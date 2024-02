La nuova classifica delle città più accoglienti del mondo

Sono stati annunciati i vincitori della dodicesima edizione dei Traveller Review Awards, dei premi molto importanti assegnati da Booking.com. Sono dei riconoscimenti basati su oltre 309 milioni di recensioni verificate dai clienti e riferite all’eccellenza nell’ospitalità e nei servizi turistici. Grazie ad essi, ora abbiamo anche la classifica delle città più accoglienti del mondo.

Come si posizione l’Italia

Da questo studio è emersa anche la lista delle regioni più accoglienti del pianeta, dove l’Italia ha ottenuto il quarto posto su 10 grazie a una vera e propria regione da sogno: il Trentino-Alto Adige.

Nell’elenco riferito alle città più accoglienti del mondo, invece, lo Stivale non rientra nella Top Ten ma nonostante questo, per il settimo anno consecutivo, si conferma il Paese con il maggior numero di premiati, totalizzando 181.012 riconoscimenti. Premi che testimoniano il costante impegno della comunità turistica italiana nel garantire esperienze di viaggio eccezionali.

Dal decimo posto al sesto

Al decimo posto della classifica che decreta le 10 città più accoglienti del mondo troviamo Fujikawaguchiko, un’interessante cittadina giapponese della prefettura di Yamanashi. Con il profilo svettante del monte Fuji a dominarla, offre diversi punti di interesse. Tuttavia, il più celebre è certamente la Grotta del vento Fugaku, un incredibile tunnel di lava ai piedi del Fuji.

Nona posizione per Jaisalmer, straordinaria località situata nell’India nord-occidentale, chiamata anche la città gialla per il colore dell’arenaria impiegata per i suoi edifici. Sorge ai margini del deserto del Thar e vanta un’importanza storica notevole e diversi punti di interesse, tra cui un incredibile forte circondato da mura e bastioni che si snodano per 5 chilometri, lungo il perimetro di una altura che sovrasta la città nuova.

L’ottavo posto appartiene a Mazatlán, in Messico, una città che rappresenta uno dei porti più importanti della costa del Pacifico. Una località particolarmente colorata e caratterizzata da una temperatura media annuale di 25º C che le vale il soprannome de “la Perla del Pacifico”. Dotata di spiagge incantevoli, è un luogo ideale per trascorrere delle vacanze di tutto riposo.

A occupare la settima posizione è invece Uzès, una meravigliosa cittadina francese che si rivela perfetta per chi ama passeggiare e per gli appassionati di architettura: offre un’incantevole città vecchia, dotata di un bel patrimonio antico. Tra i luoghi da non perdere non possiamo non menzionare il Ducato di Uzès – o castello ducale –, un edificio ricco di storia e che mette a disposizione una vista straordinaria sui tetti del centro storico.

Sesto posto per Moab, cittadina che sorge nello Utah e più precisamente sull’Altopiano del Colorado. Un posto incredibile e considerato una meta leggendaria per gli appassionati di off-road, tanto da essere richiamata con una mappa topografica sul tappetino di gomma situato nel vano portaoggetti centrale della Jeep Renegade.

La Top Five

L’ultimo posto della Top Five è occupato da Grindelwald, un grazioso villaggio svizzero che sorge in una deliziosa e verdeggiante conca valliva, circondata da un imponente scenario montano. Un paesaggio magnifico e che ha contribuito a farlo diventare una delle mete di vacanze ed escursioni più apprezzate e più cosmopolite della Svizzera.

Quarto posto per Daylesford, una straordinaria città termale che si fa spazio ai piedi della Great Dividing Range, nella Contea di Hepburn, in Australia. Da queste parti i centri termali sono tantissimi, ma anche i ristoranti e le gallerie d’arte.

La medaglia di bronzo va a Viana do Castelo, una delle più belle città del nord del Portogallo, che sorge vicino all’oceano e alla foce del fiume Lima. Piena di palazzi nobiliari, chiese, conventi e fontane, è anche la sede del favoloso Tempio del Sacro Cuore di Gesù, chiesa di architettura revivalista che lascia davvero a bocca aperta.

Il secondo gradino del podio è di Ermoupoli, meraviglia colorata dell’isola di Syros, in Grecia. Incorniciata da due alte colline posta una di fronte all’altra, è un piccolo intrico di viuzze in salita che sono collegate tramite una serie di pittoresche scalinate.

La città più accogliente del mondo, secondo l’indagine effettuata da Booking.com, è Arraial d’Ajuda, in Brasile, una località che riesce ad essere sia elegante che rustica. Lambita dall’oceano atlantico, offre scorci davvero straordinari, spiagge incastonate tra l’oceano e rosse falesie e anche diversi punti di interesse turistico.