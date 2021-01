Nasce AdriAvia, la nuova compagnia aerea tutta italiana

editato in: da

Una nuova compagnia aerea che parla principalmente italiano sta per nascere e per solcare il nostri cieli. Si chiamerà AdriAva ed è stata fortemente voluta dalla famiglia Davanzali (famiglia legata alla ormai dismessa compagnia aerea Itavia) di origine marchigiana.

Un’impresa dedicata al trasporto con aeromobili che doveva essere fondata già a ottobre 2020, ma che il Covid-19 ha fatto, inevitabilmente, posticipare.

Il vettore metterà base nella città di Ancona per voli nazionali e transadriatici e inizialmente utilizzerà 2 Atr 72-600 con 72 posti per collegare Roma e Milano con frequenza plurigiornaliera. Si tratta di mezzi capaci di raggiungere buone velocità e calibrati su tratte piuttosto brevi.

Le rotte previste dal business plan sono state studiate in base alle esigenze del territorio, come per esempio la tratta su Roma e quella su Milano Linate che sono, nei fatti, le destinazioni più richieste in assoluto. I dati storici al riguardo indicano, infatti, che già nel 2017 i passeggeri della Ancona-Roma erano più di 90mila e su Milano più di 86mila.

Ma non è finita qui, nel piano industriale sono state prese in considerazione ulteriori mete potenzialmente richieste come Napoli, dove risultano venduti più di 160mila biglietti ferroviari e più di 73 mila con il bus. E un collegamento con il capoluogo campano sarebbe davvero un’ottima iniziativa considerando che i tempi di viaggio, ad oggi, sono particolarmente lunghi: 7 ore con il treno e 10 ore con l’autobus per raggiungere il Vesuvio dal Conero.

Inoltre, il progetto prevede collegamenti anche per Lamezia Terme, Brindisi, Olbia e Alghero. Mentre dall’altra parte dell’Adriatico ci sarebbero rotte per Corfù, Tirana, Skopje e Spalato.

L’obiettivo principale della nuova AdriAvia è quello di arrivare a 10 aerei in totale. Ma non solo, questo nuovo piano prevede, inoltre, circa 50 assunzioni per trasportare ben 300mila passeggeri, che in un periodo delicato come questo è certamente un’ottima notizia.

Un progetto importante per la regione Marche, sia da un punto di vista strategico che commerciale, con la previsione di una possibile crescita nel tempo come flotta e destinazioni. Ma anche una buona nuova per il nostro Paese, che non molto tempo fa aveva visto la nascita di un’ulteriore compagnia aerea tutta italiana.