Perchè prenotare un volo verso Fuerteventura in inverno

Hai voglia di viaggiare, ma aspetti sempre l’offerta giusta per prenotare? Allora è arrivato il momento di segnarti le date: dal 15 settembre alle 9:00 fino alla mezzanotte del 22 settembre 2025, easyJet lancia la sua Big Orange Sale, una promozione imperdibile che mette a disposizione 200.000 posti scontati fino al 20%.

L’occasione dà modo di partire dal 29 settembre 2025 al 22 marzo 2026: una finestra temporale interessante che coinvolge l’autunno, tutto l’inverno (ponti inclusi!) e l’arrivo della primavera. Ecco le opzioni più interessanti.

Da Milano a Luxor

Chi parte da Milano Malpensa ha una nuova, incredibile opportunità: raggiungere Luxor, la porta d’ingresso all’Egitto faraonico. Templi che raccontano storie di 3.000 anni fa, viali ornati da sfingi, i templi di Karnak e non solo.

Storia ed emozione vanno a braccetto…tra le esperienze cult? Salire su una mongolfiera all’alba per vedere il sole illuminare la Valle dei Re dall’alto, oppure godersi una splendida crociera sul Nilo. Molti turisti amano poi fare shopping all’interno di mercati local e bazar, portando a casa spezie, tessuti o artigianato. Perché scegliere Luxor? Perché è una di quelle mete che ti resta dentro per sempre.

Da Roma a Glasgow

Da febbraio 2026 c’è una novità: Roma si collega con voli diretti a Glasgow e ci fa vivere la magia della Scozia in un periodo low cost e lontanissimo dall’overtourism.

La città, non meno interessante di Edimburgo, è caratterizzata da un mix tra architettura moderna ed edifici vittoriani. Non ci si può perdere una tappa in un pub storico, dove godersi una birra e tanta musica live. Giovane e vibrante, attrae universitari e giovani da tutto il mondo per vivere la magia della vita scozzese.

E se sei un amante dell’arte, la Kelvingrove Art Gallery ti lascerà senza fiato. Marcia in più? Da qui si parte per le Highlands che con i loro paesaggi da cartolina, i laghi leggendari e i castelli misteriosi hanno già incantato milioni di turisti…pianificare un viaggio a febbraio sembra il momento perfetto per scoprire il mistero di Nessie sotto le acque di Loch Ness.

Da Napoli a Fuerteventura

Chi parte dal Sud può considerare tante tratte interessanti proprio da Napoli come quella che ci porta direttamente a Fuerteventura. Il paradiso delle Canarie in inverno è un gioiellino da scoprire, con un clima mite e spiagge lunghissime perfettamente vivibili anche nei mesi più freddi.

L’isola avventurosa dà modo di esplorare i paesaggi vulcanici che sembrano lunari o passeggiare tra i villaggi bianchi pieni di fascino. E quando cala la sera, il cielo si illumina di stelle come difficilmente se ne vedono altrove in Europa. Motivo in più per sceglierla? La cucina local che incanta i palati più esigenti.

Fuerteventura è perfetta se vuoi una vacanza che ti ricarichi completamente: puoi staccare la spina, mettere via il cappotto e indossare le infradito anche a gennaio. E con gli sconti della Big Orange Sale, puoi concederti il lusso di scappare al sole senza spendere troppo.