La città più accogliente del mondo è in Italia

Quanti luoghi conosciamo che ci fanno sentire davvero accolti? Come se ci stessero aspettando a porte aperte per mostrarci tutti i loro tesori, dai più famosi ai più nascosti, ugualmente preziosi e imperdibili. Ebbene, uno di questi è proprio in Italia. Stiamo parlando di Matera, incoronata città più accogliente del mondo del 2022.

A metterla sul gradino più alto del podio è la decima edizione dei “Traveller Review Awards” di Booking che ha attinto a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali. La città dei Sassi, è prima in classifica, grazie alle sue rinomate meraviglie architettoniche e alle bellezze naturali incontaminate che regalano esperienze uniche ai visitatori nazionali e internazionali.

Matera, bellezza e accoglienza

È una delle città più antiche del mondo, famosa per i suoi Sassi eletti Patrimonio mondiale UNESCO, insieme al meraviglioso Parco delle Chiese Rupestri: un complesso di case, chiese, monasteri ed eremi costruiti nelle grotte naturali della Murgia. Matera regala uno scenario urbano di incomparabile bellezza, dove eleganti e articolate costruzioni si alternano ad impressionanti labirinti sotterranei e meandri cavernosi, testimoniando un adattamento dell’uomo all’ambiente che nel corso dei millenni si è tradotto in una forma abitativa di eccezionale valore culturale e antropologico. Un unicum paesaggistico che strega chiunque lo incontri, scelto anche come location esclusiva per film come “No Time To Die”. Una città dalla storia affascinante e complessa, ricca di contrasti, fusione perfetta di paesaggi, civiltà e culture diverse. Da scoprire e riscoprire in qualsiasi periodo dell’anno.

Gli alloggi preferiti dai viaggiatori

Anche quest’anno (e per il quinto consecutivo) gli appartamenti sono la tipologia di struttura più premiata a livello globale ai “Traveller Review Awards 2022”, con 561.843 partner riconosciuti per il loro impegno. Al secondo posto si piazzano gli hotel con 172.530 strutture premiate, seguiti dalle case vacanze (148.962), affittacamere (98.466) e B&B (79.859).

A guidare la classifica per case, appartamenti e altri posti unici in cui soggiornare, è l’Italia. Il nostro Paese vanta, infatti, il maggior numero di strutture premiate (144.658). A seguire, troviamo Spagna (83.654), Francia (79.278), Croazia (57.629) e Germania (56.977). Anche i viaggiatori italiani continuano a preferire gli appartamenti, che troviamo al primo posto della top 3 delle tipologie di alloggio più ambite, con 66.457 riconoscimenti, seguiti da B&B (27.564) e case vacanze (21.425). Per concludere: un totale di 1.261.273 fornitori di alloggi, punti di noleggio auto e fornitori di taxi prepagati in 220 Paesi e territori in tutto il mondo sono stati premiati con un Traveller Review Award 2022, di cui oltre 160mila in Italia.

Città e regioni più accoglienti del mondo nel 2022

Ecco la classifica delle 10 città più accoglienti al mondo nel 2022, stilata nella decima edizione dei “Traveller Review Awards”:

Matera, Italia Bled, Slovenia Taitung, Taiwan Nauplia/Nafplio, Grecia Toledo, Spagna Monte Verde, Brasile Bruges, Belgio Nusa Lembongan, Indonesia Ponta Delgada (Azzorre), Portogallo Hoi An, Vietnam

Di seguito, invece, le 10 regioni più accoglienti a livello globale:

Gorenjska (Slovenia) Contea di Taitung (Taiwan) Tasmania (Australia) Burgenland (Austria) Seychelles Canterbury (Nuova Zelanda) Santa Cruz (Argentina) Nuova Scozia (Canada) Limón (Costa Rica) La Rioja (Spagna)

Città e regioni più accoglienti a livello locale

Per quanto riguarda le città che sono state giudicate più accoglienti a livello locale, la Top 10 è la seguente:

Sesto Pusteria Arabba Manarola Valdobbiadene Colfosco Termeno Vipiteno Appiano sulla Strada del Vino Brunico Tirano

Infine, ecco le 5 regioni più accoglienti per i viaggiatori italiani: