Si raggiunge con un'antica funicolare: Borgo il Piazzo è tra i più belli d'Italia ed è un gioiello tutto da scoprire

Getty Images Borgo il Piazzo, tra i più belli d'Italia

C’è una novità che fa battere il cuore a tutti gli amanti dei borghi italiani: Borgo il Piazzo è ufficialmente entrato nella lista dei Borghi più belli d’Italia 2025! Con questa new entry, i gioielli certificati del nostro Paese salgono a 382, e il cuore medievale di Biella si è guadagnato un posto d’onore tra le sette nuove perle selezionate quest’anno.

Ma cosa rende questo angolo di Piemonte così speciale da meritare un riconoscimento tanto prestigioso? Preparatevi a scoprire un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove le viuzze acciottolate raccontano storie di nobili e artigiani, e dove ogni scorcio è una cartolina da Instagram.

Il paesello arroccato su una collina, a 480 metri sul livello del mare, osserva dall’alto la città moderna. La cosa più cool? Potete raggiungerlo con una funicolare storica che vi farà sentire protagonisti di un film d’altri tempi.

Cosa vedere a Borgo il Piazzo

Entra a far parte dei nuovi borghi più belli d’Italia del 2025 ed è tutto da scoprire. Partiamo da piazza Cisterna, con un’anima elegante che custodisce il palazzo dei Principi Dal Pozzo della Cisterna e il palazzo Comunale.

A pochi passi, palazzo La Marmora vi aspetta con la sua facciata neoclassica e i suoi interni da sogno. Questa casa museo della storica famiglia La Marmora è un vero scrigno di tesori: la Sala del Camino, la Sala dei Castelli, il Salotto Verde e la misteriosa Sala dell’Alcova vi faranno viaggiare nel tempo. E i giardini? Meritano una visita a sé, magari in una giornata di sole primaverile.

Per gli amanti del mistero, c’è il Sudario: una piccola chiesa sconsacrata di cui si sa pochissimo. La pianta quadrata, le logge da cui i nobili assistevano alle funzioni e l’atmosfera sospesa nel tempo la rendono un luogo davvero unico. Oggi ospita occasionalmente eventi culturali, quindi tenete d’occhio la programmazione.

Non potete perdervi la Chiesa di San Giacomo, un gioiello gotico del XIII secolo che custodisce opere d’arte straordinarie. Il coro ligneo intagliato, il trittico quattrocentesco e il Battistero barocco sono solo alcuni dei tesori che vi attendono. Curiosità: osservando la chiesa in prospettiva, noterete che appare leggermente inclinata. No, non è un effetto ottico causato dal prosecco della sera prima!

Biella è una delle poche città piemontesi a conservare tutte le testimonianze di una comunità ebraica: ghetto, sinagoga e cimitero. La sinagoga del Piazzo è un gioiello nascosto: dall’esterno sembra una normale abitazione, ma varcata la soglia vi troverete in una sala riccamente decorata che vi lascerà a bocca aperta.

iStock

Prima di lasciare il Piazzo, attraversate la porta della Torrazza, con i suoi splendidi mattoni rossi a vista. Fu costruita nel 1780 per accogliere il re Vittorio Amedeo III e la regina Maria Antonia Ferdinanda di Spagna.

E se avete ancora energie, fate un salto al quartiere Vernato: le facciate antiche dei palazzi raccontano l’epopea manifatturiera dell’Ottocento, quando concerie e cuoifici erano il motore economico della zona.

Dove si trova Borgo il Piazzo e come raggiungerlo

Borgo il Piazzo è un piccolo paese in Piemonte. Fa parte della provincia di Biella e si raggiunge in circa un’ora e mezza da Milano o 30 minuti da Torino. Per arrivarci meglio utilizzare l’auto, uscendo a Carisio seguendo poi le indicazioni per Biella. Si parcheggia nella parte bassa della città e si utilizza la funicolare per salirci; in alternativa si arriva su in auto ma il parcheggio non è sempre facile da trovare.

Il modo più suggestivo per arrivarci è sicuramente la piccola cabinovia a rotaia parte da piazza Curiel che porta direttamente alla stazione Cucco, sul fianco del borgo. La notizia bomba? Le corse sono gratuite e automatiche, con partenze ogni cinque minuti.