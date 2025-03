Come fare la valigia per Madrid? La capitale spagnola è una città accogliente, che merita di essere scoperta in tutte le stagioni, ma con qualche accorgimento

Fonte: iStock Vacanza a Madrid: cosa mettere in valigia

Quando si parte per un viaggio una delle cose su cui maggiormente ci soffermiamo sono i bagagli: cosa portare – e in particolare – quali vestiti e oggetti inserire in valigia, sono dei passaggi fondamentali su cui ragionare.

Ogni luogo, infatti, può richiedere attenzioni specifiche: se si raggiunge una località con il clima molto rigido si dovranno avere con sé capi pensati appositamente per le basse temperature, diversamente – se si viaggia verso mete calde – si dovrà optare per un abbigliamento leggero. E poi si deve pensare se possono essere utili farmaci, accessori specifici, prese per la corrente e molto altro.

Se si programma un viaggio a Madrid, ad esempio, si dovrà decidere cosa mettere in valigia anche sulla base del periodo dell’anno, poiché il clima cambia molto da estate a inverno.

Tutte le informazioni utili su cosa inserire nei bagagli quando si va in vacanza nella capitale spagnola.

Abbigliamento e accessori, cosa mettere in valigia quando si va a Madrid

Stagione che vai, abbigliamento che serve: a Madrid questa frase vale tantissimo, perché le temperature cambiano molto da estate a inverno. Il suo clima è di tipo continentale temperato e questo significa che, se la temperatura media a gennaio si aggira intorno ai 6 gradi, quella di luglio può raggiungere i 26 gradi. Si tratta di medie, infatti è importante sapere che può fare molto più caldo e anche molto più freddo, con il termometro che può – rispettivamente – abbassarsi ogni tanto sotto lo 0, o salire fino a 35 gradi.

I capi che si mttono nei bagagli, quindi, variano in base al periodo dell’anno: in inverno sarà bene portare maglioni e giacche pensanti, senza dimenticare cappello, sciarpa e guanti. In estate – invece – si può optare per qualcosa di leggero, senza dimenticare una felpa e una giacca da avere con sé la sera.

Il segreto, comunque, a prescindere dal periodo dell’anno in cui si viaggia, è quello di vestirsi a strati in modo da poter modulare la copertura in base alla temperatura reale.

Madrid si trova su un altopiano al centro della Spagna e quindi a un’altitudine di circa 655 metri, almeno per quanto riguarda il centro della città; le piogge non sono abbondanti, ma ci sono dei mesi in cui sono più frequenti: da ottobre ad aprile è bene vere con sé tutto l’occorrente che permette di esplorare la città anche con il cattivo tempo.

Se durante i periodi più freddi una giacca pesante che sia adatta alla pioggia è l’ideale, quando le temperature si alzano basta un capo leggero e pensato appositamente per la stagione primaverile. Nulla ci vieta di portarlo anche in estate, per maggiore sicurezza.

Così come tra gli accessori è indispensabile un ombrello. Le scarpe vanno scelte comode, adatte alle lunghe passeggiate e che non siano nuove, dal momento che questo potrebbe causare fastidi ai piedi. Molto meglio optare per un abbigliamento sportivo e comodo, che si adatti all’esplorazione della città. Da non dimenticare occhiali da sole e crema solare, soprattutto nella bella stagione e, se si programma di uscire la sera, qualche outfit adatto.

Vale la pena, anche, lasciare un po’ di spazio in valigia per acquistare qualche capo di abbigliamento poiché in città ci sono tanti negozi per tutti i gusti.

Madrid in tutte le stagioni: cosa fare

Madrid è una città che vale la pena scoprire in ogni stagione, sono tanti gli eventi che la animano, mese dopo mese, ma è anche una capitale ricca di meraviglie che spaziano dall’arte, all’architettura, dalla cultura alla sua vivacità.

Ci sono luoghi da visitare a prescindere dal periodo dell’anno, come il Museo del Prado, famosissimo e molto importante, conserva alcune opere strabilianti di artisti eccezionali, tra cui Raffaello, Caravaggio e Velázquez. Tappa imperdibile anche il Museo Reina Sofia dove si può ammirare – tra le tante meraviglie – la Guernica di Pablo Picasso.

Merita una visita il Palazzo Reale, residenza ufficiale della royal family spagnola che però non abita qui ma vive nel Palazzo della Zarzuela. Al suo interno conserva alcuni dipinti preziosi, oltre a stanze bellissime: si può entrare ed è la tappa perfetta per le giornate più fredde.

Da segnare tra le location da raggiungere, infine, la cattedrale Santa Maria Real de l’Almudena: aperta ogni giorno dalle 10 alle 20,30, è imponente e la sua consacrazione è avvenuta a giugno del 1993 per mano di Giovanni Paolo II. È corredata di un museo.

Un giro per la città merita tantissimo, ovviamente da programmare per le giornate senza pioggia per godere pienamente delle bellezze di Madrid: e allora perché non fare una bella passeggiata lungo la Gran Via? Ma anche da Plaza Mayor, con i suoi portici dove si susseguono locali e negozi: è il posto giusto in cui rifugiarsi in caso di maltempo. Da segnare anche Puerta del Sol, chilometro zero delle strade di tutta la Spagna: luogo antico e bellissimo.

Nella bella stagione merita una visita accurata il Parco del Buen Retiro, con i suoi percorsi, i giardini e i laghetti: 118 ettari di meraviglia in cui camminare lasciandosi affascinare dalla natura intorno a sé. Andrebbe visto a prescindere, ma la primavera e l’autunno sono senza dubbio le stagioni migliori. Il Real Jardín Botánico de Madrid, è meraviglioso anche in autunno con i colori di questa stagione a colmare lo sguardo. A febbraio, invece, merita una visita la Quinta de los Molinos, uno spazio verde in cui gli alberi esplodono con la loro fioritura.

Queste sono solo alcune delle cose da fare e vedere a Madrid nel corso delle stagioni, ma questa città offre tantissimo e in ogni momento dell’anno è un piacere visitarla.