Come distrarsi in volo: 10 idee pratiche e comode

Molto spesso durante un viaggio in aereo le persone tendono ad annoiarsi: ecco 10 idee pratiche e comode per distrarsi in volo e ingannare il tempo rilassandosi

Come distrarsi in volo: idee pratiche e comode

Spiagge paradisiache oppure città vibranti vi stanno aspettando per la prossima avventura e per raggiungerle dovete prendere un volo che potrebbe durare anche molte ore.

La destinazione sarà splendida ma, va detto, non sono soltanto le mete a rendere una vacanza memorabile: anche il viaggio fa parte dell’esperienza ed è importante renderlo quanto più piacevole possibile, soprattutto se il tragitto dovrà durare molto tempo.

Se fate parte di coloro che non riescono proprio a dormire durante il volo e vi sembra che le ore in aereo siano interminabili, ecco i nostri suggerimenti per ingannare il tempo e distrarsi in volo, viaggiando in serenità senza noia e stress inutili.

Leggere un libro

In un mondo sempre più frenetico, spesso non si ha tempo per sconnettersi da tutto per leggere un buon libro. Portatelo con voi in aereo, si rivelerà un ottimo compagno di viaggio.

A ognuno il suo: dal romanzo storico, d’amore o fantascientifico, fino al giallo o alla biografia, un libro dalla trama coinvolgente è un ottimo modo per far passare il tempo in aereo e distrarsi immergendovi in storie avvincenti.

Un’alternativa al classico libro stampato sono gli e-book, con i quali poter leggere su supporto tecnologico, oppure gli audiolibri: un modo alternativo, che sta prendendo sempre più piede, per leggere un libro ascoltandolo e immergendosi ancor meglio nella sua trama appassionante.

Ascoltare musica e podcast

Quale miglior modo per rilassarsi e passare del tempo piacevole se non ascoltando la vostra musica preferita? Cuffie alle orecchie e immergetevi nel potere di coinvolgimento delle note. Ogni genere va bene durante un volo, non soltanto la musica più tranquilla: ognuno ha i propri gusti musicali.

Se nel vostro volo non avete a disposizione la connessione wi-fi, prima di partire accertatevi di aver salvato una quantità di musica sufficiente per il tempo del viaggio e che il dispositivo con il quale volete ascoltarla sia ben carico, sebbene la musica consumi meno batteria rispetto alla visione di un film.

Non solo musica. Anche i podcast sono validi alleati per trascorrere piacevolmente il tempo di un volo. Molto diffusi in America e sempre più ascoltati anche in Italia, i podcast sono prodotti audio reperibili su molteplici piattaforme. Suddivisi in puntate, trattano qualsiasi tematica, dal crime alle notizie del giorno, dagli approfondimenti tecnologici a quelli socioculturali. Ce n’è per tutti i gusti.

Guardare film e serie tv

Siete divoratori di film e serie tv o semplicemente vi piace rilassarvi di fronte a una pellicola del vostro genere preferito? Allora il volo in aereo è il momento ideale per passare il tempo e godersi l’intrattenimento del cinema ad alta quota.

Come per la musica, dalle diverse piattaforme streaming disponibili potete scaricare sui vostri dispositivi elettronici il nuovo film che non siete ancora riusciti a guardare, oppure tutte le puntate dell’ultima serie tv preferita che state seguendo. Lasciatevi ispirare dai migliori film adatti a un viaggio in aereo, oppure dai vostri gusti cinematografici. Non vi renderete nemmeno conto di essere già arrivati a destinazione.

Dormire

Sembra una banalità, ma dormire in aereo fa bene al corpo e alla mente. Sì, perché arriverete riposati a destinazione e sarete stati in grado di adeguarvi in anticipo al nuovo fuso orario, compensando il tanto temuto jet lag.

Esistono dei trucchi per riuscire a dormire adatti a coloro che solitamente passano ore insonni in aereo, stressandosi oltre il dovuto. Alcuni esempi? Scegliere i posti adatti, evitando quindi quelli vicino ai bagni e alla cucina o quelli affacciati al corridoio, oppure munirsi di mascherina per gli occhi e tappi per le orecchie in modo da non essere disturbati.

Lavorare al computer o studiare

Per coloro che non smettono mai di lavorare, oppure devono terminare un lavoro universitario, c’è anche l’opzione di mettersi al computer per studiare o concludere un progetto prima delle meritate vacanze. Un metodo spesso più noioso rispetto ad altri per far passare il tempo in aereo, ma sicuramente proficuo.

Anche se non avrete la connessione wi-fi non importa, potrete portarvi avanti con il lavoro per poi sfruttare internet non appena sarete atterrati.

Socializzare

Se non viaggiate soli, ma in coppia, con amici o con i figli, il tempo in viaggio piò essere ingannato anche semplicemente chiacchierando con loro. Ma non solo, l’aereo è un luogo in cui molte persone si ritrovano a passare del tempo insieme e ognuna ha una propria storia di vita, motivazioni diverse per viaggiare, provenienze e destinazioni differenti che possono essere curiose da scoprire.

Se vi piace relazionarvi e confrontarvi con le persone che viaggiano al vostro fianco (a patto che abbiano piacere anche loro a farlo), il tragitto in aereo si può trasformare in un viaggio piacevole passato socializzando e conoscendo una persona nuova che arricchirà il vostro bagaglio di conoscenze e, perché no, potrebbe diventare vostra amica.

Dedicarsi alla mindfulness

Se non l’avete mai fatto, un lungo viaggio in aereo potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per praticare tecniche di meditazione e mindfulness, ottime per ridurre stress e ansia durante il volo. Esistono ormai molteplici app dedicate a quest’attività che insegna anche l’importanza del controllo della respirazione per il rilassamento del corpo e della mente.

Mettete quindi un paio di cuffie che riproducano rumore bianco in modo da isolarvi dai suoi esterni dei motori e delle chiacchiere delle persone e dedicatevi alla meditazione e alla respirazione.

Giocare in aereo

Dedicarsi al gioco e allo svago è sicuramente un ottimo modo per trascorrere il tempo in aereo divertendosi, da soli o in compagnia. Che sia una sfida insieme al vostro compagno di viaggio con il gioco di carte preferito, oppure un cruciverba in solitaria che stimola il cervello, o ancora l’app di un videogame sul vostro smartphone, vi potrete rilassare e godere del tempo piacevole in volo.

Pianificare il vostro viaggio

State finalmente partendo per la prossima meritata vacanza dopo tanto lavoro e non avete avuto tempo di organizzare tutti i dettagli del viaggio? Potrete sfruttare le ore trascorse in alta quota per pianificare tutto e stilare una lista dei luoghi che vorreste visitare, dei cibi tipici che vi piacerebbe assaggiare o delle migliori spiagge nelle quali sdraiarsi in totale relax, baciati dal sole e cullati dalle onde del mare.

Scrivere un diario di viaggio

Per trascorrere del tempo di qualità in aereo senza pensare alla lunghezza del tragitto, potreste anche iniziare a scrivere il primo capitolo del vostro diario di viaggio, proprio come si faceva un tempo, quando la tecnologia non era predominante e i ricordi si trascrivevano nero su bianco sulle pagine profumate di un diario, fissandoli per sempre nella memoria.