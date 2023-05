L’oro viola sta per tingere di meraviglia questi luoghi: lo show ha inizio

Fonte: iStock Quando e dove ammirare la fioritura di Lavanda

Il mese di giugno è sicuramente uno dei più attesi da tutti, del resto è lui che sancisce ufficialmente l’inizio dell’estate. È questo il momento perfetto per pensare e programmare tutte quelle straordinarie avventure che ci permetteranno di andare alla scoperta dei luoghi più affascinanti del pianeta.

Spiagge bianche bagnate da acque turchesi, paradisi in terra, montagne rigogliose e suggestive e metropoli ricche di storia, di cultura e di tradizioni: queste sono solo alcune delle destinazioni che popolano le travel wish list dei viaggiatori.

Tuttavia, non possiamo dimenticare che l’estate coincide anche con uno degli spettacoli più straordinari, affascinanti e suggestivi portati in scena da Madre Natura. A partire dalla fine di giugno e per tutto il mese di luglio, infatti, l’oro viola tingerà di meraviglia alcuni territori del mondo. La fioritura della lavanda sta per cominciare, non vi resta che preparare i bagagli e mettervi comodi: lo show ha inizio.

La fioritura della lavanda in Provenza

È una scia inebriante e profumata, quella prodotta dalla lavanda, e che ci conduce direttamente tra i campi sterminati della Provenza. La regione francese, infatti, è celebre in tutto il mondo per i suoi paesaggi naturali e variegati, proprio quelli che durante la stagione estiva si tingono di mille sfumature di viola.

Quella che si prospetta, davanti allo sguardo di chi arriva fin qui, è una visione da sogno. La fioritura si trasforma in un mare viola che si estende all’orizzonte e si perde a vista d’occhio regalandoci la sensazione di trovarci all’interno di un paesaggio da fiaba.

Sono tanti i luoghi della regione che si trasformano, a partire da giugno, nel palcoscenico di questo show incantato, ma ce ne sono alcuni che, più di altri, regalano un paesaggio da cartolina. Tra questi troviamo sicuramente l’altipiano di Valensole, non a caso si tratta di una destinazione raggiunta da migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Situato tra la valle della Durance e le gole del Verdon, questa area naturale ospita una delle più incredibili fioriture di lavanda. Un vero e proprio paradiso terrestre per gli amanti dei paesaggi incantati.

Un altro luogo di grande fascino, da raggiungere questo giugno, è il borgo di Sault. Arroccato su uno sperone roccioso, questo piccolo villaggio incantato è considerato il balcone della Provenza. Da qui, infatti, è possibile avere una vista privilegiata sui campi di lavanda in fiore che si snodano tutto intorno.

Tra le tappe più imperdibili di un itinerario inebriante e colorato, non può mancare l’abbazia di Senanque, un monastero cistercense completamente immerso in un paesaggio caratterizzato da mille sfumature di viola. Questo è il luogo perfetto per ammirare scorci mozzafiato e per scattare cartoline di viaggio dall’immensa bellezza.

L’oro viola arriva anche in Italia

Se è vero che la fioritura di lavanda è collegata inesorabilmente alla Provenza, è vero anche che esistono altre destinazioni da raggiungere per ammirare questo grandioso spettacolo naturale. Anche l’Italia, infatti, ha la sua strada viola, e anche se meno conosciuta, è comunque straordinaria.

Se avete in mente di trascorrere i mesi di giugno e di luglio nel BelPaese, allora, vi basterà organizzare una gita fuori porta per perdervi e immergervi in uno scenario da sogno. Tra i luoghi assolutamente da raggiungere troviamo la Valle Stura, in Piemonte. Nel comune di Demonte, infatti, la lavanda cresce spontanea e rigogliosa da anni creando un paesaggio magico che vi trasporterà direttamente in Provenza.

Anche in Lombardia l’oro viola dà spettacolo. A partire dalla fine di Giugno, infatti, non perdetevi il grande show dei campi di Godiasco, nell’Olprepo Pavese. Se invece avete in mente di raggiungere la Maremma, il consiglio è quello di recarvi a Fonterutoli. Proprio qui, tra le sinuose colline del territorio, è possibile ammirare campi sterminati dove viene coltivata la lavanda del Chianti.