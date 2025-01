Cosa vedere a Chicago: guida alla scoperta della Venezia d’America

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa visitare a Chicago

Molti la conoscono con il soprannome di città del vento, a causa della condizione climatica che spesso colpisce la meta ma è anche una delle protagoniste di tantissime serie TV e film: stiamo parlando di Chicago. Con uno skyline di tutto rispetto, un numero di musei incredibile, spiagge (sì, ti stupirò!) e tanto altro da offrire è una meta top non solo per chi parte alla scoperta della Route66. C’è chi visita Chicago per ripercorrere i set cinematografici più famosi, chi la sceglie come tappa iniziale della Route66 e chi semplicemente vuole scoprire altre città americane oltre alla splendida New York e alla vivace San Francisco. Soprannominata “la Venezia d’America” è meta dello shopping, tanto che ci sono cose che conviene davvero comprare a Chicago spaziando dall’abbigliamento ai prodotti tipici. Vediamo insieme cosa c’è da vedere a Chicago tra attrazioni, monumenti, musei e tanto altro.

The Bean al Millenium Park

Partiamo il nostro giro di Chicago da una vera istituzione il The Bean: lo conosciamo in realtà con questo soprannome ma il suo vero nome è Cloud Gate. Si tratta di una struttura futuristica realizzata da Anish Kaapor, l’artista britannico ha dato vita al simbolo della città che oggi si trova all’interno del Millennium Park e riflette quello che è lo skyline della città. Tra le altre sculture artistiche nel parco c’è la Crown Fountain, una fontana curata nei minimi particolari e spesso cornice di alcuni eventi culturali gratuiti. Ti consiglio di non perdere il Jay Pritzker Pavilion: si tratta di un anfiteatro progettato da Frank Gehry dove per tutto l’anno si tengono concerti e spettacoli dal vivo.

Chicago Riverwalk e giro in barca sul Chicago River

Non si può certo visitare Chicago senza percorrere la Riverwalk: rilassante, questo percorso pedonale regala bellissime viste e ovviamente non mancano bar e caffetterie lungo la strada. Per un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente consiglio un giro in barca sul Chicago River: si possono prenotare crociere con guide esperte che raccontano la storia degli edifici e di sera il ricordo è ancora più magico grazie alle tantissime luci.

Navy Pier

Raggiungi poi il Navy Pier, si tratta di un molo lungo quasi un chilometro spesso utilizzato come cornice in film e serie TV. A dominare la scena una ruota panoramica su cui ti consiglio di salire per goderti la vista; potrai fermarti qui a cena tra ristoranti e locali e ovviamente non perderti una visita allo Shakespeare Theatre.

Fonte: iStock

Lincoln Park

TI piacerebbe una pausa dalla vita frenetica del centro? I local amano pranzare al Lincoln Park e spesso ci vanno con i propri figli, portandoli a visitare lo zoo, uno dei pochi gratuiti degli Stati Uniti. Altra chicca? Il giardino botanico con serre e piante esotiche dove rilassarsi e godersi una bella passeggiata nella natura.

Partita al Wrigley Field o allo United Center

Un viaggio negli States non è completo se non si vive almeno un’esperienza da vero local. Un’opportunità? Seguire un match sportivo: una partita all’iconico Wrigley Fields, casa dei Chicaco Cubs, darà modo di scoprire da vicino il mondo del baseball in una struttura storica inaugurata nel 1914. Un’alternativa? Lo United Center dedicato a basket e hockey: qui si disputano partite dei Chicago Bulls della NBA e dei Chicago Blackhawks della NHL

I grattacieli di Chicaco e la Willis tower

Tra i motivi per cui Chicago è famosa c’è la sua architettura mozzafiato dominata dai grattacieli. Tra gli edifici più famosi? La Willis tower che molti conoscono in realtà come Sears Tower: alta più di 110 piani per oltre 400 metri, conquista tutti con la terrazza Skydeck con pavimento in vetro che regala una vista spettacolare sia sulla città che sul lago Michigan. Un’altra opzione straordinaria è il 360 Chicago Observation Deck, situato nella John Hancock Center, che offre viste a 360 gradi sulla città, sul lago Michigan e, nelle giornate limpide, persino sugli stati vicini. Per i più coraggiosi, prova l’attrazione TILT, che ti inclina verso l’esterno per una prospettiva unica sulla città.

Fonte: iStock

Il quartiere di Chicago Loop

Se dovessimo inserire un quartiere centrale ma originale da visitare sarebbe il Chicaco Loop, molti lo conoscono per la presenza del Chicago Theatre con l’iconica insegna al neon ma in realtà qui si ammira il famoso Cloud Gate o si può passeggiare all’interno del Millennium Park.

Cartelli che segnano l’inizio della Route 66

Chi sogna un viaggio in America avrà progettato almeno una volta di scoprirla esplorando la Route 66 che inizia proprio da Chicago. Una delle foto top da scattare qui è quella nelle prossimità dei segnali ufficiali che si trovano tra Adam Street e Michigan Avenue: che tu voglia effettivamente partire o solo dare un’occhiata facci un salto.

Fonte: iStock

Quartiere Pilsen per gli amanti della street art

Gli appassionati di arte troveranno a Pilsen pane per i loro denti: qui la street art domina la scena e i murales dal fascino spettacolare raccontano l’eredità latino-americana della zona. Il quartiere storico ospita il museo dell’arte messicana e proprio qui l’arte e la tradizione si respirano ad ogni angolo. Se passi dalla zona concediti anche una pausa culinaria gustando piatti messicani autentici: dai tacos alle enchiladas, qui è tutto fatto a regola d’arte. Particolarmente scenografico durante il Dia de los Muertos: la data coincide con un evento che trasforma il quartier con un’esplosione di colori e suoni.

Quartiere di Chinatown

In molte città si trova Chinatown ma il quartiere di Chicago ha davvero tanto da raccontare. Oltre a ristoranti autentici e negozi tradizionali, qui c’è proprio una vivace comunità cinese in città che dà modo di avvicinarsi ad usi e costumi. Tra le tappe da non perdere il Chinatown Gate, un vero e proprio ingresso lungo la Cermak Road con decori e simboli tradizionali ma altrettanto imperdibile Chinese American Museum of Chicago dove scoprire la storia della comunità per poi raggiungere il Ping Tom Memorial Park in prossimità del fiume.

Fonte: iStock

Le spiagge più belle di Chicago

Forse non è considerata una meta balneare, eppure chi ci vive si allontana spesso dal traffico per godersi le spiagge. Ma quali sono le più belle di Chicago? Chiaramente qui non c’è mare ma è il lago Michigan a fare da bacino d’acqua e regalare un momento di autentico relax.

Hai mai pensato che una città come Chicago, con il suo skyline mozzafiato e il ritmo frenetico, potesse anche offrirti spiagge da sogno? Sì, hai capito bene: spiagge. Nonostante non sia certo questo il primo paesaggio che ci viene in mente pensando alla city degli USA la balneazione del lago attira molti, seppur in un periodo molto limitato dell’anno. Le temperature dell’acqua sono molto fredde e vengono affrontate per lo più durante i mesi estivi e in modo particolare ad agosto. Devi sapere però che nonostante si possa fare il bagno il lago Michigan è considerato uno dei 5 più pericolosi tra i grandi laghi e serve quindi incredibile prudenza.

Fonte: iStock

Tra le destinazioni consiglia? Ohio Street Beach, la più comoda da raggiungere dal centro città e non distante dall’iconica ruota panoramica oppure la Oak Street Beach che è proprio la prima che si incontra percorrendo la città verso nord: qui la particolarità è lo spettacolare skyline. Più selvaggia la North Avenue Beach mentre per chi desidera una foto ricordo effetto wow sullo skyline di Chicago spostandosi verso sud si raggiunge la Margaret T. Burroughs Beach and Park.

I musei di Chicago da vedere

Chicago ha davvero molto da offrire ma sono soprattutto i musei ad attirare l’attenzione, offrendo un panorama culturale e artistico che rispecchia l’anima vibrante della città statunitense. In cima alla wishlist non può che esserci l’Art Institute of Chicago: qui i capolavori senza tempo e le gallerie danno modo di scoprire da vicino titoli iconici come American Gothic di Grant Wood e Una domenica pomeriggio sulla Grande-Jatte di George Seurat.

Chi viaggia con i bambini potrà mettere invece due nomi nel programma: l’Alder planetarium, per immergersi tra stelle e galassie con esperienze immersive, spettacoli digitali e tanto altro, e lo Shedd Aquarium dove incontrare pinguini, squali e tantissime creature marine esplorando i fondali degli oceani di tutto il mondo.

Fonte: iStock

Lo Chicago History Museum è invece una tappa obbligata per scoprire le radici indigene della località fino all’incendio del 1871 raccontando l’evoluzione di una delle mete più amate degli Stati Uniti. Altrettanto imperdibile l’American Writers Museum ispirato proprio a quello di Dublino: come nel Dublin Writers Museum si spazia tra opere, autori, generi. Inaugurato nel 2017 ti farà scoprire oltre 100 autori tra cui Tennessee Williams, Kurt Vonnegut, e Flannery O’Connor arrivando a sale dedicate alle macchine da scrivere e al momento creativo che precede la composizione.

Fonte: iStock

Altra tappa imperdibile il Field Museum, un vero e proprio portale per scienziati e amanti della storia naturale: tra i pezzi forte lo scheletro di T-Rex più grande mai trovato. Un vero e proprio viaggio nel tempo.

E che dire del National Museum of Mexican Art? Chi lo visita ne resta estasiato: qui si celebra la tradizione culturale e artistica del Messico attraverso mostre e opere a tema. Ultimo museo di Chicago che ti suggerisco è una chicca per i più golosi: si tratta del Museum of Ice Cream. Un museo dedicato al gelato, hai capito bene: un viaggio dolcissimo alla scoperta di uno dei dolci più amati in tutto il mondo.