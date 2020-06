Offerta Italo, si viaggia in treno in tutta Italia con lo sconto

editato in: da

Voglia di visitare il nostro BelPaese a prezzi accessibili? Ora è, finalmente, possibile. Italo, impresa italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, ha annunciato tantissime rotte e a prezzi davvero convenienti.

Per chi è iscritto a Italo più, il programma fedeltà dedicato ai clienti, Italo riserva sconti che vanno dal 40% al 60% sull’acquisto in tariffa Economy in ambiente Smart, Comfort e Prima, per viaggiare dall’8 giugno 2020 al 24 luglio 2020.

L’offerta è limitata. Scade oggi 1 Giugno, infatti, alle ore 15:00 e con un massimo di posti disponibili fino a 100.000. Ma non è questa l’unica novità. Il trasporto ferroviario italiano, difatti, ha annunciato tantissime nuove mete raggiungibili per questa estate del 2020.

Chiaramente, Italo ha adottato tutte le misure possibili per permettere di viaggiare in totale sicurezza. Tra le varie regole è obbligatorio indossare la mascherina per l’accesso a bordo e durante tutto il viaggio.

Inoltre, per garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri, il posto accanto a quello in cui trascorrerai il tuo viaggio di piacere sarà non acquistabile da altri passeggeri e, di conseguenza, libero. Infine, tutti gli ambienti dei treni sono e verranno regolarmente sanificati e dotati di gel disinfettante a disposizione dei clienti.

Sono moltissime le meraviglie italiane raggiungibili a prezzi scontati. E farlo in treno, che è un mezzo di trasporto con diversi vantaggi, non potrà che essere un’esperienza bellissima.

La percentuale di sconto sarà calcolata rispetto al prezzo dell’offerta Flex e non sarà cumulabile con altre iniziative promozionali. Una ghiotta occasione da cogliere al volo anche per visitare una delle nuove destinazioni proposte dal gruppo ferroviario.

Tra queste il Cilento, terra bellissima e ospitale, e fermandosi ad Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. Territorio assolutamente straordinario del nostro Paese e che vale la pena di essere visitato, sia per il paesaggio interno, sia per la costa meravigliosa e mozzafiato.

Sono molti, infatti, i luoghi di grande interesse turistico che si possono conoscere durante la bella stagione e non solo. E tutto questo anche grazie a una serie di sconti interessanti e ai nuovi collegamenti ferroviari.