Come funziona il programma MilleMiglia di Alitalia

editato in: da

MilleMiglia, il programma di fidelizzazione di Alitalia, è stato prorogato per tutto il 2021 e i soci continueranno ad accumulare miglia ancora per un anno grazie ai voli con la compagnia aerea, con le compagnie partner SkyTeam e agli acquisti di servizi e prodotti offerti dagli oltre 50 partner commerciali del programma come, ad esempio, Booking.com, American Express e Avis.

In più, le miglia accumulate nel 2021 potranno essere utilizzate fino al 31 gennaio 2022.

Il programma gratuito MilleMiglia Alitalia è rivolto a tutti coloro che viaggiano con la compagnia sia per motivi di svago che di lavoro e consente di ottenere punti che variano in base alla classe scelta e che vengono convertiti in premi al raggiungimento di una certa soglia.

Le Miglia si possono accumulare non soltanto acquistando i biglietti aerei ma anche effettuando i propri acquisti di tutti i giorni presso i partner commerciali della compagnia: dal carburante alla spesa di casa nella grande distribuzione allo shopping online, dalla palestra al noleggio auto, per arrivare ai soggiorni in catene di hotel BestWestern, AccorHotels, IHG, NH Hotel.

Iscriversi è semplice e gratuito: è sufficiente registrasi online in pochi minuti per ricevere a casa la Carta MilleMiglia e un esclusivo bonus di Benvenuto di 2000 miglia se, entro quattro mesi dall’iscrizione, si vola con Alitalia, con i Partner Aerei oppure si fanno acquisti presso i Partner commerciali del Programma. Inoltre, per chi dà il consenso al trattamento dei dati personali, sono previste speciali promozioni su misura.

E una volta accumulati i punti cosa accade? Semplice, sono disponibili molti modi per sfruttare le miglia: biglietti premio sui voli Alitalia e o dei Partner Aerei per partire verso la destinazione dei sogni, upgrade di viaggio alla classe superiore e servizi aggiuntivi quali l’ingresso alla lounge Alitalia, il fast track, la scelta di un posto extra comfort.

È prevista anche l’opzione Cash&Miles con cui utilizzare le miglia accumulate per pagare completamente o parzialmente il biglietto aereo, a qualsiasi tariffa e classe di prenotazione, saldando in contanti l’importo rimanente. L’opzione è valida a partire da 5000 miglia fino all’ammontare totale del prezzo del biglietto.

Grande attenzione anche ai più giovani: con figli dai 2 ai 14 anni non compiuti i genitori accumulano miglia anche per i loro viaggi mentre per i ragazzi dai 14 ai 25 anni è attivo il programma MilleMiglia Young che, oltre alle opportunità già previste dal Programma, permette di ottenere fino a 4000 miglia di bonus, accumulare il 50% in più di miglia a ogni volo Alitalia e recuperare il 20% di miglia spese per i biglietti premio Alitalia.