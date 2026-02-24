La stampa estera ha visitato tutte le regioni italiane ed elegge l’Emilia-Romagna come meta numero uno

Parmigiano Reggiano, tortellini e borghi: l’Emilia-Romagna conquista la stampa internazionale e diventa la regione italiana preferita

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

La stampa estera ha visitato tutte le regioni italiane ed elegge l’Emilia-Romagna come meta numero uno
iStock
La stampa estera elegge l'Emilia-Romagna miglior regione italiana

Non è Roma, non è Milano e nemmeno la cartolina più prevedibile della Toscana. A sorprendere è un’altra scelta: l’Emilia-Romagna. A eleggerla meta numero uno in Italia è stata la firma di Business Insider, dopo aver visitato tutte e venti le regioni del Paese. Un viaggio lungo anni, fatto di ritorni continui, degustazioni, tappe gastronomiche e deviazioni fuori rotta. Alla fine, racconta, una regione si è distinta nettamente dalle altre. La storia ha colpito così tanto da essere stata persino riportata sul Mirror.

La motivazione non riguarda solo i paesaggi o le città d’arte, ma qualcosa di più concreto e quotidiano: il cibo, la cultura dell’ospitalità e quel mix quasi naturale tra tradizione e vita contemporanea che, secondo la giornalista dell’articolo, qui funziona meglio che altrove.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Città d'arte Emilia Romagna Itinerari culturali Turismo enogastronomico Viaggi RelaxItalia