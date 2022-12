Il regalo di Natale perfetto è un viaggio: gli sconti da non perdere

Fonte: iStock

Mancano meno di due settimane a Natale, e per chi fosse ancora alla ricerca del regalo perfetto easyJet ha pensato a qualcosa di realmente speciale da mettere sotto l’albero. Un’offerta imperdibile per volare verso le più belle destinazioni italiane a prezzi stracciati.

Riscoprire l’Italia conviene: l’offerta

La compagnia aerea low-cost ha messo a disposizione 35.000 posti per volare in Italia dal 9 gennaio al 31 marzo 2023 a tariffe vantaggiose a partire da 15,99 euro. Un’occasione unica per inaugurare l’anno nuovo, volando alla scoperta dei tesori dello Stivale, con rotte che includono alcune tra le più belle città d’Italia in grado di soddisfare le preferenze di ogni tipologia di viaggiatore.

Per chi ama immergersi nella natura, ma è afflitto dal perenne dilemma mare o montagna, easyJet scioglie ogni dubbio offrendo agli eterni indecisi la possibilità di esplorare da Nord a Sud i paesaggi variegati della Sardegna, grazie ai collegamenti con Olbia e Cagliari.

Per i viaggiatori che, invece, non riescono a rinunciare alle temperature miti che regala la vicinanza al mare, così come alla cultura e alle tradizioni del Sud Italia, questa è l’occasione perfetta per partire alla scoperta di Palermo e Brindisi. Infine, chi freme dalla voglia di visitare i teatri e le gallerie più famose d’Italia, solcando i quartieri di una delle capitali della moda più iconiche d’Europa o ammirando il tramonto che si specchia in uno dei golfi più iconici del nostro Paese, può far rotta su Milano e Napoli a tariffe davvero uniche.

Occasioni da prendere letteralmente al volo, perché la promozione sarà attiva su tutti i canali di vendita easyJet (app, sito e GDS) solo fino alla mezzanotte di giovedì 15 dicembre 2022. Senza dubbio un regalo di Natale che potrebbe rendere felici i nostri amici, partner o parenti sempre pronti a viaggiare.

Le nuove rotte per la prossima stagione estiva

Intanto, easyJet ha ampliato la propria offerta da e per l’Italia con l’annuncio di sette nuove rotte in partenza per la prossima stagione estiva 2023. Dal 27 marzo, l’aeroporto di Milano Malpensa sarà collegato con Parigi Beauvais, cui sono destinati fino a quattro voli ogni settimana, mentre a partire dal 31 marzo inaugura la nuova rotta per Lourdes, raggiungibile in un paio di ore con due voli settimanali. Dal 26 giugno, inoltre, si avvieranno anche inediti collegamenti da Milano Malpensa verso Birmingham, con fino a tre frequenze settimanali.

Da Venezia, invece, si potrà raggiungere per la prima volta con collegamento diretto Larnaca, la città più antica di Cipro, a partire dal 1° aprile, con fino a due voli alla settimana, mentre Dubrovnik dal 1° luglio sarà collegata con il capoluogo veneto ogni sabato.

Anche la Sicilia sarà una grande protagonista della prossima estate di easyJet. A partire dal 6 aprile, sarà attivata la rotta Palermo – Nizza, disponibile fino a tre volte a settimana. Il 2 giugno sarà invece il turno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, che accompagnerà per la prima volta i passeggeri alla volta di Edimburgo, con due voli settimanali.

Alle nuove rotte estive, si sono aggiunti anche i voli autunnali, per viaggiare dal 1 ottobre al 30 novembre 2023, scegliendo tra oltre 225 destinazioni raggiungibili da e verso 19 aeroporti italiani.