“Più notti più sogni” è stato prorogato anche in autunno

Ve ne avevamo già parlato dell’iniziativa della Regione Lazio “Più notti più sogni”, uno strumento per incentivare il turismo sia interno che dall’estero in una zona meravigliosa del nostro Paese. E la buona nuova è che il progetto è stato prorogato anche in autunno.

Con “Più notti, più sogni”, la Regione Lazio regala un soggiorno in più, se se ne prenotano tre, e due notti aggiuntive, se se ne prenotano cinque fino al 30 novembre 2021, ed è rivolta sia ai turisti italiani, sia a quelli stranieri nonché ai residenti del Lazio.

Ad annunciare la notizia è stata Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio: “Roma e tutto l’intero territorio regionale hanno registrato un forte incremento di turisti italiani e stranieri durante l’estate e i primi dati delle prenotazioni degli ultimi mesi, non solo confermano il trend positivo di afflussi turistici e di permanenza dei nostri visitatori, bensì ci incoraggiano nel continuare l’attività di promozione e valorizzazione turistica delle bellezze della nostra Regione che stiamo portando avanti dal mio insediamento in Giunta. Il Lazio è una regione unica che presenta una miriade di destinazioni e mete turistiche di forte attrattività e competitività: dalla ricchezza del suo patrimonio artistico, culturale ed archeologico agli oltre 260 chilometri di coste e spiagge bellissime riconosciute con 11 Bandiere Blu, dai Borghi incantevoli premiati con 20 Bandiere Arancioni all’intero patrimonio naturale di Parchi, montagne, laghi, sentieri e cammini immersivi.”

Prolungare questo progetto, quindi, vuol dire continuare l’iter per il rilancio della Regione, ma anche attuare una strategia di destagionalizzazione dell’intero territorio regionale che presenta un’infinità di destinazioni da visitare durante tutto l’anno e che necessitano di una forte propulsione e spinta.

Un’occasione rivolta a tutti e da prendere al volo poiché il Lazio è davvero un’eterna scoperta. Una favolosa Regione dove è possibile vivere emozioni ed esperienze a tutte le età. Tutti i turisti italiani e stranieri, nonché tutti i residenti, potranno consultare l’elenco delle oltre 450 strutture aderenti all’iniziativa direttamente sul sito visitlazio.com.

Non resta che approfittare della possibilità di trascorrere fino a due notti gratis in una meravigliosa Regione del nostro Paese.