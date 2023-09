Le location del film “Ferrari” sono la più bella vetrina per l’Italia

Se il brand Ferrari è uno dei più famosi al mondo, se tutti sognano di possedere una Ferrari e se tutti sanno che la Ferrari è il simbolo dell’Italia e del Made in Italy, il film di Michael Mann “Ferrari”, presentato all’80^ Mostra del cinema di Venezia, che dovrebbe uscire nelle sale il 25 dicembre come regalo di Natale, protagonista Adam Driver (protagonista di “House of Gucci“) nel ruolo di Enzo Ferrari, non farà altro che attirare l’attenzione sul nostro Paese. Come se ce ne fosse bisogno.

Ferrari è l’Italia, e il film, ambientato ovviamente nelle zone frequentate solitamente dal fondatore della Casa automobilistica del Cavallino rampante, di cui la pellicola ripercorre le eroiche gesta, è una splendida vetrina del Belpaese.

Ambientato negli Anni ’50, il film “Ferrari” racconta la storia di una leggenda che ha costruito un mito inossidabile diventando un’icona mondiale.

La Modena di Enzo Ferrari

Gli stranieri che vedranno il film, se già non la conoscono, non potranno non innamorarsi di Modena, città natale dell’ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, soprannominato “The Drake” (come il celebre corsaro Francis Drake), al centro della storia ambientata nel 1957.

Fonte: 123rf

Il primo ciak era stato in largo Garibaldi, inconfondibile per la grande Fontana dei due Fiumi. In questa piazza, al numero 11, viveva Enzo Ferrari. A fare da cornice alla macchina hollywoodiana c’è l’imponente Palazzo Ducale che si trova proprio nella grande piazza, ex residenza estense tra le più prestigiose d’Europa per fasto e dimensioni.

Altro set a cielo aperto è stato corso Canalgrande che, secondo molti, è una delle più belle strade d’Italia. Al civico 73 c’è ancora oggi una bottega storica di due barbieri, tuttora attivi e i cui arredi interni sono ancora a tema, dove si serviva lo stesso Ferrari.

Fonte: @Eros Hoagland

Scenografiche sono le riprese dall’alto del Duomo di Modena e della Ghirlandina, il campanile ben visibile a tutti coloro che vengono in città e adrenaliniche quelle della via Emilia, attraversata dalla Mille Miglia, la celebre corsa di auto storiche che corre lungo tutta l’Italia, costeggiata dai portici, che caratterizzano molte città dell’Emilia-Romagna e che sono iconici dell’Italia.

La casa natale dove nacque Enzo Ferrari nel 1898, invece, si trova in via Paolo Ferrari, 85, non lontana da Palazzo Ducale. In quest’area è stato aperto nel 2012 il Museo Enzo Ferrari, un edificio avveniristico che ospita una grande galleria la cui estetica richiama il cofano delle vetture storiche da competizione. L’abitazione e l’officina sono state conservate e fuse con il nuovo edificio moderno in alluminio giallo, come il colore del cavallino, scelto da Enzo Ferrari in persona.

Fonte: Ufficio stampa

Non solo Modena

Mann ha individuato altrove alcune location dove girare le scene di “Ferrari”. A Reggio Emilia ha trovato l’ambiente giusto per la casa negli interni del numero 122 di via Emilia San Pietro.

E’ tra queste mura qui che Enzo Ferrari dovrà fronteggiare le crisi con la moglie Laura (interpretata dall’attrice Penélope Cruz), nata dopo la morte del figlio Alfredo (detto Dino) e dalla relazione extraconiugale con Lina Lardi (l’attrice Shailene Woodley, interprete ella serie Tv “Big Little Lies“) da cui nacque un figlio, Piero, riconosciuto solo dopo anni. tanto che decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. A gareggiare anche i piloti Piero Taruffi e Peter Collins, interpretati da Patrick Dempsey e Jack O’Connell.

Fonte: 123rf

E poi naturalmente c’è Maranello, che nel film viene mostrata sotto una pioggia battente, che dal 1943 è la sede dello stabilimento della Ferrari. Gli appassionati di motori conoscono benissimo il significato di questo piccolo Comune della provincia modenese che vive di Cavallino rampante.

Non ha bisogno di promuoversi Maranello, visto che i turisti da tutto il mondo vengono in pellegrinaggio per visitare il Museo Ferrari, dove sono esposti modelli storici e motori di auto sportive e da competizione, oltre a trofei, coppe, tute e caschi dei piloti che documentano la storia di una delle più antiche scuderie di Formula 1. A Maranello, davanti alla fabbrica della Ferrari, c’è il Ristorante Cavallino, dove Enzo Ferrari aveva una stanza a lui riservata.

Fonte: 123rf

Infine, merita una menzione il circuito automobilistico di Fiorano, dove la Ferrari effettua i test delle vetture di Formula Uno. La costruzione di quest’autodromo, espressamente voluto da Enzo Ferrari, è iniziata nel 1971. All’interno del perimetro della pista il “Drake” fece costruire anche una casa per sé, nella quale è tuttora conservato pressoché intatto l’ufficio dove lavorava.