Riapre Villa Carlotta sul Lago di Como: tra giardini in fiore, arte e panorami, è una delle esperienze top della primavera italiana

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Ufficio Stampa Villa Carlotta riapre: il programma del 2026

Il lago di Como è affascinante tutto l’anno, ma con la fioritura primaverile le dimore storiche e i loro giardini diventano ancora più belli e proprio per questo sono pronti a riaprire le porte ai visitatori: riparte la stagione di Villa Carlotta che riapre con tantissimi eventi in programma, mostre e iniziative.

Dopo i mesi invernali, usati per restauri, potature e nuovi allestimenti, il museo e il giardino botanico tornano ad accogliere i visitatori con una novità inattesa: si chiama Lotti, ed è una piccola creatura fatta di foglie, radici e fiori; lo “Spirito del Giardino“, secondo la leggenda costruita attorno a lei. Una mascotte, insomma, pensata soprattutto per i bambini, che la troveranno ad accompagnarli lungo i sentieri del parco con il suo taccuino da giardiniere.

Quando riapre Villa Carlotta

La stagione ufficiale della villa sul lago di Como va dal 20 marzo all’8 novembre 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Dopo quella data, la villa resterà aperta a weekend selezionati: 14-15, 21-22, 28-29 novembre e 5-8 dicembre, per chi vuole vivere l’atmosfera del pre-Natale.

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Il programma della stagione 2026

Il calendario del programma 2026 di Villa Carlotta è fitto. Si parte con la mostra Saluti da Villa Carlotta (2 aprile – 2 novembre), nata da un progetto dei tirocinanti del corso di Alta Formazione in Curatela Museale della Sapienza di Roma: una selezione di cartoline storiche del parco e del lago, restituite al pubblico come frammenti dello sguardo di Giorgio II sul paesaggio.

In autunno arriva la mostra più attesa: Dinastie d’Europa sul lago di Como (19 settembre – 8 dicembre). Documenti, fotografie, arredi e materiali d’archivio per raccontare la stagione più internazionale della villa, tra metà Ottocento e primo Novecento mettendo l’accento su Marianne di Orange-Nassau, la figlia Charlotte di Prussia, il duca Georg II e le loro relazioni con le grandi corti europee.

Per i bambini, torna il Summer Camp (giugno e settembre, dai 6 agli 11 anni) e, per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, l’English Camp a fine agosto. Il 6 aprile, Pasquetta, si comincia con la caccia alle uova nel giardino.

Sul fronte degli eventi, si segnalano alcune date:

23 aprile : Visita guidata con i giardinieri tra rododendri e azalee nel momento di massima fioritura;

: Visita guidata con i giardinieri tra rododendri e azalee nel momento di massima fioritura; 9-10 maggio : Adesione a FuoriOrticola, con visita tematica e laboratori per famiglie;

: Adesione a FuoriOrticola, con visita tematica e laboratori per famiglie; 16 maggio : Notte al Museo per il Weekend delle Ville e Musei del Lago di Como;

: Notte al Museo per il Weekend delle Ville e Musei del Lago di Como; 20-21 giugno : Solstizio d’estate colazione in giardino, osservazione astronomica notturna, e il giorno dopo il Cammino musicale del Lago di Como che parte da Villa Margherita a Griante (dove Verdi lavorò a La traviata) per concludersi a Villa Carlotta;

: Solstizio d’estate colazione in giardino, osservazione astronomica notturna, e il giorno dopo il Cammino musicale del Lago di Como che parte da Villa Margherita a Griante (dove Verdi lavorò a La traviata) per concludersi a Villa Carlotta; 10 luglio : concerto Wandelkonzert di LacMus Festival, dedicato alla memoria dell’esecuzione della Terza Sinfonia di Brahms nella villa, nel maggio del 1884;

: concerto Wandelkonzert di LacMus Festival, dedicato alla memoria dell’esecuzione della Terza Sinfonia di Brahms nella villa, nel maggio del 1884; Dal 3 ottobre: Festival d’Autunno con il Pumpkin Patch, laboratori e degustazioni fino all’8 novembre.

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Dove si trova Villa Carlotta e come arrivare

Villa Carlotta sorge a Tremezzina, il borgo incantevole sul lago di Como. Per raggiungerla si può utilizzare la combo treno e battello molto suggestiva, oppure comodamente in auto percorrendo la SS340. Sono disponibili parcheggi liberi e a pagamento nella zona.