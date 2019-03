MSC: crociere low cost in offerta

editato in: da

MSC ha lanciato un’offerta low cost per mini crociere a prezzi bassissimi.

Le crociere partono da 149 euro a persona e si può prenotare fino al 25 marzo. Si può partire tra aprile e dicembre a bordo di bellissime navi che solcano il Mar Mediterraneo o i mari del Nord Europa.

Tra le crociere più interessanti nel Mediterraneo ce n’è una a bordo della MSC Orchestra che dura due giorni e una notte e che parte da Barcellona per arrivare a Genova: 48 ore per godersi una splendida nave da più di 92mila tonnellate e tutti i suoi comfort. Come la Spa Body and Mind, il centro sportivo con cinque piscine e un Percorso Power Walking, i ristoranti gourmet, i tanti bar, il casinò, il teatro e gli spettacoli dal vivo. I suoi 300 metri circa di lunghezza ospitano 2.550 passeggeri e 1.054 membri dell’equipaggio.

Oppure si può partire a bordo della MSC Fantasia che salpa da Genova per raggiungere Marsiglia. La crociera dura due giorni e una notte. Molto più grande della Orchestra, la fantasia è una nave da 137.936 tonnellate che può accogliere 4.300 passeggeri, assistiti da un personale d’equipaggio di 1.300 persone. Sui suoi 18 ponti ospita cinque ristoranti, 21 bar, cinque piscine, 12 vasche d’idromassaggio, 150 fontane e getti d’acqua e la splendida Aurea Spa.

E ancora si può partire per una mini crociera di due giorni e una notte da Marsiglia a Genova a bordo della MSC Meraviglia, la nave da crociera più grande mai costruita in Europa. Può ospitare fino a 5.700 passeggeri ed è considerata non tanto una semplice nave ma una vera e propria destinazione di viaggio perché a bordo c’è davvero di tutto: 12 ristoranti, 20 bar, due piste da bowling regolamentari, un simulatore di Formula 1, un simulatore di volo, quattro piscine. C’è anche l’MSC Yacht Club riservato chi cerca lusso ed esclusività, con suite di due piani con tanto di piscina personale. Ma l’elemento distintivo di questa nave da crociera è la promenade che si trova al centro, una passeggiata lunga 96 metri con il soffitto interamente ricoperto da uno schermo a LED su cui sono proiettate scenografie avvolgenti.