Queste terre sconfinate saranno la nuova meta turistica dove andare

Un paradiso, ma di ghiaccio. L’Antartide sarà la nuova meta di viaggio dove presto potremo andare tutti. Il primo volo turistico è appena atterrato sulla pista ghiacciata. Per la prima volta nella storia, un Airbus A340 commerciale è atterrato sul continente dell’emisfero australe.

L’impresa è stata organizzata da un “campo avventura di lusso” che ha una propria pista dove è atterrato il volo della compagnia aerea charter portoghese Hi Fly. In Antartide, al momento, non esistono ancora aeroporti, ma solo piccole piste private.

Il resort, White Desert Antarctica Wolf’s Fang, mette a disposizione dei pochi ospiti sei tende e una “snow lounge” ricavata in un grande hangar con un ice bar all’esterno. All’interno, le tende sono lussuose pur mantenendo lo spirito d’avventura che il luogo impone. Non mancano il riscaldamento e un comodo bagno con doccia calda en suite.

Gli amanti delle attività adrenaliniche possono sbizzarrirsi con avventure insolite organizzate dal resort, come la discesa con la corda, l’ice-climbing e il trekking in cordata oppure fare sci di fondo (qui le montagne sono poche).

I più pigri – e freddolosi – possono fare brevi passeggiate nella neve a piedi o a bordo delle motoslitte oppure pedalare sulle fat-bike o fare safari a bordo di jeep artiche o semplicemente restare nel resort ad ammirare il bianco infinito del paesaggio.

Questo primo viaggio in Antartide potrebbe aprire la strada a un nuovo tipo di turismo. L’Antartide non ha una popolazione residente (ci vivono solo foche e pinguini), ma solamente delle basi per la ricerca scientifica internazionale.

Il turismo, qui, infatti non è facile. basti pensare che il 98% del territorio è ricoperto dai ghiacci della calotta antartica, che lo rendono il continente più freddo e inospitale del Pianeta. Le temperature qui arrivano anche a -50°C e d’estate – a dicembre – difficilmente si superano i -20°C.