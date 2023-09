Il nuovo fenomeno di quest’anno: acquistare un volo in aeroporto

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Il nuovo trend di viaggio

C’è chi ama programmare le vacanze con dovizia di particolari, iniziando ad organizzare tutto con mesi di anticipo, mentre sul versante opposto ci sono i viaggiatori dell’ultimo minuto: mai come quest’anno sono davvero tantissimi coloro che hanno deciso di pensare al biglietto aereo solo in procinto della partenza, spesso addirittura il giorno stesso. Nasce così una nuova tendenza di viaggio, lo “spontaneity travel”.

La nuova ricerca sui trend di viaggio 2023

A rivelarci i nuovi trend di viaggio per il 2023 è un’indagine condotta da Skyscanner, motore di ricerca di voli da/per ogni angolo del mondo: secondo i dati raccolti, sono ormai molti gli italiani che decidono di partire all’ultimo momento, scegliendo la destinazione del loro viaggio nelle ore immediatamente precedenti il decollo. Il 15% degli intervistati ha rivelato di aver rimandato la prenotazione del biglietto fino al giorno prima della partenza, mentre addirittura il 18% ha acquistato il biglietto mentre si recava in aeroporto o presso il terminal stesso.

Torna dunque in voga il last minute, dopo un paio d’anni trascorsi a pianificare nel dettaglio ogni viaggio – forse anche a causa del Covid, che ovviamente imponeva un’organizzazione molto più accurata per chi voleva andare all’estero. Naturalmente, ci sono pro e contro: scegliere la destinazione della propria vacanza all’ultimo momento consente di risparmiare, soprattutto se si è disposti a tenere sotto controllo le offerte per qualche settimana ed eventualmente a partire subito, non appena si trova la tariffa perfetta per le proprie tasche. Tuttavia, occorre fare i conti con la disponibilità delle ferie e con l’organizzazione familiare.

Lo “spontaneity travel”

Dalla ricerca di Skyscanner emerge un nuovo trend, lo “spontaneity travel”: partire all’improvviso, spesso con destinazione sconosciuta sino alla fine, è un’emozione che sempre più viaggiatori decidono di sperimentare. Il 32% degli intervistati ha ammesso di aver già provato l’esperienza, acquistando almeno una volta un biglietto aereo verso una meta ignota. Nella maggior parte dei casi, la prenotazione è avvenuta tra i due e i sette giorni prima della partenza. E il 35% ha invece ricevuto in regalo un viaggio a sorpresa, anche questa un’idea davvero originale.

Non tutti hanno ancora avuto il coraggio di lanciarsi in quest’avventura, ma il pensiero c’è: per il 28% dei partecipanti all’indagine, l’idea di rinunciare all’organizzazione del viaggio e agire d’istinto è molto allettante. Forse anche per via delle numerose testimonianze positive di tantissimi turisti che hanno compiuto un salto nel buio e ne sono rimasti entusiasti. Naturalmente, abbiamo già visto alcuni dei lati negativi di questo nuovo trend: per il 29% degli intervistati, la mancanza di ferie – o la difficoltà nel prenderle all’ultimo momento – è un ostacolo alla partenza improvvisa.

Per chi volesse finalmente provare questa esperienza, non resta che seguire qualche semplice consiglio. Innanzitutto, occorre essere aperti a molteplici destinazioni: iniziando a cercare i prezzi dei biglietti aerei per tutto il mondo, è molto più facile trovare qualcosa che rientri anche in un budget piuttosto risicato. Ed è molto importante scegliere bene la compagnia con cui viaggiare, visto che il viaggio al buio è già di per sé un evento adrenalinico: il 49% dei partecipanti sceglierebbe il proprio partner, il 20% partirebbe con la famiglia e il 19% con gli amici.