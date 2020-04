Perché prenotare un viaggio adesso potrebbe rivelarsi un vero affare

editato in: da

Avete voglia di tornare a viaggiare, anche se vi sembra ancora molto lontano il momento in cui ciò sarà possibile? Naturalmente, fare progetti a breve termine potrebbe essere alquanto complicato, ma sognare non costa nulla. In realtà, questo potrebbe rivelarsi il momento migliore, dal punto di vista economico, per prenotare la prossima vacanza.

La situazione d’emergenza globale che stiamo affrontando ha portato ad un brusco crollo nel settore del turismo. Una crisi che ha colpito anche le compagnie aeree, le quali sono state costrette a fare i conti con un’evenienza a dir poco drammatica. Le condizioni per tornare a viaggiare sono cambiate, così come anche il modo di pensare alle vacanze. Se in molti sono già al lavoro per garantire il ripristino delle rotte aeree nella maggior sicurezza possibile, c’è chi pensa al prossimo viaggio e valuta se è il momento giusto per prenotare un volo.

Potrebbe in effetti suonare un po’ strano, ma è proprio questa l’occasione perfetta per fare un vero affare: se siete intenzionati a volare nel prossimo anno, dovreste davvero approfittarne. Molte compagnie aeree hanno lanciato sul mercato biglietti a prezzi stracciati per le rotte nazionali ed internazionali, di cui usufruire naturalmente quando si ricomincerà a viaggiare. Con un po’ di dimestichezza sul web, è possibile trovare tariffe incredibilmente basse, che però potrebbero non durare a lungo. È infatti la conseguenza di un crollo nella domanda, ma quando in molti riprenderanno a prenotare i prezzi torneranno ad alzarsi.

Acquistare un volo adesso può garantire molti altri vantaggi, oltre ad una tariffa speciale. A causa dell’emergenza che stiamo vivendo, le compagnie si sono trovate a riflettere sulle condizioni d’acquisto in vigore sino ad oggi e hanno deciso di alleggerirle, a vantaggio dei propri clienti. Facendo un po’ d’attenzione, potrete trovare offerte che prevedono la possibilità di cambiare data senza incorrere in una penale, oppure la possibilità di ottenere il rimborso in caso di impossibilità nel partire.

A proposito di rimborsi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede l’assegnazione di crediti per acquistare un nuovo biglietto, piuttosto che la restituzione in denaro della tariffa. In questo caso, alcuni hanno notato che il tempo per usufruire di questi crediti è aumentato: se ne avevate qualcuno in scadenza, controllate bene e informatevi, perché è possibile che rimangano validi anche per il prossimo anno.

Infine, un ultimo vantaggio riguarda i programmi di fedeltà attraverso i quali si raccolgono miglia. Diverse aziende hanno deciso di rendere i premi maggiormente accessibili: vi serviranno meno miglia, ad esempio, per poter usufruire di un posto in Business Class. D’altronde, si presuppone che nei prossimi mesi ci saranno meno viaggiatori, quindi saranno disponibili molti più posti anche nelle classi superiori.