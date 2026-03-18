Il lago di Como è affascinante tutto l’anno, ma con la fioritura primaverile le dimore storiche e i loro giardini diventano ancora più belli e proprio per questo sono pronti a riaprire le porte ai visitatori: riparte la stagione di Villa Carlotta che riapre con tantissimi eventi in programma, mostre e iniziative.
Dopo i mesi invernali, usati per restauri, potature e nuovi allestimenti, il museo e il giardino botanico tornano ad accogliere i visitatori con una novità inattesa: si chiama Lotti, ed è una piccola creatura fatta di foglie, radici e fiori; lo “Spirito del Giardino“, secondo la leggenda costruita attorno a lei. Una mascotte, insomma, pensata soprattutto per i bambini, che la troveranno ad accompagnarli lungo i sentieri del parco con il suo taccuino da giardiniere.
Indice
Quando riapre Villa Carlotta
La stagione ufficiale della villa sul lago di Como va dal 20 marzo all’8 novembre 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Dopo quella data, la villa resterà aperta a weekend selezionati: 14-15, 21-22, 28-29 novembre e 5-8 dicembre, per chi vuole vivere l’atmosfera del pre-Natale.
Il programma della stagione 2026
Il calendario del programma 2026 di Villa Carlotta è fitto. Si parte con la mostra Saluti da Villa Carlotta (2 aprile – 2 novembre), nata da un progetto dei tirocinanti del corso di Alta Formazione in Curatela Museale della Sapienza di Roma: una selezione di cartoline storiche del parco e del lago, restituite al pubblico come frammenti dello sguardo di Giorgio II sul paesaggio.
In autunno arriva la mostra più attesa: Dinastie d’Europa sul lago di Como (19 settembre – 8 dicembre). Documenti, fotografie, arredi e materiali d’archivio per raccontare la stagione più internazionale della villa, tra metà Ottocento e primo Novecento mettendo l’accento su Marianne di Orange-Nassau, la figlia Charlotte di Prussia, il duca Georg II e le loro relazioni con le grandi corti europee.
Per i bambini, torna il Summer Camp (giugno e settembre, dai 6 agli 11 anni) e, per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, l’English Camp a fine agosto. Il 6 aprile, Pasquetta, si comincia con la caccia alle uova nel giardino.
Sul fronte degli eventi, si segnalano alcune date:
- 23 aprile: Visita guidata con i giardinieri tra rododendri e azalee nel momento di massima fioritura;
- 9-10 maggio: Adesione a FuoriOrticola, con visita tematica e laboratori per famiglie;
- 16 maggio: Notte al Museo per il Weekend delle Ville e Musei del Lago di Como;
- 20-21 giugno: Solstizio d’estate colazione in giardino, osservazione astronomica notturna, e il giorno dopo il Cammino musicale del Lago di Como che parte da Villa Margherita a Griante (dove Verdi lavorò a La traviata) per concludersi a Villa Carlotta;
- 10 luglio: concerto Wandelkonzert di LacMus Festival, dedicato alla memoria dell’esecuzione della Terza Sinfonia di Brahms nella villa, nel maggio del 1884;
- Dal 3 ottobre: Festival d’Autunno con il Pumpkin Patch, laboratori e degustazioni fino all’8 novembre.
Dove si trova Villa Carlotta e come arrivare
Villa Carlotta sorge a Tremezzina, il borgo incantevole sul lago di Como. Per raggiungerla si può utilizzare la combo treno e battello molto suggestiva, oppure comodamente in auto percorrendo la SS340. Sono disponibili parcheggi liberi e a pagamento nella zona.