La classifica Skytrax 2026 premia gli aeroporti migliori del mondo: Roma Fiumicino nella top 10 al settimo posto si distingue per qualità, servizi e pulizia

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Aeroporto internazionale di Incheon, Corea del Sud

Ogni anno i World Airport Awards di Skytrax rappresentano un punto di riferimento globale per valutare la qualità degli aeroporti. Considerati gli “Oscar dell’aviazione”, questi riconoscimenti si basano sulle opinioni di milioni di passeggeri e analizzano diversi fattori: pulizia, servizi, comfort, efficienza e customer experience complessiva.

L’edizione 2026 (basata sui dati raccolto da agosto 2025 a febbraio 2026), annunciata a Londra il 18 marzo 2026, conferma il predominio asiatico ma regala anche una grande soddisfazione all’Italia: uno scalo nazionale entra infatti nella top 10 mondiale, dimostrando come anche in Europa ci siano eccellenze capaci di competere a livello globale.

Aeroporto dell’anno 2026

A conquistare il primo posto nella classifica 2026 è il Singapore Changi Airport, che si conferma ancora una volta leader assoluto del settore. Lo scalo asiatico, vincitore per 13 volte, è celebre per offrire un’esperienza di viaggio che va ben oltre il semplice transito: giardini indoor tematici, aree relax, shopping di alto livello e servizi innovativi lo rendono un vero e proprio hub esperienziale.

Gli importanti riconoscimenti assegnati all’aeroporto Changi di Singapore sono stati:

premio al CEO del Changi Airport Group, Yam Kum Weng;

miglior servizio di ristorazione aeroportuale al mondo;

miglior aeroporto al mondo nella categoria 60-70 milioni di passeggeri;

miglior servizio di immigrazione aeroportuale al mondo;

miglior aeroporto in Asia.

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Lo scalo italiano nella top 10

A rappresentare l’Italia nella top 10 dei migliori aeroporti del mondo nel 2026 è Roma Fiumicino, conosciuto anche come Leonardo da Vinci. Lo scalo si posiziona al settimo posto, confermando un trend di crescita costante negli ultimi anni.

Fiumicino non è nuovo a questi riconoscimenti: è infatti uno dei pochi aeroporti al mondo ad aver ottenuto le prestigiose 5 stelle Skytrax (confermate anche nel 2025), sinonimo di eccellenza nei servizi, nella pulizia e nell’esperienza complessiva offerta ai passeggeri.

Nel 2026 Roma Fiumicino è di nuovo nella top 10 dei migliori aeroporti del mondo e conquista questi riconoscimenti:

miglior aeroporto al mondo nella categoria 50–60 milioni di passeggeri;

aeroporto più pulito d’Europa;

miglior aeroporto del Sud Europa.

Questi risultati sono il frutto di investimenti continui in infrastrutture, innovazione e qualità del servizio, che hanno reso Fiumicino un punto di riferimento tra gli hub europei.

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La top 10 dei migliori aeroporti del mondo 2026

Il podio della top 10 è completato dall’aeroporto internazionale di Incheon a Seoul al secondo posto e Tokyo Haneda al terzo, a dimostrazione del forte dominio dell’Asia nel settore aeroportuale. Anche altre infrastrutture del continente, come Hong Kong e Tokyo Narita, si posizionano ai vertici della classifica.

Ecco la classifica dei 10 migliori aeroporti del mondo secondo i World Airport Awards 2026 di Skytrax – organizzazione di ricerca sul trasporto aereo internazionale.

Singapore Changi (Singapore); Seoul Incheon (Corea del Sud); Tokyo Haneda (Giappone); Hong Kong (Hong Kong); Tokyo Narita (Giappone); Parigi Charles de Gaulle (Francia); Roma Fiumicino (Italia); Istanbul (Turchia); Monaco (Germania); Vancouver (Canada).

La classifica evidenzia un buon posizionamento europeo, con quattro aeroporti nella top 10. L’ingresso stabile di Roma Fiumicino tra i migliori al mondo rappresenta un segnale positivo per il turismo italiano e per l’intero sistema aeroportuale nazionale.

In un contesto sempre più competitivo, dove i viaggiatori cercano esperienze di qualità, gli aeroporti non sono più semplici luoghi di passaggio, ma veri e propri biglietti da visita dei Paesi che rappresentano.