The Guardian consiglia 15 mete montane per l’estate in Europa, tra cui Monti Sibillini e Dolomiti, per vacanze rigeneranti tra natura, trekking e tradizione

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Piana Grande, Castelluccio di Norcia, Umbria

L’estate è alle porte e, secondo The Guardian, chi è alla ricerca di paesaggi mozzafiato, aria fresca e un’alternativa alla solita vacanza al mare dovrebbe puntare verso l’entroterra e le montagne europee. Tra le 15 destinazioni selezionate dal noto quotidiano britannico per vivere un’estate autentica e rigenerante, spiccano due meraviglie italiane: i Monti Sibillini e le Dolomiti. Due gioielli che uniscono natura selvaggia, tradizione gastronomica e panorami spettacolari.

Monti Sibillini: escursioni, borghi e sapori nel cuore dell’Italia

Nel cuore dell’Italia centrale, tra Umbria e Marche, si estende il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una meta che d’estate conquista l’anima di chi cerca pace, natura e buon cibo. Secondo The Guardian, questa è una delle migliori alternative alla costa, anche perché gli italiani stessi tendono a lasciarla libera per correre al mare.

Passeggiando tra borghi sospesi come Castelluccio di Norcia, arroccato su un altopiano fiorito, si possono ammirare distese di papaveri e fiordalisi, fare trekking o pedalare in scenari appenninici incontaminati. L’esperienza si completa a tavola, tra salumi d’eccellenza che si possono trovare, ad esempio, nelle macellerie di Norcia, tartufi neri e piatti della tradizione come il cinghiale con lenticchie locali.

Nei Monti Sibillini ci sono aziende agricole biologiche dove si può alloggiare nel verde, assaggiare piatti della tradizione e conoscere da vicino i prodotti tipici come i tartufi – possibilità di partecipare a tour per andare in cerca di tartufi con un tartufaio – e le erbe selvatiche.

Dolomiti: panorami da favola lungo l’Alta Via 1

Fonte: iStock

Nell’estate alpina, pochi spettacoli possono gareggiare con quello offerto dalle Dolomiti al tramonto: le rocce si tingono di rosa e oro, regalando scorci da cartolina. È in questo scenario che si snoda l’Alta Via 1, uno dei trekking più spettacolari d’Italia, lungo circa 120 chilometri da Dobbiaco a Belluno.

The Guardian la definisce una delle escursioni più memorabili d’Europa, tra pendii rocciosi, rifugi rustici e piatti tipici come polenta, cervo e canederli – gnocchi di pane con speck e formaggio. Rifugi come Lagazuoi e Cinque Torri offrono non solo ristoro, ma anche la possibilità di ammirare il cielo stellato lontano e al riparo da ogni inquinamento luminoso.

Chi vuole affrontare il percorso in modo organizzato può unirsi a tour guidati, ma l’Alta Via 1 è perfettamente accessibile anche in autonomia, prenotando per tempo i rifugi e acquistando la guida.

Altre mete montane europee consigliate da The Guardian

Oltre ai Monti Sibillini e alle Dolomiti, l’articolo del Guardian propone numerose altre destinazioni montane e lacustri per un’estate alternativa e rigenerante. Dalle Alpi francesi alla Scozia, passando per i laghi sloveni e le alture norvegesi, la varietà di paesaggi è sorprendente. Ogni meta offre esperienze uniche tra sport, natura selvaggia e relax lontano dalla folla.

Fonte: iStock

Ecco le altre destinazioni menzionate: