare flussi impressionanti di passeggeri. Dall’Asia al Medio Oriente, passando per Australia e India, ci sono veri e propri corridoi aerei che ogni giorno trasportano decine di migliaia di persone, diventando le arterie vitali del traffico globale.

Analizzando i dati OAG, emergono non solo le mete più affollate, ma anche i trend di crescita e le variazioni dei prezzi che delineano il nuovo volto dell’aviazione mondiale. Se dunque pensavate di vedere “traffico” nei nostri aeroporti a Natale, sappiate che in altri contesti i nostri numeri in alta stagione sono nulla in confronto al totale di passeggeri in altri scali del mondo.

Le rotte aeree più trafficate nel 2025

Nel 2025, nove delle dieci rotte più trafficate si trovano in Asia-Pacifico, confermando il primato dell’area nel traffico aereo globale. La tratta più frequentata è Jeju – Seoul Gimpo in Corea del Sud, con oltre 14 milioni di posti e quasi 39.000 sedili al giorno su un percorso di appena 243 miglia nautiche.

iStock

Seguono due rotte interne al Giappone, Sapporo – Tokyo Haneda e Fukuoka – Tokyo Haneda, entrambe con numeri superiori ai livelli pre-pandemia.

Il Medio Oriente si fa notare con Jeddah – Riyadh, la rotta più veloce in crescita tra le top ten (+13% rispetto al 2024), mentre in Australia, India e Cina troviamo collegamenti che uniscono grandi città, poli economici e destinazioni turistiche strategiche, confermando che l’aereo rimane il mezzo più rapido e scelto per le distanze interne.

Di seguito ecco la classifica completa:

Jeju (CJU) – Seoul Gimpo (GMP), Corea del Sud – 14.384.766 posti; Sapporo New Chitose (CTS) – Tokyo Haneda (HND), Giappone – 12.099.499 posti; Fukuoka (FUK) – Tokyo Haneda (HND), Giappone – 11.496.706 posti; Hanoi (HAN) – Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam – 11.078.775 posti; Jeddah (JED) – Riyadh (RUH), Arabia Saudita – 9.819.558 posti; Melbourne (MEL) – Sydney (SYD), Australia – 8.951.497 posti; Tokyo Haneda (HND) – Okinawa Naha (OKA), Giappone – 8.052.864 posti; Mumbai (BOM) – Delhi (DEL), India – 7.642.016 posti; Beijing (PEK) – Shanghai Hongqiao (SHA), Cina – 7.454.950 posti; Shanghai Hongqiao (SHA) – Shenzhen (SZX), Cina – 7.138.673 posti.

Traffico aereo 2025, cosa ci raccontano i dati

Questi dati non sono solo numeri: raccontano dove batte il cuore del traffico aereo mondiale. L’Asia-Pacifico domina incontrastata, con nove delle dieci rotte più trafficate, a dimostrazione della densità demografica, della rapidità dello sviluppo economico e della forte domanda di collegamenti interni. Le tratte interne al Giappone e al Vietnam mostrano come, anche in Paesi dotati di eccellenti reti ferroviarie, l’aereo rimanga il mezzo preferito per spostamenti rapidi e quotidiani.

Allo stesso tempo, la crescita della rotta Jeddah-Riyadh evidenzia il boom del traffico aereo in Medio Oriente, con aumenti superiori al 20% rispetto ai livelli pre-pandemia. Dati come questi segnalano non solo dove le persone volano, ma anche dove si concentrano investimenti, concorrenza tra compagnie e dinamiche di prezzo: tariffe in calo sulle rotte asiatiche più affollate, aumento dei biglietti in Arabia Saudita. In sostanza, queste statistiche raccontano chi sta guidando la ripresa globale dell’aviazione e quali mercati continuano a crescere più velocemente di altri, delineando una mappa realistica dei flussi aerei internazionali.