Il magico Salento nel video “La vacinada” di Checco Zalone con Helen Mirren

Fanno venire voglia di farsi vaccinare solo per poter tornare ad ammirare il magico Salento le immagini del video musicale “La vacinada” – già divenuto virale – postato dall’attore pugliese Checco Zalone su Facebook con una compagna d’eccezione: l’attrice britannica premio Oscar, Helen Mirren.

Nel video, l’attrice parla benissimo italiano, senza dover essere doppiata. Infatti, la Mirren, innamorata da sempre della Puglia, possiede già da molti anni una masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce, nel basso Salento.

L’attore, a bordo di un Duetto cabrio Alfa Romeo, diretto nel Sud Italia, si ferma a chiedere a una donna che sta facendo giardinaggio le indicazioni per raggiungere la Grotta Zinzulusa, nel “Saliento”.

Poiché è ancora una bellissima donna ed è stata pure vaccinata contro il Covid-19, Zalone se ne innamora perdutamente e trascorre con lei il tempo in alcuni dei luoghi più suggestivi e iconici del Salento.

Si vedono gli ulivi secolari tipici della Puglia, le masserie e i viali alberati come quello all’ombra dei glicini dove cammina la coppia e il meraviglioso mare del Salento. Della Grotta Zinzulusa, però, nessuna traccia. Invece, vale assolutamente la pena visitarla. Nel Parco Naturale Otranto – S.Maria di Leuca, lo scenografico impatto che questa grotta offre venendo dal mare è davvero una gioia per gli occhi e testimonia come il Salento offra, oltre alle bellissime spiagge, scorci unici tutti da scoprire.

Questa magnifica grotta carsica, scoperta più di 150 anni fa e aperta al pubblico dagli Anni ’50, deve il suo nome al termine dialettale “zinzuli“, a sottolineare come le numerose stalattiti e stalagmiti ricordino i brandelli di un abito logoro.

L’ambientazione naturale del video musicale di Checco Zalone è meravigliosa, fa venire voglia di trascorrere le prossime vacanze estive proprio in quel luogo e in nessun altro posto al mondo e fa, soprattutto, del nostro Salento uno dei protagonisti assoluti di “La vacinada” che, con il suo ritmo latino, è già destinata a diventare la hit dell’estate.

Da tempo Helen Mirren parlava del suo desiderio di girare un film assieme a Checco Zalone, che l’attrice in più occasioni ha detto di adorare. Questo è un inizio. Chissà che non vedremo presto anche un film, magari da Oscar.