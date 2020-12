Nasce la nuova compagnia aerea Ego Airways

editato in: da

Ha ottenuto il Certificato operatore aereo (Coa) e inizierà a volare nel 2021 la nuova compagnia aerea al cento per cento italiana Ego Airways. La presentazione virtuale alla stampa, in tempi di Covid-19, è stata fatta dai vertici della compagnia, il presidente Marco Busca e il Ceo Matteo Bonecchi.

Nonostante il periodo difficile per il mondo dei viaggi decolla, quindi, una nuova compagnia aerea con un modello rivoluzionario per l’Italia. Da uno studio fatto negli anni scorsi a livello internazionale il modello di Ego Airways si basa sull’esperienza della low cost americana JetBlue, che ha inventato una nuova classe di viaggio stravolgendo completamente il mercato, benché Ego, come precisano dalla compagnia, “non sia una low cost”.

Il passeggero è al centro dell’esperienza esclusiva e inclusiva. Ci saranno tre classi di viaggio: la Private, nelle prime file con ampio spazio per il passeggero, la Just go lounge, una via di mezzo con altrettanto spazio per le gambe, e la “Just go”.

A queste classi si possono aggiungere tutti i servizi extra a pagamento, per cui chi viaggia in classe “Just go” potrebbe salire a bordo dell’aereo arrivando anche in limousine. Tantissimi saranno i servizi personalizzati, dal fast track al delivery del trolley sottobordo, e molti dipenderanno anche dalle dotazioni degli aeroporti dove la compagnia opererà, ma cercherà di soddisfare le richieste particolari che arriveranno dai passeggeri, compresi gli animali a bordo

Rivoluzionari anche i nomi degli aerei che si chiameranno come delle persone: il primo aereo, un Embraer 190, sarà “Martina” (dal nome della figlia del presidente di Ego Airways nata un anno fa).

L’idea di questa compagnia Made in Italy è anche quella di promuovere il territorio italiano, quindi in volo saranno serviti prodotti locali portando l’italianità a livello internazionale.

Al momento della partenza, Ego volerà solo in Italia, le basi saranno inizialmente quelle di Firenze, Forlì e Catania, ma in futuro le rotte saranno anche estere.