Modena è il city break ideale per un weekend fuori porta: l’elogio del Times

La stampa estera continua a essere innamorata di Modena, il tesoro emiliano perfetto per una fuga di un weekend tra motori, musei e cibo delizioso

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Modena è il city break ideale per un weekend fuori porta: l’elogio del Times
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Piazza Grande a Modena, con il maestoso Duomo e l'imponente Torre Ghirlandina

Poche città riescono a condensare eccellenza motoristica, tradizioni culinarie secolari e arte medievale come la città della Ghirlandina. Il quotidiano britannico The Times ha recentemente dedicato un tributo a Modena, definendola la destinazione perfetta per un weekend fuori porta.

Il fascino del capoluogo emiliano risiede, come è stato scritto nell’articolo, nel suo mantra: “slow food e macchine veloci”. Qui, tra i portici e le piazze acciottolate, la storia della velocità si intreccia con i ritmi lentissimi dell’invecchiamento dell’aceto balsamico, creando un contrasto unico che conquista i viaggiatori internazionali alla ricerca del vero stile di vita emiliano.

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