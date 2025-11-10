Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’inverno è ormai alle porte e le temperature in discesa ci fanno venire voglia di mare e sole. Con le feste natalizie in arrivo, sono tante le occasioni per partire e trascorrere il periodo su spiagge da sogno, soprattutto grazie alle nuove tratte easyJet per l’inverno che ci fanno volare verso destinazioni top a partire da 22 euro. Ecco 3 proposte da prenotare oggi.

Voli low cost per Luxor

Da Milano Malpensa con 28 euro circa è possibile arrivare a Luxor, meta calda dove scoprire la storia dell’Antico Egitto. La meraviglia a cielo aperto permette di scoprire le leggende sui faraoni, i templi come quello di Karnak e godersi una splendida crociera sul Nilo. Se amate le esperienze particolari, non perdete un volo in mongolfiera all’alba sopra la Valle dei Re: vedere il sole sorgere tra le tombe dei faraoni è pura magia (e costa meno di quanto pensiate). E per chi ama un po’ di shopping locale, il Souk di Luxor è un tripudio di colori, spezie e profumi. La nuova tratta in promozione sarà attiva da febbraio 2026.

Voli low cost per Tenerife

Tra le mete più economiche e nuove da raggiungere per l’inverno con easyJet c’è Tenerife. La tratta novità parte da Milano Linate con voli da 31 euro circa e dà modo di scoprire la celebre isola vulcanica dove è estate tutto l’anno. Sull’isola tra tapas, musica dal vivo e spirito canario si vive la nightlife più vivace tra Santa Cruz e Costa Adeje, mentre gli amanti del mare troveranno top Playa del Duque e El Médano.

Il bello è che da qui ci si sposta velocemente sulle isole minori e meno turistiche come La Gomera o El Hierro utilizzando voli rapidi di Binter con prezzi convenienti e spostamenti rapidi. I voli partiranno dai primi giorni di marzo, un’ottima occasione per organizzare una fuga cercando il sole di Tenerife quando in Italia fa ancora freddo.

Voli low cost per Sal

Se cercate acque turchesi, sabbia dorata e temperature perfette anche a dicembre, Sal è quello che fa per voi. L’isola più famosa di Capo Verde è ora raggiungibile con voli easyJet a partire da 76 euro circa, rendendo il sogno tropicale un affare da veri intenditori.

A poche ore di volo dall’Italia, vi ritroverete in un piccolo angolo di paradiso dove la parola d’ordine è slow life. Le giornate scorrono lente tra bagni di sole a Santa Maria, gite in barca alla scoperta delle tartarughe e serate al ritmo di musica capoverdiana nei locali sulla spiaggia.

Per i più avventurosi, imperdibile un’uscita in quad nel deserto di Terra Boa o una visita alle saline di Pedra de Lume, dove potrete galleggiare come nel Mar Morto, immersi in un cratere vulcanico. Un’esperienza surreale e super instagrammabile.

La cucina locale è una delizia: provate la cachupa, piatto tipico a base di mais e fagioli, accompagnata da pesce fresco e birra ghiacciata. E se amate il kite surf o il windsurf, Sal è una delle mete top mondiali grazie ai suoi venti costanti e alle spiagge infinite.

Le mete low cost per l’inverno sono davvero tante e tra le nuove tratte easyJet per l’inverno 2025-2026 si trovano vere chicche spaziando tra alcune località calde come quelle che abbiamo selezionato, ma anche capitali del nord Europa e nuove rotte più fredde per chi sogna di vedere i cieli illuminati dall’aurora boreale.